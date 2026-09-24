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SSKM হাসপাতালের OPD টিকিট জাল করে বিক্রি ! পুলিশের জালে 3

SSKM Hospital: দীর্ঘ লাইন এড়ানোর সুযোগ দেখিয়ে রোগীর পরিবারের কাছ থেকে বেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগ ৷ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পাকড়াও তিন জনকে ৷

SSKM Hospital
এসএসকেএম হাসপাতালে ওপিডি টিকিট জালের চক্র ফাঁস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 11:14 AM IST

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কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে বহির্বিভাগের (OPD) টিকিট জাল করে রোগীদের পরিবারের কাছে বিক্রির অভিযোগ ৷ আর সেই অভিযোগে এবার তিনজনকে গ্রেফতার করল ভবানীপুর থানার পুলিশ । ধৃতদের নাম আসাদ আলী, মহম্মদ সাহিদ এবং ভিহিদ আহমেদ ।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিকের কথায়, "সরকারি হাসপাতালগুলিতে দালালচক্রের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের উপর পুলিশের নজর রয়েছে । এসএসকেএম-এর এই ঘটনায় ধৃত তিনজনকে জেরা করে জাল ওপিডি টিকিট তৈরির পদ্ধতি, কতদিন ধরে এই কারবার চলছিল এবং এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না, সেই সমস্ত তথ্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে ।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এসএসকেএম হাসপাতালের ওপিডি টিকিট নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসছিল । হাসপাতালের বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারে রোগী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । সেই সুযোগকেই কাজে লাগানো হচ্ছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ছিল, কিছু ব্যক্তি আসল টিকিটের আদলে ভুয়ো ওপিডি টিকিট তৈরি করে তা রোগীর পরিবারের সদস্যদের কাছে বিক্রি করছে ।

Bhowanipore Police Station
ভবানীপুর থানা (ইটিভি ভারত)

এই অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে ভবানীপুর থানার পুলিশ । জাল টিকিট তৈরির পাশাপাশি এই চক্র কীভাবে হাসপাতালের বাইরে থেকে রোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করত, তা নিয়েও তদন্ত শুরু হয় । তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, হাসপাতালের বহির্বিভাগে টিকিট কাটার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর ঝক্কি এড়ানোর প্রলোভন দেখানো হচ্ছিল রোগীদের পরিবারের সদস্যদের । দ্রুত টিকিট পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে তাঁদের কাছ থেকে নির্ধারিত মূল্যের তুলনায় বেশি টাকা নেওয়া হত বলে অভিযোগ । সেই টিকিটের একটি অংশ ছিল জাল ।

এরপর হাসপাতাল চত্বর এবং আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করেন তদন্তকারীরা । একাধিক ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে সন্দেহভাজনদের গতিবিধি চিহ্নিত করা হয় । সেই সূত্র ধরেই তিন অভিযুক্তের পরিচয় সামনে আসে । পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় । পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শুধুমাত্র জাল ওপিডি টিকিট তৈরি করাই নয়, হাসপাতালের রোগী পরিষেবাকে ঘিরে তৈরি হওয়া ভিড় এবং সাধারণ মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করাই ছিল অভিযুক্তদের অন্যতম উদ্দেশ্য । এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে রোগী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে পুলিশ । বিশেষ করে দালালচক্র বা বেআইনিভাবে রোগীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ঘটনায় নজরদারি আরও বাড়ানো হচ্ছে বলে তদন্তকারীদের বক্তব্য ।

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এসএসকেএম হাসপাতালের ওপিডি টিকিট জাল
এসএসকেএম হাসপাতালের জাল চক্র
SSKM HOSPITAL

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