বড়দিনে শহরজুড়ে কড়া পুলিশি নজরদারি ! গ্রেফতার 191, ট্র্যাফিক মামলা 412

বড়দিন থেকে বর্ষবরণের রাতের মাঝের সময়টায় বিশেষ ভাবে কাজে লাগানো হবে কলকাতা পুলিশের উইনার্স টিমের প্রমিলা বাহিনীকে ৷

বড়দিনে শহরজুড়ে কড়া পুলিশি নজরদারি (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 26, 2025 at 7:08 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: বড়দিন উপলক্ষে শহরজুড়ে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং দুর্ঘটনা রুখতে কড়া অবস্থান নিয়েছে পুলিশ । উৎসবের আনন্দ যাতে কোনওভাবেই অশান্তিতে পরিণত না-হয়, সে কারণেই বড়দিনে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিশেষ নজরদারি চালানো হয় । এই অভিযানে মোট 191 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । একইসঙ্গে, বিভিন্ন এলাকা থেকে 11 লিটার অবৈধ দেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়দিনে মানুষের ভিড় এবং যানবাহনের চাপ বেড়ে যাওয়ায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল । শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, পার্ক স্ট্রিট-সহ একাধিক ব্যস্ত এলাকায় চলে নাকা চেকিং ও ব্রিদ অ্যানালাইজার পরীক্ষা । এর ফলেই একদিনে মোট 412টি ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করা সম্ভব হয়েছে ।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, হেলমেট ছাড়া বাইক আরোহী ছিলেন 52 জন এবং হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর অভিযোগে ধরা পড়েছেন 100 জন । এছাড়াও বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে 81 জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । সবচেয়ে উদ্বেগজনকভাবে, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অপরাধে ধরা পড়েছেন 77 জন । অন্যান্য বিভিন্ন ট্রাফিক আইন ভঙ্গের কারণে মামলা হয়েছে আরও 102টি ।

পুলিশের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, উৎসবের দিনে দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই এই কড়া অভিযান চালানো হয়েছে । আইন ভাঙলে কাউকে ছাড়া হবে না - এই বার্তাই স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে । পুলিশের দাবি, এই নজরদারির ফলে বড়দিনে বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে ।

নতুন বছর স্বাগত জানানোর দিনেও একইভাবে কড়া পুলিশি নজরদারি ও ট্র্যাফিক চেকিং চলবে বলে জানানো হয়েছে । সাধারণ মানুষের কাছেও আবেদন জানানো হয়েছে যে, উৎসব উদযাপনের পাশাপাশি ট্র্যাফিক আইন মেনে চলুন এবং নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিন ।

বড়দিনের পর 31 ডিসেম্বরের কথা মাথায় রেখে আলাদাভাবে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত ইতিমধ্যেই লালবাজারের তরফে করা হয়েছে ৷ বড়দিন থেকে বর্ষবরণের রাতের মাঝের সময়টায় বিশেষ ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কলকাতা পুলিশের উইনার্স টিমের প্রমিলা বাহিনীকে ৷ তবে এক্ষেত্রে শুধু পার্ক স্ট্রিট নয়, শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং কলকাতা পুলিশের সংযুক্ত এলাকাগুলিতেও নিরাপত্তার সুবন্দোবস্ত করার জন্য দক্ষিণ শহরতলির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন কলকাতা পুলিশের একজন অতিরিক্ত নগরপাল পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক ৷

এছাড়াও সম্প্রতি দিল্লির বিস্ফোরণকাণ্ডের পর আরও জোরালোভাবে শহরের একাধিক হোটেল ও গেস্ট হাউসে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে কলকাতা পুলিশ ৷ এর জন্য নিউ মার্কেট থানা, পঞ্চসায়র থানা-সহ যে সকল এলাকাগুলিতে বেশি গেস্ট হাউস রয়েছে, সেখানে বাড়ি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে ৷

