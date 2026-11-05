প্রধানমন্ত্রী মোদির নাম ব্যবহার করে সাইবার প্রতারণা, কলকাতায় গ্রেফতার 6

প্রধানমন্ত্রী মোদির নাম ব্যবহার করে সাইবার প্রতারণা, কলকাতায় গ্রেফতার 6
Cyber fraud using PM Modi Name: বৃহস্পতিবার হেস্টিংসের একটি বহুতলে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশ ৷ তখন কল সেন্টারের আড়ালেই সাইবার প্রতারণার ঘটনা সামনে আসে ৷
Published : November 5, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: কল সেন্টারের আড়ালে সাইবার প্রতারণার অভিযোগ ৷ তাও আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম ব্যবহার করে ৷ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র হেস্টিংস এলাকায় একটি অফিস থেকে এই কাজ করা হত বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
বৃহস্পতিবার হেস্টিংসের একটি বহুতলে অবস্থিত ওই অফিসে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশ ৷ গ্রেফতার করা হয় পাঁচ মহিলা-সহ ছ’জনকে ৷ উদ্ধার হয়েছে অনেক নথি, ইলেকট্রনিক ডিভাইস-সহ অন্যান্য সামগ্রী ৷
কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হেস্টিংসের 12 নম্বর গভর্নমেন্ট প্লেস (ইস্ট)-এর ঠিকানায় একটি বহুতল রয়েছে ৷ ওই এলাকাটি কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানার অন্তর্গত ৷ ওই বহুতলে কল সেন্টার খোলার জন্য একটি অফিস ভাড়া নেওয়া হয় ৷ সেই অফিস থেকেই রাজ্য-সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ফোন করা হত ৷
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সরকারি আধিকারিক সেজে ফোন করা হত ৷ ‘পিএম ওয়াইফাই যোজনা’য় গ্রাহক হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হত ৷ বলা হত, এই যোজনার শরিক হলে সারাজীবন বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ কোনও কারিগরি সমস্যা হলেও সেক্ষেত্রে বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত ৷ অনেকে সরকারি প্রকল্প ভেবে সেই প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়েছেন ৷ ক্ষতির সম্মুখীনও হয়েছেন তাঁরা ৷
এই বিষয়টিই গোপন সূত্র মারফত কলকাতা পুলিশের কাছে আসে ৷ তারা খোঁজখবর শুরু করে ৷ তার পরই হেস্টিংসের ওই অফিসের সন্ধান পান কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা ৷ বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট বহুতলের একতলায় থাকা ওই অফিসে অভিযান চালায় লালবাজার ৷ সেখান থেকে একাধিক মোবাইল ফোন, গ্রাহকদের নথি-ব্যক্তিগত তথ্য, ডেটা লিস্ট ও একটি বিশেষ স্ক্রিপ্ট উদ্ধার করে পুলিশ ৷ ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজন মহিলা টেলিকলার ও ম্যানেজার কৃষ্ণেন্দু সাহাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
লালবাজারের ধারণা, এই চক্রের সঙ্গে আরও বড় কোনও মাথা যুক্ত রয়েছে । এছাড়া এর নেপথ্যে কোনও সক্রিয় চক্র থাকতে পারে । মহানগরের বুকে এই ধরনের প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে এবং মূলপাণ্ডা কে, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ এখন জোরদার তদন্ত শুরু করেছে । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, ‘‘ধৃতদের জেরা করে এই ঘটনায় আর কারা যুক্ত, তাদের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে ৷’’
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