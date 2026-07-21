অ্যাপ ক্লিকে মিলবে অ্যাম্বুল্যান্স, প্রত্যন্ত সুন্দরবনে ছুটবে জলযান; স্বাস্থ্য বাজেটে একগুচ্ছ চমক রাজ্যের
স্বাস্থ্য বাজেটে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের একাধিক ঘোষণাও করা হয়েছে । কী কী রয়েছে সেই তালিকায়, জানতে পড়ুন সম্পূর্ণ প্রতিবেদন ৷
Published : July 21, 2026 at 8:49 AM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: ওলা বা উবেরের মতো অ্যাপ ক্যাবের ধাঁচে এবার রাজ্যে আসতে চলেছে অ্যাপ-নির্ভর অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা । রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছনো থেকে শুরু করে জিপিএস ট্র্যাকিং— সবই করা যাবে স্মার্টফোনের এক ক্লিকে ।
রাজ্য বিধানসভায় স্বাস্থ্য দফতরের বাজেট পেশ করতে গিয়ে সোমবার এমনই একগুচ্ছ অভিনব পরিষেবার কথা ঘোষণা করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের নানা খাতের ব্যয়ভার বহনের জন্য এদিন মোট 24 হাজার 753 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন তিনি ।
যানজট বা চালকের মর্জির কারণে অনেক সময়ই আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা রোগীকেও হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি হয়ে যায় । এই সমস্যা মেটাতেই অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাম্বুল্যান্স বুকিংয়ের ভাবনা রাজ্যের । স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, আইসিইউ সুবিধাযুক্ত-সহ মোট তিন ধরণের অ্যাম্বুল্যান্স বুক করা যাবে । বর্তমানে চালু থাকা অ্যাম্বুল্যান্সগুলিকেও এই অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করা হবে । স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন, সেই দিকটি মাথায় রেখে প্রাথমিকভাবে কলকাতা ও বিধাননগরে পরিষেবা চালু হবে । পরে ধাপে ধাপে অন্যান্য শহরাঞ্চলেও তা সম্প্রসারিত হবে ।
অ্যাপের মাধ্যমে গোটা যাত্রাপথটি জিপিএস প্রযুক্তির সাহায্যে ট্র্যাক করা যাবে । স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, কোনও রোগীকে নিয়ে একটি অ্যাম্বুল্যান্স এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে অকারণে ঘুরলে, সঙ্গে সঙ্গে হস্তক্ষেপ করবে প্রশাসন । পাশাপাশি অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের দৌরাত্ম্য কমাতেও এই পদক্ষেপ বড় ভূমিকা নেবে । মন্ত্রীর কথায়, "অ্যাপের মাধ্যমে আগে থেকেই অ্যাম্বুল্যান্স বুক করা যাবে । এর ফলে চালকদের যথেচ্ছভাবে ভাড়া চাওয়ার প্রবণতাও আটকানো সম্ভব ।"
শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নদীমাতৃক এলাকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এদিন । সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সুবিধার্থে বিশেষ ডেলিভারি সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী । ইতিমধ্যেই এমন 21টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে । পাশাপাশি নদী ঘেরা অঞ্চলে যাতায়াতের বাধা দূর করতে অভিনব উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য ।
মন্ত্রীর কথায়, "নদীমাতৃক এলাকায় যাতায়াতের বাধা দূর করতে আমরা অভিনব উদ্যোগ নিচ্ছি । জরুরি এবং রুটিন চিকিৎসার জন্য সুন্দরবনে মোটর বোট অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করা হবে । জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে সুন্দরবনে 6টি জল-অ্যাম্বুল্যান্স এবং 2টি মোবাইল বোট ইউনিট তৈরি করা হবে । বাংলায় এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম ।"
প্রবীণ নাগরিকদের চিকিৎসার সুবিধার্থে দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলা, পুরুলিয়া এবং উত্তর দিনাজপুরে ফিজিওথেরাপি সুবিধাযুক্ত জেরিয়াট্রিক ক্লিনিক তৈরি হতে চলেছে । পাশাপাশি রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে মন্ত্রী আরও জানান, মহকুমা হাসপাতালগুলিতে মিউজিক থেরাপি পরিষেবাও সম্প্রসারিত করা হবে ।"
এদিনের স্বাস্থ্য বাজেটে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের একাধিক ঘোষণাও করা হয়েছে । সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালকে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত করা হবে । পাশাপাশি এসএসকেএম হাসপাতালে নতুন মডিউলার ওটি এবং রোবোটিক সার্জারি ইউনিট বসানো হবে । দুর্ঘটনা বা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসার জন্য পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে দিঘা, দার্জিলিং এবং ফারাক্কার মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ট্রমা কেয়ার সেন্টার তৈরির ঘোষণাও এদিন করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ।