প্রাণ ভয়ে সীমান্তে পেরিয়ে ভারতে ! 1 বছর পর মাথাভাঙায় ধৃত 6 বাংলাদেশি

প্রাণ ভয়ে সীমান্তে পেরিয়ে ভারতে ! 1 বছর পর মাথাভাঙায় ধৃত 6 বাংলাদেশি
অনুপ্রবেশ করে পাকাপাকিভাবে ভারতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারটি ৷ তাদের ও আশ্রয়দাতাকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
কোচবিহার, 22 ফেব্রুয়ারি: বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ ৷ তার পর একবছরের বেশি সময় ধরে কোচবিহারের এক বাসিন্দার বাড়িতে বসবাস । এই অভিযোগে তিন নাবালক-সহ ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । শুক্রবার রাতে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা-1 ব্লকের হাজরাহাট-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ভাঙা মোড় এলাকা থেকে তাঁদের পাকড়াও করা হয় । এঁদের আশ্রয়দাতা হিসাবে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
সরকারি আইনজীবী বাবলু বর্মন বলেন, "মাথাভাঙা থানার পুলিশ শুক্রবার রাতে খবর পেয়ে মোট সাতজনকে গ্রেফতার করে । যাদের মধ্যে ছ'জন বাংলাদেশি এবং আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে দক্ষিণ ভাঙা মোড় এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিত চৌধুরীকে গ্রেফতার করে পুলিশ । এদিন তাদের মাথাভাঙা মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ 6 মার্চ পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।"
মূলত কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত সাড়ে 450 কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে । দীর্ঘ এই সীমান্তের অধিকাংশ এলাকাতে কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও, কিছু এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই । আর কাঁটাতার না-থাকার সুযোগে ওইসব এলাকা দিয়ে সীমান্ত পারাপারের মতো ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ । কিন্তু জানা গিয়েছে, এক্ষেত্রে কোচবিহার জেলার সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটেনি । মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে এক পরিবার ভারতে প্রবেশ করে তারপর কোচবিহারে আসে । গত একবছর ধরে মাথাভাঙাতেই তারা বসবাস করতে থাকে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, বাংলাদেশে পালা বদলের পর থেকেই ওই হিন্দু পরিবার আতঙ্কে ছিল । বাংলাদেশে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল বলে অভিযোগ । এরপরই তারা ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পাকাপাকিভাবে ভারতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । ধীরে ধীরে তাদের পরিচয়পত্র তৈরির পরিকল্পনা ছিল বলে জানা গিয়েছে । এরই মধ্যে মাথাভাঙা থানার পুলিশ তাদের খবর পায় এবং শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে আশ্রয়দাতা সঞ্জিত চৌধুরীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে ।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে এদেশে আশ্রয় নেওয়ার অভিযোগে কোচবিহারের মাথাভাঙায় এক গৃহবধূকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । পরবর্তীতে তিনি CAA-তে আবেদন জানানোয় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে যান । তবে এক্ষেত্রে কী হয় সেটাই এখন দেখার । গোটা বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি ।