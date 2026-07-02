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জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, হাড়হিম করা ঘটনা দুর্গাপুরে

মেলাতে গিয়ে একা পেয়ে নাবালিকাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় কয়েকজন যুবক ৷ সেখানেই তার উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় ৷

TRIBAL GIRL GANGRAPE
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 2, 2026 at 9:06 PM IST

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দুর্গাপুর, 2 জুলাই: হাড়হিম করা ঘটনা দুর্গাপুরে ৷ মেলায় গিয়েই বিপত্তি নাবালিকার সঙ্গে ৷ তাকে একা পেয়ে জঙ্গলের ভিতর নিয়ে যায় কিছু যুবক ৷ তারপরই যৌন নির্যাতন ৷ এই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে 4 জনকে।

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাসপ্রীত সিং বলেন, "নাবালিকাকে চার যুবক মিলে গণধর্ষণ করে এরকম অভিযোগ আমরা নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে পায় ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে 4 জনকে গ্রেফতার করা হয়। মেয়েটি বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৷ এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই নিয়েও তদন্ত চলছে ৷"

পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, আদিবাসী নাবালিকার যৌন নির্যাতনের ঘটনায় দুর্গাপুর থানায় কেস নম্বর 366/26, 01.07.2026 তারিখে অভিযোগ দায়ের হয় ৷ তদন্তে নেমে 4 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় বর্ণিত যৌন নির্যাতনের দায়ে অভিযুক্ত চারজনের বিরুদ্ধে 70 (2) ধারায় মামলা হয়েছে, 4/6 পকসো আইনানুসারে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাতে দুর্গাপুর থানা এলাকায় একটি মেলা চলছিল ৷ সেখানেই গিয়েছিল ওই আদিবাসী নাবালিকা। তাকে একা পেয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে যায় চার যুবক, এমনটাই অভিযোগ। সেখানেই চারজন মিলে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে। পুলিশকে এমনটাই জানিয়েছে নির্যাতিতার পরিবার ৷ বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে এলাকাজুড়ে। পরিবারের লোকজন, দুর্গাপুর থানার পুলিশকে বিষয়টি জানায় ৷ এরপরই নির্যাতিতাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ সেখানেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে নাবালিকা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে আরও খবর, তদন্তের ভিত্তিতে চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ চারজনই নাবালিকার প্রতিবেশী। বৃহস্পতিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ধৃতদের ছয় দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

TAGGED:

DURGAPUR TRIBAL GIRL GANGRAPE
SEXUAL ASSAULT
আদিবাসী নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন
নাবালিকাকে গণধর্ষণ
TRIBAL GIRL GANGRAPE

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