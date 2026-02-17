কসবায় তরুণীকে অপহরণ-শ্লীলতাহানি: গ্রেফতার 3, অধরা আরও 2

কসবায় তরুণীকে অপহরণ-শ্লীলতাহানি: গ্রেফতার 3, অধরা আরও 2
দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার ঘটনায় ফের বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে শহরের পথে নারী–সুরক্ষা । পুলিশ রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে ৷
Published : February 17, 2026 at 1:03 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: কসবায় গভীর রাতে তরুণীকে গাড়িতে তুলে অপহরণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ । এই ঘটনায় জড়িত মোট পাঁচজন ৷ এখনও অধরা দু'জন বলে জানা গিয়েছে ।
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ইতিমধ্যেই আকাশ সিং, রাহুল সিং এবং আদিত্য গিরি নামে তিন অভিযুক্তকে কালিকাপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত প্রায় 11টা নাগাদ নিউ বালিগঞ্জ রোডের জাহাজবাড়ি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে । অভিযোগ, ওই তরুণী বাড়ি ফিরছিলেন । সেই সময় একটি কালো রঙের গাড়ি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় । গাড়িতে থাকা কয়েকজন যুবক তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দেন । রাত হয়ে যাওয়ায় এবং গাড়ি না পেয়ে সমস্যায় পড়ায় তরুণী সেই গাড়িতে ওঠেন বলে অভিযোগ । গাড়িতে ওঠার পর তিনি দেখেন, একাধিক যুবক রয়েছে সেখানে ।
অভিযোগ, বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার বদলে ইএম বাইপাস-সহ বিভিন্ন রাস্তা ধরে গাড়ি করে তরুণীকে ঘোরানো হয় । মাঝপথে নামতে চাইলে বাধা দেওয়া হয় এবং গাড়ির ভিতরেই তাঁর উপর নিগ্রহ চালানো হয় বলে অভিযোগ । তাঁর মোবাইল ফোনও অভিযুক্তরা কেড়ে নিয়েছিলেন বলে অভিযোগে জানিয়েছেন তরুণী ।
নির্যাতিতা পুলিশের কাছে দাবি করেছেন, দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রাস্তা ঘোরানোর পর আনন্দপুর এলাকার উচ্ছেপোতার কাছে তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় । তখন তাঁর মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হয় । সেখান থেকেই তিনি এক পরিচিতকে ফোন করে পুরো ঘটনার কথা জানান । শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করায় প্রথমে এক বন্ধুর বাড়িতে যান নির্যাতিতা তরুণী । পরের দিন, শনিবার কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । তাঁর ওই অভিযোগের ভিত্তিতে অপহরণ ও শ্লীলতাহানির ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ।
পুলিশ জানিয়েছে, যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেই এলাকার একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি তরুণীর মোবাইল ফোনের কললিস্টও পরীক্ষা করা হচ্ছে তদন্তের স্বার্থে । ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় । ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ অভিযুক্তদের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ । পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।
তবে এই ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠছে, কসবার মতো তুলনামূলক অভিজাত ও সিসিটিভি-আবৃত এলাকায় কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল? রাস্তায় পুলিশি টহল থাকা সত্ত্বেও গভীর রাতে একটি গাড়িতে তুলে তরুণীকে দীর্ঘ সময় ধরে ঘোরানো হল কীভাবে, তা নিয়েও সরব হয়েছেন স্থানীয়রা । ঘটনার পর তিনদিন কেটে গেলেও দুই অভিযুক্ত অধরা থাকায় তদন্তের গতি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ।
উল্লেখ্য, গত বছরও কসবায় একটি আইন কলেজে গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল । সেই ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় এবং বর্তমানে আলিপুর আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছে । পরপর এমন ঘটনায় দক্ষিণ কলকাতার এই অঞ্চলে নারী-নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বাড়ছে । যদিও পুলিশের দাবি, দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।