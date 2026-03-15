গিরিশ পার্ক কাণ্ডে গ্রেফতার চার, স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু লালবাজারের
শনিবার নরেন্দ্র মোদির সভায় যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে ৷ তারপরই বিবাদে জড়ায় তৃণমূল-বিজেপি ৷ সেই ঘটনাতেই মামলা দায়ের করল পুলিশ ৷
Published : March 15, 2026 at 8:32 AM IST
কলকাতা, 15 মার্চ: গিরিশ পার্কে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষের ঘটনায় শনিবার রাতভর তৎপরতায় গ্রেফতার 4 জন ৷ আহত হয়েছেন 4 পুলিশকর্মী ৷
উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্কে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নেমে রাত পর্যন্ত অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশ । শেষ পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয় ৷
পুলিশ জানিয়েছে, সংঘর্ষের ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে গিরিশ পার্ক থানায় একটি স্বতঃপ্রণোদিত (Suo Motu) মামলা রুজু করা হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানান, গিরিশ পার্ক এলাকায় উত্তেজনা ও ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে চারজন পুলিশকর্মী আহত হন । ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করেছে । এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও আটক করার লক্ষ্যে তল্লাশি অভিযান চলছে ।
জানা গিয়েছে, স্বতঃপ্রণোদিত মামলাটি (নম্বর 40, তারিখ 14 মার্চ, 2026) ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারার পাশাপাশি 'সরকারি সম্পত্তি ক্ষতি নিবারণ আইন' এবং 'পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষা আইন'-এর বিধান অনুযায়ী দায়ের করা হয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়নি ৷ তবে তদন্ত চলছে । ঘটনার পিছনে সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনে আরও গ্রেফতার হতে পারে বলে । বর্তমানে গিরিশ পার্ক ও সংলগ্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে যাতে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় ।
শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা শুরুর ঠিক আধঘণ্টা আগে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ সেই সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে কয়েকজন পুলিশকর্মীও আহত হন । পুলিশের দাবি, তাঁদের মোট চারজন কর্মী এই ঘটনায় চোট পেয়েছেন । তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ।
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে টাঙানো কিছু ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলা নিয়ে বচসার জেরে এই সংঘর্ষ বাধে । জনসভায় যাওয়ার পথে থাকা বিজেপি কর্মীরা এবং তৃণমূল কর্মীরা একে অপরের দিকে পাথর ছুড়তে থাকে ।
তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির দুষ্কৃতীরা তাদের সমর্থকদের ওপর বিনা প্ররোচনায় হামলা চালায় এবং রাজ্যের প্রবীণ ক্যাবিনেট মন্ত্রী শশী পাঁজার বাসভবনে পাথর ছোড়ে । এতে মন্ত্রী নিজে এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আহত হন ।
বিজেপি অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ তাদের পাল্টা অভিযোগ, জনসভায় যাওয়ার পথে গেরুয়া সমর্থকদের ওপর চালানো এই সহিংস হামলার নেপথ্যে তৃণমূলের ইন্ধন রয়েছে ।