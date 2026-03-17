বাডির উপর ভাঙল গাছ, মিনিট পনেরোর ঝড়ে লন্ডভন্ড শিলিগুড়ি
মাত্র কিছুক্ষণের ঝড়ে বেসামাল শিলিগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ রাতভর তদারকি চালাল পুলিশ ও দমকল ৷ উদ্ধার করা হল আটকে পড়া দম্পতিকে ৷
Published : March 17, 2026 at 7:48 AM IST
শিলিগুড়ি, 17 মার্চ: মাত্র পনেরো মিনিটের ঝড় ৷ তাতেই লন্ডভন্ড অবস্থা শহর শিলিগুড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার । সোমবার রাত 10টা নাগাদ উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে সমতলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয় । সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে ঝোড়ো হাওয়া। ঝড়ের ফলে শহরের একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে । ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাড়িঘর ।
কোথাও বিদ্যুতের তারের উপর গাছ ভেঙে পড়ায় বিচ্ছিন্ন হয় বিদ্যুৎ পরিষেবা । ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় শহরে । তবে রাতে হালকা বৃষ্টিপাত হলেও ঝড় হয়নি । এদিকে বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার কাজে নামে প্রশাসন । রাতভর কাজ করেন পুলিশ ও দমকলকর্মীরা ।
শিলিগুড়ি দমকল কেন্দ্রের স্টেশন অফিসার ধর্মেন্দ্র কৃষ্ণ রায় বলেন, "শক্তিগড়ে একটি বাড়ির উপর বিশাল গাছ ভেঙে পড়ে । তাতে এক দম্পতি ঘরের মধ্যে আটকে যায় । আমরা নিরাপদে তাঁদের উদ্ধার করেছি ।" স্থানীয় বাসিন্দা দীপক মিত্র নিয়োগী বলেন, "যখন ঝড় আসে তখন বিশাল শব্দে গাছটি ভেঙে পড়ে । মনে হচ্ছিল যেন ভূমিকম্প হল । এরপর ঘরে দু'জন আটকে পড়েছিল । দমকল এসে তাদের উদ্ধার করে ।"
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ঝড়ের ফলে একাধিক জায়গায় গাছ পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে । শিলিগুড়ি পুরনিগমের 31 নম্বর ওয়ার্ডের একটি গাছ ভেঙে পড়ে বাড়ির উপর । যার জেরে ঘরের মধ্যে থাকা এক দম্পতি আটকা পড়ে । ঝড় থামার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা প্রথমে দম্পতিকে উদ্ধারের চেষ্টা করে । কিন্তু অতিকায় ওই গাছটি ভেঙে পড়ায় তাঁরা ব্যর্থ হন । এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকল বিভাগে । দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাছ মেশিন দিয়ে কেটে দম্পতিকে উদ্ধার করে ।
অন্যদিকে, একইভাবে শিলিগুড়ি সংলগ্ন গান্ধি ময়দান এলাকায় একটি বাড়ির উপর গাছ ভেঙে পড়ে । যদিও সেখানে খুব একটা ক্ষতি হয়নি । তবে মূল সড়কের উপর গাছে ভেঙে পড়ায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় । এদিকে, শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম ও ফুলবাড়ি এলাকায় ঝড়ের ফলে একাধিক ঘরের টিন ও বেড়ার চাল উড়ে যায় । ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র ময়দানে নামে পুরনিগম । খোদ মেয়র গৌতম দেব প্রত্যেকটি জায়গা পরিদর্শনে যান ও দ্রুত উদ্ধারের নির্দেশ দেন ।
কেন দুর্যোগ বঙ্গের আকাশে ? বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে অনুকুল বায়ুপ্রবাহ এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প প্রবেশের কারণে জেলায়, জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের উপরের 5টি জেলায় দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া বয়েছে সোমবার ।