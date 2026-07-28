দু'সপ্তাহের মধ্যেই সর্বমঙ্গলা মন্দিরে চুরির রহস্যভেদ, অশোকনগর থেকে গ্রেফতার 2
সিসিটিভি ফুটেজ, প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য সূত্র মিলিয়ে অভিযুক্তদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হন তদন্তকারীরা । এরপর অশোকনগরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে ।
Published : July 28, 2026 at 11:16 AM IST
বর্ধমান, 27 জুলাই: শহর বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরে প্রণামী বাক্স ভেঙে চুরির ঘটনার তদন্তে বড় সাফল্য পেল বর্ধমান থানার পুলিশ । ঘটনার মাত্র 14 দিনের মধ্যেই উত্তর 24 পরগনার অশোকনগর থেকে দুই অভিযুক্ত গ্রেফতার । ধৃতদের কাছ থেকে চুরি হওয়া টাকার একটি অংশও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া দু'জনের নাম মনিরুল মণ্ডল এবং আলমগীর সর্দার । তদন্তে উঠে এসেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে অশোকনগর-সহ একাধিক থানায় চুরি ও মোটরবাইক চুরির একাধিক মামলা রয়েছে । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে বলে তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি ।
প্রসঙ্গত, গত 13 জুলাই গভীর রাতে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে । দুষ্কৃতীরা মন্দিরের নিরাপত্তা ভেঙে ভিতরে ঢুকে চারটি প্রণামী বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ লুট করে । পাশাপাশি মন্দির চত্বরে থাকা শিবমন্দির থেকেও কিছু সামগ্রী চুরি যায় । ঘটনার পর মন্দিরে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করে বর্ধমান থানার পুলিশ । ফুটেজে দুই ব্যক্তির গতিবিধি ধরা পড়েছিল, যা তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে ওঠে ।
তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা আগে থেকেই অনলাইনের মাধ্যমে সর্বমঙ্গলা মন্দির সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছিল । এরপর মোটরবাইকে করে বর্ধমানে এসে পরপর দু'দিন ধরে মন্দির চত্বর এবং আশপাশের এলাকা ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে । নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পর পরিকল্পনামাফিক গভীর রাতে তারা চুরির ঘটনা ঘটায় এবং দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় ।
সিসিটিভি ফুটেজ, প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য সূত্র মিলিয়ে তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হন । এরপর উত্তর 24 পরগনার অশোকনগরে অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় । পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জেরাতেই ধৃতরা চুরির ঘটনায় নিজেদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে ।
ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয় । তদন্তের স্বার্থে তাঁদের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হলেও আদালত চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ।
পুলিশের দাবি, ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে চুরি যাওয়া বাকি টাকা এবং মন্দির থেকে উধাও হওয়া অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধারের চেষ্টা চলছে । পাশাপাশি এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত ছিল কি না এবং বৃহত্তর কোনও চক্রের হাত রয়েছে কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তকারীদের আশা, জিজ্ঞাসাবাদে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে ।