চন্দ্রনাথ রথ খুনে বড় সাফল্য ! যোগীরাজ্য থেকে ধৃত তিন
শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুন কাণ্ডে তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ ক'য়েকদিন ধরে গোপন নজরদারি চালানোর পর উত্তরপ্রদেশ থেকে ধরা হয় অভিযুক্তদের ৷
Published : May 11, 2026 at 9:55 AM IST
কলকাতা, 11 মে: শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনকাণ্ডে বড় অগ্রগতি রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের । দীর্ঘ কয়েক দিনের টানা তদন্ত, ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ এবং ঘটনাস্থলের পারিপার্শ্বিক প্রমাণ খতিয়ে দেখার পর অবশেষে উত্তরপ্রদেশ থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করলেন তদন্তকারীরা ।
ইতিমধ্যেই তাদের কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে । সোমবার ভোরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ওই তিনজনকে ভবানীভবনে আনা হয় বলে সূত্রের খবর । সেখানে শুরু হয়েছে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "উত্তরপ্রদেশ থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করে ভবানী ভবনে নিয়ে আসা হয়েছে । তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে । এই তদন্তে মূলত ইলেকট্রনিক তথ্যপ্রমাণ এবং ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া পারিপার্শ্বিক তথ্যই আমাদের অনেক সাহায্য করেছে । আমরা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছি ।"
তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়ির গতিবিধি এবং বালি টোলপ্লাজায় হওয়া একটি ইউপিআই ট্রানজাকশন থেকেই তদন্তকারীদের হাতে আসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র । ওই ডিজিটাল লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখে সন্দেহভাজনদের অবস্থান, যাতায়াত এবং যোগাযোগের একাধিক তথ্য উঠে আসে । এরপরই উত্তরপ্রদেশে পৌঁছয় রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল ।
ক'য়েকদিন ধরে গোপন নজরদারি চালানোর পর তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় । পুলিশ সূত্রের দাবি, শুধু ডিজিটাল তথ্যই নয়, ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা একাধিক পারিপার্শ্বিক প্রমাণও তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে । সিসিটিভি ফুটেজ, গাড়ির রুট ম্যাপ, মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন, টোল প্লাজার ডেটা এবং আর্থিক লেনদেনের তথ্য একত্র করে পুরো ঘটনার ছক তৈরি করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।
তদন্তকারী মহলের অনুমান, এই খুন কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই পুরো অপারেশন চালানো হয়েছে । খুনের আগে অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে চন্দ্রনাথ রথের গতিবিধির উপর নজর রেখেছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি, খুনের নেপথ্যে কোনও বড় অপরাধচক্র বা সুপারি কিলিংয়ের যোগ রয়েছে কি না, সেটাও তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে ।
প্রসঙ্গত, ক'য়েকদিন আগে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামে দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ । তদন্তকারীদের অনুমান, খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে একাধিক রাউন্ড গুলি চালানো হয় । গুলি লাগে বুক ও পেটে । রক্তাক্ত অবস্থায় দ্রুত তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন । ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ।
খবর পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছন শুভেন্দু অধিকারী । পরে ঘটনাস্থলেও যান তিনি । একইসঙ্গে হাসপাতালে যান রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা-সহ পুলিশের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক । ঘটনাস্থল ঘিরে শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি । ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদেরও ডাকা হয় তদন্তে । ঘটনার পর থেকেই তদন্তভার তুলে নেওয়া হয় রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে । একাধিক বিশেষ দল গঠন করে তদন্ত শুরু হয় ।
প্রথম থেকেই তদন্তকারীদের নজরে ছিল খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়ি এবং অভিযুক্তদের পালানোর রুট । সেই সূত্র ধরেই উঠে আসে বালি টোলপ্লাজার তথ্য । তদন্তে জানা যায়, ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িটি রাজ্যের বাইরে থেকে আনা হয়ে থাকতে পারে । এরপরই ডিজিটাল ট্রানজাকশন এবং মোবাইল ডেটা বিশ্লেষণ করে তদন্ত আরও এগোয় ।
সূত্রের খবর, গ্রেফতার তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের মূলচক্রীদের নাম জানার চেষ্টা চলছে । তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, কার নির্দেশে এই হামলা চালানো হয়েছিল, কোথায় বসে পরিকল্পনা করা হয় এবং ঘটনার পর কারা অভিযুক্তদের পালাতে সাহায্য করেছিল । ইতিমধ্যেই ক'য়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে বলে দাবি তদন্তকারী মহলের । এই ঘটনায় আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে । ফলে আগামী কয়েক দিনে তদন্তে আরও বড় অগ্রগতি হতে পারে বলে অনুমান পুলিশের একাংশের । রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা অব্যাহত । তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই নজর সকলের ।
