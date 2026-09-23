মুকুন্দপুরে পার্টি অফিস দখল ঘিরে সংঘর্ষে গ্রেফতার 2
Mukundapur Incident: ধৃত দু'জনের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন । তাঁরা মমতাপন্থী তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা হয়েছে ৷
Published : September 23, 2026 at 4:03 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: মুকুন্দপুরে পার্টি অফিস দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সংঘর্ষ ৷ সেই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ । ধৃতদের নাম শ্রীদীপ দাস ও প্রীতম পাণ্ডে বলে জানা গিয়েছে । তবে তাঁরা মমতাপন্থী তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত কি না, সেই বিষয়ে দলের তরফে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি ।
মঙ্গলবার রাতে মুকুন্দপুরে একটি পার্টি অফিসের দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায় । পার্টি অফিস দখলমুক্ত করার দাবি ঘিরে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের একটি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা এবং পরে হাতাহাতি শুরু হয় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয় ।
ঘটনার জেরে বেশ কয়েকজন আহত হন । সংঘর্ষের মধ্যে রক্তাক্ত হন প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক তথা তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবীর । তাঁকে ঘিরেও হামলার অভিযোগ ওঠে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নামে পুলিশ । ঘটনার সময়ের ভিডিয়ো ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য-সহ বিভিন্ন তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
তদন্তের মধ্যেই শ্রীদীপ দাস ও প্রীতম পাণ্ডেকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পুলিশের তদন্তে তাঁদের বিরুদ্ধে কী নির্দিষ্ট অভিযোগ বা প্রমাণ সামনে এসেছে, তা এখনও বিস্তারিতভাবে জানা যায়নি । পাশাপাশি, ধৃত দু'জনের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়েও তৈরি হয়েছে প্রশ্ন । তাঁরা মমতাপন্থী তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা হলেও, তৃণমূলের মমতাপন্থী শিবিরের তরফে এই মুহূর্তে তা নিশ্চিত করা হয়নি ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "এই ঘটনায় আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে । তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে । ঘটনার সময়কার ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখে বাকি অভিযুক্তদের ভূমিকা যাচাই করা হচ্ছে । তদন্তে কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেলে পরবর্তী সময়ে আরও গ্রেফতার হতে পারে ।"
মুকুন্দপুরের পার্টি অফিসকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । একদিকে পার্টি অফিস দখলের অভিযোগ, অন্যদিকে সংঘর্ষে একাধিক ব্যক্তির আহত হওয়ার ঘটনা-সব মিলিয়ে ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কী হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । গ্রেফতার হওয়া দুই ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিচয় এবং সংঘর্ষে তাঁদের নির্দিষ্ট ভূমিকা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে ।