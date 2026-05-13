তপসিয়া অগ্নিকাণ্ডে গ্রেফতার কারখানার মালিক-সহ 2, বুধে রিপোর্ট পেশ তদন্ত কমিটির

তপসিয়া অগ্নিকাণ্ডে গ্রেফতার কারখানার মালিক-সহ 2, বুধে রিপোর্ট পেশ তদন্ত কমিটির
তপসিয়া অগ্নিকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে ৷ সেই কমিটি বুধবার রিপোর্ট পেশ করতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : May 13, 2026 at 1:20 PM IST
কলকাতা, 13 মে: তপসিয়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার 24 ঘণ্টা পেরনোর আগেই বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা পুলিশ । চামড়ার কারখানার মালিক জাফর নিশাদ-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বুধবার ভোরে পাম অ্যাভিনিউ এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে পুলিশ । তারপর তাঁদের গ্রেফতার করা হয় ৷ ইতিমধ্যেই ধৃতদের জেরা শুরু হয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে কারখানাটিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় একাধিক গাফিলতি ছিল বলেই সন্দেহ তদন্তকারীদের ।
মঙ্গলবার দুপুরে তপসিয়ার 50/1 জিজে খান রোডের একটি চারতলা ভবনের দোতলায় থাকা চামড়ার কারখানায় আচমকাই আগুন লাগে । প্রথমে ছোট পরিসরে আগুন দেখা গেলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা ভয়াবহ আকার নেয় । দাহ্য রাসায়নিক এবং চামড়াজাত সামগ্রী থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটা তলায় । কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশের এলাকা । আতঙ্কে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা । স্থানীয়দের তরফে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন । পরে আগুনের ভয়াবহতা বুঝে আরও ইঞ্জিন পাঠানো হয় ।
সরু রাস্তা এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় উদ্ধার কাজে প্রথম থেকেই সমস্যার মুখে পড়তে হয় দমকলকর্মীদের । আগুন লাগার সময় কারখানার ভিতরে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলেন বলে জানা গিয়েছে । প্রাণ বাঁচাতে শ্রমিকরা কারখানার শৌচালয়ে আশ্রয় নেন । কিন্তু সেখানেও কালো ধোঁয়ায় দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয় । দমকল কর্মীরা জানলা ভেঙে এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন । দীর্ঘ চেষ্টার পর দগ্ধ অবস্থায় পাঁচজনকে উদ্ধার করে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় । সেখানে চিকিৎসকেরা দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন । বাকিদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর ।
ঘটনার পরেই প্রশাসনের তরফে কড়া অবস্থান নেওয়া হয় । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে রাজ্য সরকার । দমকল, পুলিশ এবং পুরসভার আধিকারিকদের নিয়ে তৈরি সেই কমিটিকে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় । বুধবারই সেই রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা পড়তে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে । তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, কারখানাটির বৈধ লাইসেন্স ছিল কি না, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ছিল এবং বিল্ডিংয়ে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা মানা হয়েছিল কি না ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই ভবনে দীর্ঘদিন ধরেই নিয়ম ভেঙে দাহ্য সামগ্রী মজুত করা হত । একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেও দাবি তাঁদের । ঘটনার পর এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে । মৃত শ্রমিকদের পরিবারে কান্নার রোল । আহতদের দ্রুত সুস্থতার কামনা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
অন্যদিকে, এই ঘটনার পর ফের প্রশ্নের মুখে শহরের বাণিজ্যিক এলাকাগুলির অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা । বিশেষ করে ঘিঞ্জি এলাকায় বেআইনি কারখানা এবং নিরাপত্তাহীন কর্মপরিবেশ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ।