মেখলিগঞ্জ সীমান্তে অনুপ্রবেশের সময় গ্রেফতার 7 বাংলাদেশি নাগরিক

মেখলিগঞ্জ সীমান্তে অনুপ্রবেশের সময় গ্রেফতার 7 বাংলাদেশি নাগরিক
জানা গিয়েছে, অনুপ্রবেশকারীরা এর আগে একাধিকবার ভারতে ঢুকেছিল ৷ সেই মতো এবারও পরিকল্পনা ছিল তাদের ৷ তবে তা ভেস্তে দেয় বিএসএফ ৷
Published : May 12, 2026 at 2:50 PM IST
মেখলিগঞ্জ, 12 মে: অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে গ্রেফতার 7 বাংলাদেশি-সহ 8 ! কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্তে তাদের আটক করে বিএসএফ ৷ এরপর তাদের কুচলিবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ সেখানে গ্রেফতার করা হয় ওই 8 জনকে ৷ ধৃতদের সকলকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷
সোমবার রাতে কুচলিবাড়ি থানার ধাপরাহাট সীমা চৌকির জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে 7 বাংলাদেশি নাগরিকের সঙ্গে এক ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করেছেন । ধৃত বাংলাদেশিরা হল-আব্দুর রব, আকাশ হোসেন, সুজন হোসেন, সইফুল ইসলাম, অনিমুল শেখ, রশল শেখ ও নীরব সিকদার । এদের মধ্যে চারজনের বাড়ি বাংলাদেশের পাবনা জেলায়, দু'জনের বাড়ি রাজবাড়ি জেলায় এবং একজনের বাড়ি দৌলতপুর জেলায় ।
ধৃত ভারতীয়র নাম সুশীল শীল । তার বাড়ি কুচলিবাড়ির 25 তিস্তা পয়স্তি এলাকায় । কোচবিহারে প্রায় 500 কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে । দীর্ঘ এই সীমান্তের অধিকাংশ এলাকাতে কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও কিছু এলাকায় নদী ও সীমানাগত সমস্যার কারণে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি । আর কাঁটাতার না থাকার সুযোগে ওইসব এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ ও পাচার চলে বলে অভিযোগ ।
বিএসএফ জানিয়েছে, গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয় । সেই সময় ধাপড়া এলাকায় সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা করতে দেখা যায় কয়েকজনকে । এরপর অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় ।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকরা জানায়, তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে কেরলে কাজের সন্ধানে যায় । পরে একত্রে পরিকল্পনা করে কেরল থেকে নিজেদের দেশে ঈদ পালন করতে ফিরছিল । এরপর আবার অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পরিকল্পনাও ছিল বলে জানতে পেরেছে বিএসএফ ।
সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দাবি, সময়মতো পদক্ষেপ করায় একটি সম্ভাব্য অবৈধ অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে । ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ।
বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের ডিআইজি পবন কুমার পঙ্কজ জানান, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে অনুপ্রবেশ, পাচার ও অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে । শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এবং সীমান্তে টহলদারির ফলেই এই সাফল্য মিলেছে ।