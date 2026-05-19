কাগজের প্লেট তৈরির আড়ালে আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানা, কলকাতা ও বিহার পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার 5

কাগজের প্লেট তৈরির আড়ালে আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানা, কলকাতা ও বিহার পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার 5
কলকাতা এসটিএফ, বিহার এসটিএফ এবং পূর্ণিয়ার ধামদাহা থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে ধরা পড়ে একটি সক্রিয় অবৈধ 'মিনি গান ফ্যাক্টরি'। ঘটনায় মোট পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছে ।
Published : May 19, 2026 at 1:39 PM IST
কলকাতা, 19 মে: সামনে থেকে দেখা যায় কাগজের প্লেট তৈরির কারখানা ৷ তারই পাতালঘরে তৈরি হচ্ছে একের পর এক আগ্নেয়াস্ত্র ! গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় অভিযান চালিয়ে সেই অস্ত্র কারখানার হদিশ পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এই খবর নিশ্চিত করেছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল ভি সলেমন নেশাকুমার ।
রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতা এসটিএফ, বিহার এসটিএফ এবং পূর্ণিয়ার ধামদাহা থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে ধরা পড়ে একটি সক্রিয় অবৈধ 'মিনি গান ফ্যাক্টরি'। এই ঘটনায় মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ণিয়ার ধামদাহা থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে একটি কাগজের প্লেট তৈরির কারখানার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানা চালানো হচ্ছিল । অভিযানে নেমে তদন্তকারীরা দেখতে পান, কারখানার মাটির নীচে বিশেষভাবে তৈরি একটি গোপন ভূগর্ভস্থ চেম্বারে অস্ত্র তৈরির কাজ চলত । শব্দ বাইরে যাতে না-পৌঁছয় এবং কারখানার কার্যকলাপ নিয়ে যাতে সন্দেহ তৈরি না-হয়, সেই কারণেই ভূগর্ভস্থ ঘরটি তৈরি করা হয়েছিল বলে পুলিশের অনুমান ।
পুলিশি অভিযানে ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে । উদ্ধার হয়েছে পাঁচটি আধা-তৈরি পিস্তল, পাঁচটি পিস্তলের বডি, চারটি পিস্তলের বাট । এছাড়াও একটি লেদ মেশিন, মিলিং মেশিন, ড্রিলিং মেশিন, গ্রাইন্ডিং ও পালিশিং মেশিন-সহ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ।
ঘটনাস্থল থেকে প্রথমে চারজনকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন দুই ভাই মিঠু কুমার এবং গাবর রাই । এছাড়াও মুঙ্গের জেলার বাসিন্দা মহম্মদ আনোয়ার খান এবং মহম্মদ আফতাব আলম ওরফে লাদানকেও গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্তে নেমে পরে এই চক্রের মূল চক্রী সূরজ কুমারকে মুঙ্গের থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মুঙ্গের এবং পূর্ণিয়া জেলাকে কেন্দ্র করে আন্তঃরাজ্য অস্ত্র পাচার চক্রের সঙ্গে এই কারখানার যোগ থাকতে পারে । উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও যন্ত্রাংশ কোথায় পাচার করা হত, কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত এবং কতদিন ধরে এই কারখানা চলছিল, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে ধামদাহা থানার পুলিশ । ঘটনার তদন্ত চলছে ।