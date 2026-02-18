ভোটের আগে বড় সাফল্য, এসটিএফ-এর যৌথ অভিযানে বিহারে গোপন আগ্নেয়াস্ত্র কারখানার হদিশ

ভোটের আগে বড় সাফল্য, এসটিএফ-এর যৌথ অভিযানে বিহারে গোপন আগ্নেয়াস্ত্র কারখানার হদিশ
কলকাতা পুলিশের এসটিএফ ও বিহার এসটিএফের যৌথ অভিযানে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রাংশ, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কাঁচামাল ও সরঞ্জাম ৷
Published : February 18, 2026 at 5:41 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান রুখতে বড় সাফল্য পেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী । নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর উদ্যোগে বিহারে যৌথ অভিযান চালানো হয় ৷ তাতে একটি সক্রিয় অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানার হদিশ মিলেছে । অভিযানে বিহার এসটিএফ এবং মধুসূদনপুর থানার পুলিশও অংশ নেয় ।
কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (এসটিএফ) ভি সলেমন নেশাকুমার বলেন, "ধৃতদের নাম মহম্মদ মনাজির (21), মহম্মদ শাদাব আলি ওরফে সাদ্দাম (32), মহম্মদ আসলাম ওরফে টিংকু (41), মহম্মদ সামশের আলম ওরফে ছোটু (36) এবং মহম্মদ শাহনওয়াজ (25) । এঁদের অধিকাংশেরই বাড়ি বিহারের মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলায় । মুঙ্গের দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির জন্য কুখ্যাত, সেই সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা আরও বড় চক্রের খোঁজে নেমেছেন ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহারের ভাগলপুর জেলার মধুসূদনপুর থানা এলাকার রহমতবাগ গ্রামে একটি বাড়ির প্রথম তলায় গোপনে চলছিল দেশি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানা । নিচতলায় একটি স্পিনিং মিলের আড়ালে এই বেআইনি কার্যকলাপ চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ । বাড়িটির মালিক মহম্মদ নাসির আনসারি ৷ তাঁর বাসভবনেই এই কারখানা চলছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে ।
অভিযানে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের মধ্যে একজন কারখানার মালিক এবং চারজন দক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুতকারক বলে পুলিশ জানিয়েছে । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে 20টি অর্ধেক-তৈরি দেশি 7.65 মিমি পিস্তল, আটটি পিস্তলের ব্যারেল, একটি লেদ মেশিন, দু’টি মিলিং মেশিন, একটি ড্রিল মেশিন, একটি গ্রাইন্ডিং ও পলিশিং মেশিন, একটি হ্যান্ড গ্রাইন্ডার ৷
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, বিধানসভা ভোটের আগে বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করে, তা বিভিন্ন জেলায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল । নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত করার আশঙ্কায় এই চক্র সক্রিয় হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পুলিশ সূত্রের দাবি, এই কারখানায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নিয়মিত আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি হচ্ছিল । উদ্ধার হওয়া অর্ধেক-তৈরি পিস্তলগুলি দ্রুত সম্পূর্ণ করে বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে । ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্রের সম্ভাব্য ক্রেতা ও পাচার চক্রের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র খোঁজা হচ্ছে ।
তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, সময়মতো এই অভিযান না হলে নির্বাচনের আগে বিপুল পরিমাণ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারত । বিধানসভা ভোটের আগে এই সাফল্যকে বড় হিসেবেই দেখছে পুলিশ মহল । আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে আগামিদিনেও এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ।