PayPal-এর নামে আমেরিকায় কোটি টাকার সাইবার প্রতারণা, বঙ্গে গ্রেফতার 5

PayPal-এর নামে আমেরিকায় কোটি টাকার সাইবার প্রতারণা, বঙ্গে গ্রেফতার 5
এই ঘটনায় কলকাতা ও দক্ষিণ 24 পরগনায় টানা অভিযান চালায় সাইবার পুলিশ ৷ তাতে বেআইনি কল সেন্টারের বিষয়টি সামনে এসেছে ৷
Published : January 29, 2026 at 3:05 PM IST
কলকাতা, 29 জানুয়ারি: আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করল কলকাতা সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ । পেপাল (PayPal)-এর নাম ব্যবহার করে মার্কিন নাগরিকদের টার্গেট করে প্রতারণা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ এই ঘটনায় কলকাতা ও দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েকটি ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ও গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল তথ্য ।
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে । এর সঙ্গে বাইরের দেশের কেউ যুক্ত থাকলেও থাকতে পারে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 28 জানুয়ারি কলকাতা সাইবার পুলিশের কাছে দায়ের হয়েছিল একটি প্রতারণা মামলা ৷ তার তদন্ত চলাকালীন গোপন সূত্রে খবর আসে যে, কলকাতার নারকেলডাঙা থানার অন্তর্গত এলাকায় একটি বেআইনি কল সেন্টার সক্রিয় রয়েছে । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই গভীর রাতে অভিযান চালায় সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি বিশেষ দল । অভিযানে গ্রেফতার করা হয় 28 বছর বয়সি সারিম রেজাকে । তাঁর কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয় ।
তদন্তকারীদের দাবি, সারিমই এই আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের মূল সংগঠক ও নিয়ন্ত্রক । গোটা কল সেন্টারের অপারেশন, প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক লেনদেনের দেখভাল করতেন তিনিই । ধৃত সারিম রেজাকে জেরা করে পুলিশ আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পায় । সেই সূত্র ধরেই একই দিনে সকালে দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় দ্বিতীয় অভিযান চালানো হয় । সোনারগাঁও এলাকার একটি বাড়ির নিচতলার ঘর থেকে আরও চারজনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় ।
পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘর থেকেই চলছিল ভুয়ো পেপাল কল সেন্টারের কার্যকলাপ । ধৃত চারজন হলেন সন্দীপ চৌধুরী, অঙ্কিত প্রদীপ, নাজিশ আহমেদ ও মহম্মদ আসিফ আখতার । তাঁদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল ৷ কেউ কল করত, কেউ প্রযুক্তিগত সহায়তার নামে ভুক্তভোগীদের ফাঁদে ফেলত, আবার কেউ আর্থিক লেনদেন সামলাত বলে জানা গিয়েছে । পুলিশি অভিযানে মোট 12টি ল্যাপটপ, 6টি মোবাইল ফোন, 3টি ওয়াই-ফাই রাউটার, একাধিক মাল্টিমিডিয়া হেডফোন এবং বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল ডেটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ভুয়ো ইমেইল, স্ক্রিপ্ট, কল লগ, এবং প্রতারণায় ব্যবহৃত সফটওয়্যার সংক্রান্ত তথ্য ।
তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পেপালের ভুয়ো কাস্টমার কেয়ার ও টেকনিক্যাল সাপোর্ট নম্বর ছড়িয়ে দিত । মার্কিন নাগরিকরা সমস্যার সমাধানের আশায় ওই নম্বরে ফোন করলে, অভিযুক্তরা নিজেদের পেপালের কর্মী পরিচয় দিত । বিশ্বাস অর্জনের পর ভুক্তভোগীদের কম্পিউটারে টিমভিউয়ার, এনিডেস্ক বা আল্ট্রাভিউয়ারের মতো রিমোট অ্যাক্সেস সফটওয়্যার ইনস্টল করানো হত । এরপর সেই সুযোগে ভুক্তভোগীদের পেপাল অ্যাকাউন্টে অনুপ্রবেশ করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হত । ওই টাকা পরে বিদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ডিজিটাল ওয়ালেটে পাঠিয়ে দেওয়া হত ।
পুলিশ আরও জানিয়েছে, নিজেদের পরিচয় ও অবস্থান গোপন রাখতে অভিযুক্তরা অত্যাধুনিক ভিপিএন পরিষেবা ব্যবহার করত । পাশাপাশি, পেপাল ও মার্কিন বিভিন্ন সংস্থার নামে ভুয়ো ও জাল ইলেকট্রনিক নথি দেখিয়ে ভুক্তভোগীদের বিভ্রান্ত করা হত । পুরো ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে । এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না এবং এর সঙ্গে অন্য কোনও আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধ চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । পুলিশ মনে করছে, উদ্ধার হওয়া ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করলে আরও বড় পর্দাফাঁস হতে পারে ।