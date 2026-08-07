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টাকার বিনিময়ে নাবালকদের রক্ত চুরি ! দুর্গাপুরে গ্রেফতার 3 পাণ্ডা

শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো পবিত্র দুটি ক্ষেত্রকে কলঙ্কিত করে দুর্গাপুরে বেআইনি রক্ত ব্যবসার জাল, সামনে এল শিউরে ওঠার মতো তথ্য ।

Durgapur News
দুর্গাপুর থানা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 12:57 PM IST

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দুর্গাপুর, 7 অগস্ট: শৈশবে হাতে বই-খাতা থাকার কথা, অথচ রক্তের বিনিময়ে তাদের হাতে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে কিছু টাকা ৷ অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নাবালক স্কুলছাত্রদের রক্ত বিক্রির এই ভয়ংকর চক্র ভাঙতে অবশেষে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ । বৃহস্পতিবার রাতে দুর্গাপুর থানার পুলিশ এই চক্রের তিন পাণ্ডাকে গ্রেফতার করেছে ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপ এলাকার একটি নামী স্কুলের নাবালক পড়ুয়াদের টার্গেট করেছিল এই চক্র । আইনের চোখে তারা অ-প্রাপ্তবয়স্ক হলেও আধার কার্ড-সহ তাদের সমস্ত নথিপত্র বিকৃত করে 'প্রাপ্তবয়স্ক' সাজানো হত । এরপর দুর্গাপুরের বিধাননগর অঞ্চলের একটি বেসরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে তাদের শরীর থেকে জোর করে রক্ত বের করে নেওয়া হচ্ছিল । এর বিনিময়ে ওই পড়ুয়াদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হত 200 থেকে 500 টাকা ।

দুর্গাপুরে গ্রেফতার 3 পাণ্ডা (ইটিভি ভারত)

গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকজন অভিভাবক দুর্গাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরেই এই ভয়ঙ্কর অপকর্ম প্রকাশ্যে আসে । তদন্তে নেমে দুর্গাপুর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে অমিত প্রসাদ, মহম্মদ হাবিবুল্লাহ এবং এক নাবালককে গ্রেফতার করে । তার আগে ধৃত দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র নাবালক বলেছিল, "আমার মূল কাজ স্কুলছাত্রদের স্বেচ্ছায় রক্তদান করানো এবং তাদের দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে হাজির করা । প্রতিটি ডোনারকে 200 টাকা করে দিয়েছি।"

মালদার বাসিন্দা হাবিবুল্লাহ দুর্গাপুরের একটি হোটেলে কাজ করত এবং অমিতও দুর্গাপুরের বাসিন্দা । পুলিশ সূত্রে খবর, এই দু'জনও অন্য নাবালকের মতো যুবকদের এই রক্ত বিক্রি চক্রের সঙ্গে যুক্ত করেছিল ।

এই রক্ত বিক্রির চক্রের অন্যতম মূল মাথা মালদার মোথাবাড়ির বাসিন্দা শেখ হাবিবুল্লার স্ত্রী দিলরুবা খাতুন বলেন, "আমার স্বামী 9 মাস একটি হোটেলে কাজ করে । তার কাছে বহু মানুষ সাহায্যের জন্য আসেন । শুনলাম একজন বাইপাস সার্জারির জন্য আমার স্বামীর কাছে রক্তের প্রয়োজন আছে বলে জানায় । এর আগে এই ছেলেগুলো আমার স্বামীকে জানিয়ে গিয়েছিল রক্ত লাগলে তাদের বললে ক্লাব থেকে ব্যবস্থা করা হবে ৷ এইটুকুই আমি জানি । আমার স্বামী নির্দোষ । আমার 5 কন্যা সন্তান । আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই ।"

বৃহস্পতিবার নতুন করে আরও তিন অভিভাবক থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ তদন্ত জোরদার হয় । এখনও পর্যন্ত অন্তত ছ'জন নাবালক ছাত্রের সন্ধান মিলেছে, যাদের এই চক্রের বলি বানানো হয়েছে । ঘটনার গুরুত্ব বুঝে বৃহস্পতিবার সকালেই আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তৎপরতা শুরু হয় । আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রসপ্রীত সিং স্পষ্ট ভাষায় জানান, এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত, তার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে । কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না ।

অন্যদিকে, বিষয়টি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরও । এদিনই বিধাননগরের ওই বেসরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে হানা দেয় দফতরের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল । ব্লাড ব্যাঙ্কের সমস্ত নথি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এই অবৈধ কারবারে ওই হাসপাতালের ভেতরের কেউ যুক্ত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখে খুব শীঘ্রই স্বাস্থ্য দফতরে রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে ।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বসু উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "এই চক্রের জাল অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত । শুধু আমার স্কুল নয়, নিরপেক্ষ তদন্ত হলে দেখা যাবে দুর্গাপুরের আরও অনেক স্কুলের ছাত্র এই চক্রের জালে জড়িয়ে পড়েছে ।"

অমানবিক ও বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন । এই প্রেক্ষাপটে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না এবং দোষীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

শিক্ষালয়ের আঙিনাকে নিরাপদ রাখার কথা যেখানে সবার আগে ভাবার কথা, সেখানে স্কুল পড়ুয়াদের রক্তকে বাণিজ্যের পণ্যে পরিণত করার এই ঘটনা সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের চরম নিদর্শন । স্বাস্থ্য ও প্রশাসনের যৌথ পদক্ষেপে এই সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির করছেন দাবি দুর্গাপুরের সাধারণ মানুষ ও সচেতন অভিভাবকরা ।

TAGGED:

DURGAPUR BLOOD SCAM CASE
দুর্গাপুরে নাবালকদের রক্ত ব্যবসা
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