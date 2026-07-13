আলিপুরদুয়ারে টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন একাধিক এলাকা, বিপর্যস্ত জনজীবন
বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থার অভাবেই প্রতি বর্ষাতেই একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে । তাই দ্রুত এবং আধুনিক জলনিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷
Published : July 13, 2026 at 7:21 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 13 জুলাই: গত 24 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে একটানা ভারী বৃষ্টি চলছে ৷ আর তাতেই জলমগ্ন আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি, হ্যামিল্টনগঞ্জ, হাসিমারা এবং ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী জয়গাঁ এলাকা ৷ জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে । একাধিক এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে ।
কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গোদাম লাইন, স্টেশন লাইন ও মোদি লাইনের একাধিক বাড়িতে বৃষ্টির জল ঢুকে পড়েছে । নিকাশি নালা উপচে পড়ায় অনেক জায়গায় তা ছোট ছোট নদীর চেহারা নিয়েছে । ফলে রাস্তায় চলাচল ব্যাহত হয়েছে । বহু পরিবার ঘরের আসবাবপত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছেন ।
অন্যদিকে, হাসিমারায় ভোলা নালার জল উপচে সংলগ্ন একাধিক নিচু এলাকায় ঢুকে পড়েছে । বহু বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন বাসিন্দারা । স্থানীয়দের দাবি, টানা ভারী বৃষ্টির জেরে ভোলা নালার জল বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে ৷ যার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে । হ্যামিল্টনগঞ্জের একাধিক নিচু এলাকাতেও একই চিত্র দেখা গিয়েছে। দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকায় ব্যাহত হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন । নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে গিয়েও সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ ।
হ্যামিল্টনগঞ্জের রবীন্দ্রনগর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা হরিশচন্দ্র সরকার বলেন, "আমাদের এখানে পাশেই একটি বাজার বসে ৷ জলের কারণে সেই বাজার আজকে বন্ধ । দোকানপাটও বন্ধ । আজকে এত পরিমাণ জল জমেছে যে কেউ দোকান খুলতে পারেনি । সামনে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল রয়েছে ৷ সেটিও ছুটি দিয়ে দিয়েছে । নেতাজিপল্লি, পার্ক রোড ওইসব এলাকায় প্রচুর জল ছিল । আর আমরা যখন ঘুম থেকে উঠি, তখন দেখি আমাদের আশেপাশে এবং বারান্দায় জল ঢুকে গিয়েছে । প্রতিবছরই এমন হয় । জল পাস করার ব্যবস্থা নেই বলেই মনে হয় এতটা জল হয়ে যায় । রবিবার রাতে যেমন বৃষ্টি হয়েছে, সেরকম বৃষ্টি যদি আবার হয় তাহলে মনে হয় বড়সড় বন্যা হয়েই যাবে মনে হচ্ছে ।"
ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী জয়গাঁতেও টানা বৃষ্টির জেরে একাধিক প্রধান সড়ক জলমগ্ন হয়ে পড়ে । অনেক রাস্তা কার্যত নদীর রূপ নেয়, ফলে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয় । যদিও বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমায় ধীরে ধীরে জল নামতে শুরু করেছে ৷ তবুও নিচু এলাকাগুলিতে এখনও জলাবদ্ধতা বজায় রয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কার্যকর ও স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থার অভাবেই প্রতি বর্ষাতেই একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে । তাঁদের দাবি, দ্রুত আধুনিক ও স্থায়ী জলনিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তুলে এই সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান করা হোক ।
এদিকে, আবহাওয়া দফতর আগামী কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে । সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রশাসন সতর্ক। সাধারণ মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোনোর এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । এই বিষয়ে জানতে কালচিনি ব্লকের বিডিও মিঠুন মজুমদারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় ৷ তবে তিনি ফোন ধরেননি ।