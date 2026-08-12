বন্যায় উদ্ধারে দক্ষতার সঙ্গে কুনকি হাতিদের পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় সম্মান জলদাপাড়ার 7 মাহুতকে

বন্যায় উদ্ধারে দক্ষতার সঙ্গে কুনকি হাতিদের পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় সম্মান জলদাপাড়ার 7 মাহুতকে
গত অক্টোবরের বিধ্বংসী বন্যায় পর্যটকদের উদ্ধার ও বন্যপ্রাণীদের জঙ্গলে ফেরাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে জলদাপাড়ার কুনকি হাতিরা ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 12, 2026 at 5:20 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 অগস্ট: উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় 25 জন পর্যটককে উদ্ধার ও জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া বন্যপ্রাণীদের জঙ্গলে ফেরানোয় রাষ্ট্রীয় সম্মান পাচ্ছেন কুনকি হাতিদের সাত মাহুত ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের ওই সাতজন বনকর্মীকে বিশ্ব হাতি দিবসে 'গজ গৌরব অ্যাওয়ার্ডে' সম্মানিত করা হচ্ছে ৷ 13 অগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের তরফে পুরস্কৃত করা হবে তাঁদের ৷
গত বছর 5 অক্টোবর উত্তরবঙ্গে বিধ্বংসী বন্যার ফলে পর্যটন দফতরের অধীন সরকারি দফতরে জল ঢুকে গিয়েছিল ৷ এমনকি সেখানে যাওয়ার একমাত্র কাঠের সেতুটিও জলের তোড়ে ভেঙে যায় ৷ এই পরিস্থিতিতে কোনওভাবেই পর্যটকদের উদ্ধার করা যাচ্ছিল না ৷ সেই সময় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কুনকি হাতি এবং মাহুতদের কাজে লাগানো হয় পর্যটকদের উদ্ধারের জন্য ৷ অন্যদিকে, বন্যার জলে ভেসে যাওয়া বন্যপ্রাণীদের উদ্ধারের কাজেও লাগানো হয় কুনকি হাতি এবং মাহুতদের ৷
সেই সময় ভুটানে লাগাতার বৃষ্টিতে তোর্ষা নদীর জলস্তর বেড়ে যায় ৷ পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে, তোর্ষার দু’কূল ছাপিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসা জল লোকালয়ে প্রবেশ করে ৷ তার স্রোতে ঘরবাড়ি যেমন ভেসে চলে যায়, তেমনই বহু মানুষের মৃত্যু হয়, বাদ যায়নি বন্যপ্রাণীরাও ৷ সেই সময় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে 9টি গণ্ডার ভেসে যায় নদীর জলে ৷ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত লোকালয়ে গণ্ডারগুলির হদিশ মেলে ৷
কোচবিহার, পাতলাখাওয়া, মাথাভাঙায় খোঁজ মেলে গণ্ডারগুলির ৷ একমাস ধরে লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া বন্যপ্রাণীদের জঙ্গলে ফেরানো হয় । এই কাজের জন্য 19টি কুনকি হাতি ও মাহুতদের কাজে লাগানো হয় ৷ প্রায় একমাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজ শেষ করে কুনকি হাতি এবং মাহুতরা ৷ আর সেই কাজের জন্যই তাঁদের সম্মানিত করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ৷
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাঝেও বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে কাজ করছে কুনকি হাতি ডায়না, সুন্দরমণি, জয়, শম্ভু, লক্ষ্মণ, বলরাম, মিনাক্ষী, দেবাঙ্গী, মেনকাদের মাহুতরা ৷ জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের সাতজন মাহুত, যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের 'গজ গৌরব' সম্মান পাচ্ছেন তাঁরা হলেন, বিকাশ খড়িয়া, রাজীব ওরাওঁ, আজিবুল হক, অজিত গাবুর, মমতাজ আলম, আমাসুর খড়িয়া এবং দিলীপ মুণ্ডা ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের 'প্রজেক্ট এলিফেন্টে'র বিজ্ঞানী আজু ম্যাথু জর্জ রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপালকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, গত বছর বন্যার সময় কুনকি হাতিদের নিয়ে এই সাতজন মাহুত যেভাবে কাজ করেছেন, তা প্রশংসনীয় ৷ সেই কারণেই তাঁদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে ৷
বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সাধারণত কোনও হাতিকে পুরস্কৃত করা হলে, তার রুটিন খাবারের সঙ্গে বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, একদিন ছুটি দেওয়া হয় ৷ আর কুনকি হাতির ছুটি মানে, মাহুতেরও ছুটি থাকে ৷ কুনকি হাতি ভালো কাজ করলে, তার কৃতিত্বও যায় তার মাহুতের কাছে ৷ কারণ ভালোভাবে কুনকি হাতিকে পরিচালনার ক্ষেত্রে মাহুতের অবদান অনেক ৷ তাই হাতি পুরস্কৃত হলে, তার মাহুতকেও আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয় ৷ ফলে, বন ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষার ক্ষেত্রে কুনকি হাতির গুরুত্ব অপরিসীম ৷
এই নিয়ে মাহুত অজিত গাবুর বলেন, "আমরা আমাদের সাধ্য মতো কাজ করে গেছি ৷ কাজের পর এমন পুরস্কার পাব ভাবতেই পারিনি ৷ আধিকারিকরা আমাদের কথা ভেবেছেন, এটাই বড় প্রাপ্তি ৷" মাহুত বিকাশ খড়িয়া বলেন, "খুব ভালো লাগছে ৷ আমরা আমাদের কাজ করে গেছি ৷ সেই কারণে প্রাইজ পাব এটা ভাবতেই পারিনি ৷
বন্যপ্রাণী প্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন, "বন্যায় কুনকি হাতি যেভাবে কাজ করেছে, তাতে সরকার তাদের পুরস্কার দিয়েছে ৷ আমাদের দাবি ছিল, কুনকি হাতির সঙ্গে তাদের মাহুতকেও পুরস্কৃত করা হোক ৷ খুব ভালো লাগছে 7 জন মাহুত কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ পুরস্কার পাচ্ছেন ৷ কারণ ভালো কুনকি হাতি মানেই, ভালো মাহুত ৷ ভালো মাহুত ছাড়া কুনকি হাতি ঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না ৷ কারণ, মাহুতরাই কুনকি হাতিদের পরিচালনা করে থাকেন ৷"
জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাসোয়ান বলেন, "আমাদের সাতজন মাহুত কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ পুরস্কার পাচ্ছেন ৷ 13 অগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে 'গজ গৌরব 2026' সম্মানে পুরস্কৃত করা হবে ৷ আমাদের জাতীয় উদ্যানের কুনকি হাতিদের মাহুতদের নিয়ে আমরা গর্বিত ৷"
রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ বলেন, "আমরা আমাদের কর্মীদের জন্য গর্বিত ৷ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কুনকি হাতির সাতজন মাহুত ভালো কাজের জন্য জাতীয় স্তরে সম্মান পাচ্ছেন, এটা খুব আনন্দের বিষয় ৷"