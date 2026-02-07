মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে মৌমাছির হানা ! কামড়ে আহত 7 অভিভাবক

মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে মৌমাছির হানা ! কামড়ে আহত 7 অভিভাবক
মৌমাছির কামড় থেকে রক্ষা পরীক্ষার্থীদের ৷ গুসকরার পিপি ইন্সটিটিউশন স্কুলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অব্যবস্থার অভিযোগ অভিভাবকদের ৷
Published : February 7, 2026 at 2:22 PM IST
গুসকরা (পূর্ব বর্ধমান), 7 ফেব্রুয়ারি: মাধ্যমিকের পরীক্ষা কেন্দ্রে মৌমাছির হানা ৷ আর সেই মৌমাছির কামড়ে আহত হয়ে হাসপাতালে যেতে হল সাতজন অভিভাবককে ৷ ঘটনা পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরার পিপি ইন্সটিটিউশন স্কুলের ৷ যদিও, কোনও পরীক্ষার্থী মৌমাছির কামড়ে আহত হয়নি বলে জানা গিয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, শুক্রবার মাধ্যমিকের তৃতীয়দিনে ইতিহাস পরীক্ষা আগে স্কুলের বাইরে অভিভাবকদের সঙ্গে পরীক্ষার্থীরা গিয়ে পৌঁছায় ৷ স্কুলের গেট খোলার জন্য বাইরের মাঠে অপেক্ষা করছিল পরীক্ষার্থীরা ৷ সেই সময় এক ঝাঁক মৌমাছি হঠাৎই আক্রমণ করে অভিভাবক ও পড়ুয়াদের ৷ সেখানে উপস্থিত অভিভাবক, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী ও পথচলতি লোকজন সবাই কমবেশি আহত হন মৌমাছির হুলে ৷
তবে, কপাল জোরে কোনও পরীক্ষার্থী মৌমাছির হামলার শিকার হয়নি ৷ কিন্তু, মৌমাছির হুলে জ্বালায় অসুস্থ হয়ে পড়েন সাতজন অভিভাবক ৷ তাঁদের তড়িঘড়ি স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয় ৷ কিন্তু, কীভাবে সেখানে এত ঝাঁকে-ঝাঁকে মৌমাছি এল ? সেই প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা ৷ জানা গিয়েছে, স্কুলের সামনেই একটি গাছে মৌমাছির বিশাল বড় একটি চাক ছিল ৷ কোনও কারণে চাকটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মৌমাছিরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও লোকজনের উপর হামলা চালায় ৷
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যেখানে ওই স্কুলে মাধ্যমিকের পরীক্ষা হচ্ছে, সেখানে আগে থেকে ওই মৌমাছির চাক কেন ভাঙা হয়নি ? কেন স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে, মৌমাছির চাকটা ভাঙার ব্যবস্থা করেনি ? পরীক্ষা কেন্দ্রে আসা পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব স্কুল ও প্রশাসন উভয়পক্ষের ৷ ফলে গুসকরার পিপি ইন্সটিটিউশন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কোনও পরীক্ষার্থীকে মৌমাছি কামড়ালে বড় বিপদ হতে পারত বলে জানাচ্ছেন অভিভাবকরা ৷
আউশগ্রাম থেকে আসা এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মা অভয়া পাল বলেন, "মেয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়েছিলাম ৷ হঠাৎ, এক ঝাঁক মৌমাছি আমাকে কামড়ে দেয় ৷ সেখানে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করি ৷ কিন্তু, কেউ কিছু করতে পারেননি ৷ চিকিৎসা কেন্দ্রে এসেছি ৷ সারা শরীর জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে ৷ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না ৷"
অভিভাবক মিতা শিকদার বলেন, "ওই স্কুলে মেয়ের মাধ্যমিকের সিট পড়েছে ৷ মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার পরে আমরা অভিভাবকেরা স্কুলের পিছনের একটা মাঠে বসেছিলাম ৷ হঠাৎ এক ঝাঁক মৌমাছি কোথা থেকে উড়ে এসে বেশ কয়েকজনকে কামড়ে দেয় ৷ মৌমাছির কামড় খেয়ে সাত-আটজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷"
গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা অসুস্থ হয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই বিপদমুক্ত ৷ প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে ৷ এই ঘটনা প্রসঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিযুক্ত জেলা আহ্বায়ক অমিতকুমার ঘোষ বলেন, "ওই স্কুলে মৌমাছির উৎপাতের খবর পেয়েছি ৷ কীভাবে কেন ঘটনাটি ঘটল, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"