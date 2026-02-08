বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলত লোক ঠকানোর 'ব্যবসা'! নৈহাটিতে গ্রেফতার 3
আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে নৈহাটিতে পুলিশের জালে ওই তিনজন । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার ল্যাপটপ, মোবাইল ও নগদ লক্ষাধিক টাকা ।
Published : February 8, 2026 at 5:12 PM IST
নৈহাটি(উত্তর 24 পরগনা), 8 ফেব্রুয়ারি: বাড়ি ভাড়া নিয়েই চলছিল লোক ঠকানোর 'ব্যবসা'! পুলিশ হানা দিতেই হদিশ মিলল আর্থিক প্রতারণার বড়সড় চক্রের । ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার নৈহাটির । ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে । ধৃতদের নাম শেখ জাভেদ আলি, আসিফ আলি ও নাসের হুসেন ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ, চারটি মোবাইল এবং লক্ষাধিক নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে নৈহাটি থানার পুলিশ । ধৃত তিনজনকে রবিবার ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।
ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ পুলিশ কর্তা বলেন, "ধৃতরা সকলেই হালিশহরের মারোয়ারি কল এলাকার বাসিন্দা । এর নেপথ্যে শুধু আর্থিক প্রতারণা নাকি অন্য কোনও রহস্য রয়েছে তা ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা হচ্ছে । তদন্ত চলছে । তাই তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে বিশদে কিছু বলা সম্ভব নয় ।"
অভিযোগ, নৈহাটি পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কারিগরপাড়া এলাকায় ভাড়া বাড়িতে লোক ঠকানোর 'ব্যবসা' ফেঁদে বসেছিলেন এই তিন যুবক । তাঁদের কাজকর্ম এবং গতিবিধি 'সন্দেহজনক' হওয়ায় গোপন সূত্রে খবর যায় পুলিশের কাছে । সেই মতো নৈহাটি থানা থেকে পুলিশের একটি টিম রবিবার সকালে হানা দেয় কারিগরপাড়া এলাকার ওই ভাড়া বাড়িতে । পুলিশকে দেখে ওই যুবকেরা হতচকিত হয়ে পড়েন । পালানোর চেষ্টাও করেন । কিন্তু, পুলিশের তৎপরতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় । হাতেনাতে ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে পাকড়াও করে পুলিশ । ভাড়া বাড়ি থেকেই বাজেয়াপ্ত হয় ল্যাপটপ, মোবাইল ও লক্ষাধিক নগদ টাকা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, যে ঘরটি ভাড়া নিয়ে এই অবৈধ কাজকর্ম চলত, সেটি মারোয়ারি কল এলাকার এক ব্যক্তির । তিনিই তাঁর কারিগরপাড়া এলাকার বাড়িটি ভাড়া দিয়েছিলেন ওই তিন যুবকের কাছে । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে সাধারণ মানুষকে নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে আর্থিক প্রতারণা করতেন ধৃতরা । ঠিক কত টাকার আর্থিক প্রতারণা হয়েছে সেটাই এখন খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । ঘটনার পর ভাড়া বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে । ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এদিকে, নিজের ওয়ার্ডে এই আর্থিক প্রতারণার কথা জানতে পেরে হতবাক হয়ে গিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর মনোয়ারা বেগম । তিনি বলেন, "বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না । হঠাৎ শুনলাম, বাড়ি ভাড়া নিয়ে এই ধরনের কাজকর্ম চলত এখানে । পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে । কোথা থেকে তারা এসেছে, বাড়ি ভাড়া নিয়ে ভিতরে কী হত সেই সম্পর্কে অবগত নই । ল্যাপটপ কিংবা নগদ কত টাকা পেয়েছে কিছু বলতে পারব না । যার বাড়িতে ভাড়া থাকত সে এখানকার নয় । পুলিশ যা পদক্ষেপ করবে, তা আমিও মানতে বাধ্য । সব সময় অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে এসেছি । অন্যায়কে সমর্থন করার কোনও প্রশ্নই নেই । অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছি ।"