বেলডাঙায় অশান্তির মামলায় NIA তদন্ত, পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ

বেলডাঙায় অশান্তির মামলায় NIA তদন্ত, পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ
পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বেলডাঙা ৷ এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শুনানির পরদিন এনআইএ কোর্টে শুনানি হল ৷
Published : February 12, 2026 at 8:46 PM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) ৷ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজির করা সম্ভব হয়নি ৷ তখন এনআইএ আদালতের নির্দেশে তাদের ভার্চুয়াল শুনানি হয় ৷
এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য না-করার অভিযোগ তুলেছে এনআইএ ৷ গত 16 জানুয়ারি ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ৷ এই ঘটনায় এফআইআর করে 36 জনকে গ্রেফতার করে বেলডাঙা থানার পুলিশ ৷
ঘটনার চারদিন পরে 20 জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ বেলডাঙায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেয় ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে এনআইএ-কে এই তদন্তভার দিতে পারে বলেও নির্দেশে জানায় ৷ সেই মতো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক গত 28 জানুয়ারি এনআইএকে বেলডাঙায় হিংসার ঘটনায় তদন্তভার দিয়েছে ৷
রাজ্যের উচ্চ আদালতের নির্দেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের এনআইএ তদন্তের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে রাজ্য সরকার ৷ গতকাল এই মামলার শুনানিতে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টে এনআইএ তদন্তের নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি ৷ মামলাটি তারা কলকাতা হাইকোর্টে ফিরিয়ে দেয় ৷ এই মামলায় ইউএপিএ ধারায় তদন্তের প্রয়োজন আছে কি না, তা হাইকোর্টকে খতিয়ে দেখার কথা জানায় বেঞ্চ ৷
এরপর এদিন সকালে ওই 36 জন ধৃতকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পেশ করার কথা ছিল ৷ এনআইএ অভিযোগ করে, গাড়ি ও পুলিশের এসকর্ট না-থাকায় জেল থেকে তাদের কলকাতায় আনা যায়নি ৷ এই অবস্থায় অভিযুক্তদের ভার্চুয়াল মাধ্যমে আদালতে হাজির করা হয় ৷
এদিন আদালতে মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে রাজ্যের পক্ষ থেকে আইনজীবী অর্ক কুমার নাগ জানান, সুপ্রিম কোর্ট গতকালই এই মামলার বিচার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ফেরত পাঠিয়েছে ৷ একই সঙ্গে এই মামলার তদন্ত আদৌ এনআইএ করতে পারবে কি না, ইউএপিএ লাগু করা যায় কি না, তা আগে খতিয়ে দেখবে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
বিচারক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কপি চাইলে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, এখনও লিখিত নির্দেশের কপি আপলোড করেনি দেশের শীর্ষ আদালত ৷ তাই ফের 16 ফেব্রুয়ারি মামলাটির শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ৷
রাজ্যের আইনজীবী অর্ক নাগ বলেন, "30-36 জনকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা তো মুখের কথা নয় ৷ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় আসতে 5 থেকে সাড়ে 5 ঘণ্টা লাগে ৷ এই পরিস্থিতি বুঝে আদালত ভার্চুয়াল হাজিরায় সম্মতি দেয় ৷ মূল মামলার শুনানি হবে 16 ফেব্রুয়ারি ৷"
রাজ্য এনআইএ-কে সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ করা হচ্ছে ৷ এই প্রশ্নে তিনি বলেন, "রাজ্য তো আর এনআইএ-কে কোলে করে ঘুরবে না ! সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে এনআইএ আদৌ তদন্ত করতে পারবে কি না, সেটা কলকাতা হাইকোর্ট খতিয়ে দেখবে ৷ ইউএপিএ ধারা যুক্ত করা যাবে কি না, তাও বিচার্য বিষয় ৷"
উল্লেখ্য গত 16 ও 17 জানুয়ারি পরপর দু'দিন বেলডাঙায় 12 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়, রেল অবরোধ করা হয় ৷ বাসে ভাঙচুর চলে, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ ওই ঘটনায় অভিযুক্ত 36 জন এখন জেল হেফাজতে রয়েছে ৷ তাদের মধ্যে 30 জন বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রয়েছে ৷