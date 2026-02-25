তিলজলায় গুলি-কাণ্ডে গ্রেফতার 2, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

তিলজলায় গুলি-কাণ্ডে গ্রেফতার 2, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র
ধৃতদের বুধবার দুপুরে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে কলকাতা পুলিশ ।
Published : February 25, 2026 at 12:18 PM IST
কলকাতা, 25 ফেব্রুয়ারি: তিলজলায় ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলির ঘটনায় এবার দু'জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ । ধৃতদের নাম মহম্মদ আনোয়ার এবং মহম্মদ সলমন ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের মঙ্গলবার রাতে আনুমানিক দুটো নাগাদ পার্ক সার্কাস স্টেশন লাগোয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র । কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ধৃতদের পালানোর চেষ্টায় ছিল । তার আগেই আমরা তাদের গ্রেফতার করেছি ।"
লালবাজার সূত্রে খবর, বুধবার দুপুরে ধৃতদের আলিপুর পুলিশ আদালতে পেশ করা হবে ৷ তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ । কারণ দু'জনকে পাকড়াও করার পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, এই দুই যুবকের কাছে কীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র এল ৷ তাই ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করা প্রয়োজন ৷ তাহলে এই ঘটনায় আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা ৷
মূলত ঘটনার সূত্রপাত সোমবার গভীর রাতে ৷ বেনিয়াপুকুর থানা এলাকার তিলজলা রোডের ব্যবসায়ী যুবক 25 বছরের মহম্মদ নিয়াজকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় । অভিযোগ, এরপরে তাঁর দোকানের সামনে তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালানো হয় । নিয়াজের পায়ে গুলি লাগে । তারপর এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান । বর্তমানে মহম্মদ নিয়াজ সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।
এদিকে শুটআউটের ঘটনার পর থেকে তিলজলা রোড এলাকার বাসিন্দারা রীতিমতো বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ তাঁদের দাবি, এলাকায় ব্যাপকভাবে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে । তাঁদের অভিযোগ, মহম্মদ সলমন গুলি চালান । তাঁকে সাহায্য করেন মহম্মদ আনোয়ার । দু'জনকে গ্রেফতারের পর লালবাজারের গোয়েন্দারা জানতে পারেন যে মুদিখানার দোকানে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ঝামেলা ।
তবে এই ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করতে থাকে, এর আগেও মহম্মদ সলমনের বিরুদ্ধে স্থানীয়রা একাধিকবার বেনিয়াপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ যদিও সেই সময় পুলিশ তাঁদের কোনও কথাই শোনেনি বলে অভিযোগ । এমনকি এলাকাবাসীর অভিযোগ, আগেই তাঁদের কথা শুনে যদি পুলিশ কোনওরকম ব্যবস্থা নিত, সেক্ষেত্রে সোমবারের গুলি চালানোর ঘটনা ঘটত না । তবে এই বিষয়ে লালবাজারের তরফ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।