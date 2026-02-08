ETV Bharat / state

বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলত লোক ঠকানোর 'ব‍্যবসা'! নৈহাটিতে গ্রেফতার 3

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে নৈহাটিতে পুলিশের জালে ওই তিনজন । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার ল্যাপটপ, মোবাইল ও নগদ লক্ষাধিক টাকা ।

financial fraud
বাড়ি ভাড়া নিয়ে আর্থিক প্রতারণা চক্র চালানোর অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 8, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নৈহাটি(উত্তর 24 পরগনা), 8 ফেব্রুয়ারি: বাড়ি ভাড়া নিয়েই চলছিল লোক ঠকানোর 'ব‍্যবসা'! পুলিশ হানা দিতেই হদিশ মিলল আর্থিক প্রতারণার বড়সড় চক্রের । ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার নৈহাটির । ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে । ধৃতদের নাম শেখ জাভেদ আলি, আসিফ আলি ও নাসের হুসেন ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে একটি ল‍্যাপটপ, চারটি মোবাইল এবং লক্ষাধিক নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে নৈহাটি থানার পুলিশ । ধৃত তিনজনকে রবিবার ব‍্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।

বাড়ি ভাড়া নিয়েই চলত লোক ঠকানোর 'ব‍্যবসা'! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ব‍্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ পুলিশ কর্তা বলেন, "ধৃতরা সকলেই হালিশহরের মারোয়ারি কল এলাকার বাসিন্দা । এর নেপথ্যে শুধু আর্থিক প্রতারণা নাকি অন্য কোনও রহস্য রয়েছে তা ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা হচ্ছে । তদন্ত চলছে । তাই তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে বিশদে কিছু বলা সম্ভব নয় ।"

financial fraud
তিনজন যুবককে গ্রেফতার করেছে নৈহাটি থানার পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ, নৈহাটি পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কারিগরপাড়া এলাকায় ভাড়া বাড়িতে লোক ঠকানোর 'ব‍্যবসা' ফেঁদে বসেছিলেন এই তিন যুবক । তাঁদের কাজকর্ম এবং গতিবিধি 'সন্দেহজনক' হওয়ায় গোপন সূত্রে খবর যায় পুলিশের কাছে । সেই মতো নৈহাটি থানা থেকে পুলিশের একটি টিম রবিবার সকালে হানা দেয় কারিগরপাড়া এলাকার ওই ভাড়া বাড়িতে । পুলিশকে দেখে ওই যুবকেরা হতচকিত হয়ে পড়েন । পালানোর চেষ্টাও করেন । কিন্তু, পুলিশের তৎপরতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় । হাতেনাতে ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে পাকড়াও করে পুলিশ । ভাড়া বাড়ি থেকেই বাজেয়াপ্ত হয় ল‍্যাপটপ, মোবাইল ও লক্ষাধিক নগদ টাকা ।

financial fraud
এই বাড়িতেই ভাড়া থাকতেন ধৃতরা (নিজস্ব ছবি)

পুলিশ সূত্রে খবর, যে ঘরটি ভাড়া নিয়ে এই অবৈধ কাজকর্ম চলত, সেটি মারোয়ারি কল এলাকার এক ব‍্যক্তির । তিনিই তাঁর কারিগরপাড়া এলাকার বাড়িটি ভাড়া দিয়েছিলেন ওই তিন যুবকের কাছে । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে সাধারণ মানুষকে নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে আর্থিক প্রতারণা করতেন ধৃতরা । ঠিক কত টাকার আর্থিক প্রতারণা হয়েছে সেটাই এখন খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । ঘটনার পর ভাড়া বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে । ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন‍্যায় সংহিতা আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

এদিকে, নিজের ওয়ার্ডে এই আর্থিক প্রতারণার কথা জানতে পেরে হতবাক হয়ে গিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর মনোয়ারা বেগম । তিনি বলেন, "বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না । হঠাৎ শুনলাম, বাড়ি ভাড়া নিয়ে এই ধরনের কাজকর্ম চলত এখানে । পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে । কোথা থেকে তারা এসেছে, বাড়ি ভাড়া নিয়ে ভিতরে কী হত সেই সম্পর্কে অবগত নই । ল্যাপটপ কিংবা নগদ কত টাকা পেয়েছে কিছু বলতে পারব না । যার বাড়িতে ভাড়া থাকত সে এখানকার নয় । পুলিশ যা পদক্ষেপ করবে, তা আমিও মানতে বাধ্য । সব সময় অন‍্যায় কাজের প্রতিবাদ করে এসেছি । অন‍্যায়কে সমর্থন করার কোনও প্রশ্নই নেই । অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছি ।"

TAGGED:

YOUTH ARRESTED IN NAIHATI
FINANCIAL FRAUD
আর্থিক প্রতারণা
নৈহাটিতে ভাড়া বাড়িতে ব্যবসা
NAIHATI CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.