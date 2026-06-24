মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের 24 ঘণ্টার মধ্যেই তামান্না খুনে গ্রেফতার আরও 2
মেয়ের খুনের এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার দিন অর্থাৎ 23 জুন তামান্নার মা দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ৷ তার কয়েকঘণ্টার মধ্যে এই গ্রেফতারি ৷
Published : June 24, 2026 at 12:20 PM IST
কালীগঞ্জ, 24 জুন: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর মা দেখা করার পরপরই তামান্না খুনে গ্রেফতার আরও দুই অভিযুক্ত ৷ সাবির সেখ এবং জিয়ারুল শেখ নামে দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তদন্তকারীদের কাছে খবর ছিল, জিয়ারুল মুর্শিদাবাদে তার শ্বশুরবাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছে ৷ মঙ্গলবার রাতে সেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷
সাবির শেখকেও তার শ্বশুরবাড়ি এলাকা থেকেই গ্রেফতার করে পুলিশ । এই নিয়ে তামান্না খুনে গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 13। ঘটনার পর তামান্নার পরিবারের তরফে, মোট 24 জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল । এখনও 11 জন অধরা ।
এই বিষয়ে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে । আজ তাদের আদালতে পেশ করা হবে । আমরা তদন্ত করছি ৷ বাকি যারা অধরা রয়েছে তাদেরকেও যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতার করা হবে ।"
এক বছর আগে 23 জুন কালীগঞ্জের উপ-নির্বাচনের ভোট গণনার দিন তৃণমূলের জয় নিশ্চিত হওয়ার পর গণনা কেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরে বোমাবাজির খবর আসে । সিপিএম সমর্থকদের বাড়ি লক্ষ্য করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে । সেই বোমার আঘাতেই প্রাণ যায় ছোট্ট মেয়ে তামান্নার ।
গতকাল (মঙ্গলবার) ছিল তামান্নার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী । এদিনও তামান্নার খুনে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে জেলাশাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বামেরা ৷ এদিনই তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন ।
কিন্তু তৃণমূল সরকার থাকাকালীন কয়েকজন গ্রেফতার হলেও বাকিদের ধরেনি পুলিশ । সেভাবে তদন্তও এগোয়নি বলে অভিযোগ তামান্নার পরিবারের ৷ 2026 সালের পালাবদলের পর এক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে ৷ বিজেপি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শুভেন্দু অধিকারী প্রথমেই বলেছিলেন সব দুর্নীতির তদন্ত হবে এবং দোষীদের গ্রেফতার করা হবে । কোনও খুনি ছাড়া পাবে না ।
সেই ভরসা নিয়েই তামান্নার মা মঙ্গলবার মেয়েকে হারানোর এক বছরের মাথায় বিধানসভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । তাঁকেও মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন তদন্ত করে বাকি দোষীদের অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে । সেই আশ্বাসের 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তামান্না খুনে আরও দুইজনকে বুধবার গ্রেফতার করল পুলিশ ।