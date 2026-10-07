কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে বালুরঘাটে গ্রেফতার ভারতীয় দালাল-সহ 25 বাংলাদেশি

কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে বালুরঘাটে গ্রেফতার ভারতীয় দালাল-সহ 25 বাংলাদেশি
Bangladeshi in Kushmandi Village: বুধবার ধৃত 26 জনকে বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করেছে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ ৷
Published : October 7, 2026 at 1:51 PM IST
কুশমণ্ডি(দক্ষিণ দিনাজপুর), 7 অক্টোবর: সীমান্তবর্তী গ্রামের একটি জায়গায় একসঙ্গে 25 জন বাংলাদেশি নাগরিক ৷ তাঁদেরকে দেখতে পেয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল গ্রামবাসীদের মধ্যে । ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোরে দক্ষিণ দিনাজপুর কুশমণ্ডি থানার লোহাগঞ্জের পঞ্চানগর এলাকায় ।
তাঁদের গ্রামে দেখে সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তাঁরা বাংলাদেশি নাগরিক বলে জানতে পারেন স্থানীয় বাসিন্দারা । এরপর খবর দেওয়া হয় বিএসএফকে । পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে 25 জনকে আটক করে বিএসএফ । পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে থাকা এক ভারতীয় যুবককেও আটক করা হয়েছে । পরে তাঁদের সকলকে কুশমণ্ডি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ পুলিশ গ্রেফতার করে বুধবার সকলকে বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করেছে ৷
গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক(এসডিপিও) শুভতোষ সরকার বলেন, "কুশমণ্ডি ব্লকের গোবরা বিল সীমান্ত লাগোয়া লোহাগঞ্জ পঞ্চানগর গ্রামে 25 জন বাংলাদেশিকে বিএসএফ আটক করে । বিএসএফের পক্ষ থেকে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । বাংলাদেশ থেকে তারা কী কারণে এ দেশে এসেছিল সে সমস্ত বিষয় জানার চেষ্টা করে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই 25 জন কাজের সূত্রে ভারতের কাশ্মীরে গিয়েছিলেন । তাঁদের কাছে ভারতে প্রবেশের বৈধ কাগজপত্র ছিল না বলেও দাবি স্থানীয়দের । এরপর অবৈধভাবে বাংলাদেশে ফেরার উদ্দেশ্যে তাঁরা কুশমণ্ডির লোহাগঞ্জের পঞ্চনগর এলাকায় জড়ো হন বলে অভিযোগ ।
স্থানীয়দের দাবি, বাংলাদেশে ফেরার জন্য গঙ্গারামপুরের কাজলতোর এলাকার বাসিন্দা বাবলু রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তাঁরা । তাঁর মাধ্যমেই ওই বাংলাদেশি নাগরিকরা পঞ্চানগরে এসে জড়ো হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে । মঙ্গলবার ভোরে একই জায়গায় এতজন অপরিচিত মানুষকে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের । তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের পর বিষয়টি বিএসএফকে জানানো হয় । পরে বিএসএফ জওয়ানরা ঘটনাস্থলে এসে 25 জনকে হেফাজতে নেওয়ার পাশাপাশি বাবলু রায়কেও আটক করেন । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।
ধৃতদের মধ্যে এক বাংলাদেশির কথায়, "আমরা কাজ করতে কাশ্মীরে গিয়েছিলাম । সেখান থেকে কাজ করে আজকে সকলে বাংলাদেশ বাড়ি ফিরছিলাম । আমাদের সবার বাড়ি বাংলাদেশে ।"
কুশমণ্ডির বিজেপি বিধায়ক তাপসচন্দ্র রায় বলেন, "কুশমণ্ডি ব্লকের গোবরা বিল সীমান্ত লাগোয়া লোহাগঞ্জের পঞ্চানগর গ্রামে মঙ্গলবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ গ্রামবাসীরা লক্ষ্য করেন 26 জন যুবক একসঙ্গে মাঠ দিয়ে সীমান্তের দিকে যাচ্ছে ৷ তখনই তাদের সন্দেহ হয় এবং একজনকে তারা পাকড়াও করে ৷ সে ভারতীয় ৷ গ্রামবাসীদের দাবি, সেই মূলত দালাল ৷"
তিনি আরও বলেন, "বাকি 25 জন বাংলাদেশি নাগরিক গ্রামবাসীদের কাছে স্বীকার করেছে যে তারা কাশ্মীরে কাজ করতে গিয়েছিল ৷ সেখান থেকে কাজ করে তারা ফিরছে ৷ তাদের কাছে ভারতীয় ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড রয়েছে ৷ সবারই কাছেই ব্যাগ ছিল । কী জন্য তারা ভারতে এসেছিল এবং কী উদ্দেশ্য ছিল, সে সমস্ত বিষয় জানার চেষ্টা করছে বিএসএফ ।"