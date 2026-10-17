মহাষষ্ঠীতে পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার 65, ট্রাফিক আইন ভাঙায় দায়ের 495 মামলা

মহাষষ্ঠীতে পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার 65, ট্রাফিক আইন ভাঙায় দায়ের 495 মামলা
Durga Puja Security: মেট্রো স্টেশনগুলিতে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷ মোতায়েন বাড়তি বাহিনীও ৷
Published : October 17, 2026 at 2:56 PM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর সময় শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তৎপর কলকাতা পুলিশ ৷ মহাষষ্ঠীতেই 65 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ৷ এছাড়া উদ্ধার হয়েছে 2.4 লিটার বেআইনি মদ ৷
পুজোর রাতে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মদ্যপ বা বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধ করতে ট্রাফিক পুলিশ অভিযান চালায় ৷ মোট 495টি ট্রাফিক মামলা দায়ের করা হয়েছে । এর মধ্যে তিনজন বাইকে সওয়ার হওয়ায় 189টি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ ৷ ট্রাফিক লঙ্ঘন করার জন্য দায়ের হয়েছে 95টি মামলা । 85টি যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ মত্ত অবস্থায় 61টি মামলা রুজু হয়েছে ।
অন্যদিকে উৎসবের মরশুমে মেট্রোতেই ভিড় বেড়েছে ৷ ফলে মেট্রো স্টেশনগুলির নিরাপত্তাও বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ কলকাতা মেট্রোর তরফে জানা গিয়েছে, মেট্রো চত্বরে দশমী পর্যন্ত বাড়তি নিরাপত্তা এবং সতর্কতা রাখা হবে । পুজোর দিনগুলিতে যাত্রীদের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ যাতায়াত নিশ্চিত করতে কলকাতা মেট্রোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে অতিরিক্ত আরপিএফ এবং অন্যান্য কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে । গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে বিশেষ নজরদারি থাকবে ।
দক্ষিণেশ্বর, দমদম, শ্যামবাজার, শোভাবাজার-সুতানুটি, মহাত্মা গান্ধি রোড, সেন্ট্রাল, পার্ক স্ট্রিট, যতীন দাস পার্ক, কালীঘাট, রবীন্দ্র সরোবর, মাস্টারদা সূর্য সেন এবং কবি নজরুল স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত আরপিএফ ও কর্মী মোতায়েন থাকবে । অন্যদিকে এসপ্ল্যানেড, হাওড়া, হাওড়া ময়দান এবং শিয়ালদহ স্টেশনগুলিকে বিশেষ নিরাপত্তার আওতায় রাখা হয়েছে ।
মেট্রোর তরফে আরও জানা গিয়েছে, যেকোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে এবং যাত্রীদের সাহায্য করতে মহিলা আরপিএফ কর্মী-সহ কুইক রেসপন্স টিম এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম মোতায়েন করা হয়েছে । নারী ও শিশুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ট্রেন ও স্টেশনগুলিতে বিশেষ মহিলা আরপিএফ দল থাকবে । প্ল্যাটফর্মে ভিড় সামলানো এবং কোনও যাত্রী যাতে হলুদ দাগ কিংবা টানেল বা ভায়ডাক্টের মুখে না যান, তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ।
মিড-পয়েন্ট শ্যাফ্ট, কুলিং টাওয়ার, পাম্প হাউস এবং ইলেকট্রিক সাব-স্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে নিয়মিত টহলদারি চলবে । নোয়াপাড়া, টালিগঞ্জ, কবি সুভাষ, সেন্ট্রাল পার্ক এবং জোকা কারশেডের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে । আগামী 21 অক্টোবর পর্যন্ত সম্ভাব্য যেকোনও নাশকতা রোধে ডগ স্কোয়াডকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে । জনবহুল স্টেশন ও সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর নজর রাখতে ইন্টেলিজেন্স ও ডিটেক্টিভ উইংয়ের আধিকারিকেরা সাদা পোশাকে দায়িত্ব পালন করবেন ।
সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুমে বসে রিয়েল-টাইম সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করবেন আধিকারিকেরা, যাতে ভিড় সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় । অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে ঘন ঘন ঘোষণা করা হবে । এছাড়া যাত্রীদের সহায়তার জন্য লাউড হেইলার, ওয়াকিটকি এবং কিউ-ম্যানেজার ব্যবহার করা হচ্ছে । যাত্রীদের মালপত্র পরীক্ষার জন্য এক্স-রে লাগেজ বা ব্যাগেজ স্ক্যানার এবং হ্যান্ড হেল্ড মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।
টিকিটের লাইনের দীর্ঘ ভিড় এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত বুকিং কাউন্টার খোলা হয়েছে । মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমার কলকাতা মেট্রো (Aamar Kolkata Metro) অ্যাপ, ওয়াল মাউন্টেড টিকিটিং টার্মিনাল, স্মার্ট কার্ড এবং স্টেশনের কিউআর কোডেড স্টিকার ব্যবহার করার অনুরোধ জানানো হয়েছে ।
মেট্রো কর্তৃপক্ষ আশা করছে, এই কড়া নিরাপত্তা ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমস্ত যাত্রীরা নির্বিঘ্নে ও আনন্দের সঙ্গে উৎসবের দিনগুলিতে যাতায়াত করতে পারবেন । মেট্রো পরিষেবা মসৃণ রাখতে যাত্রীদের থেকে পূর্ণ সহযোগিতাও চায় কর্তৃপক্ষ ।
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