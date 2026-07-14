নিউটাউনের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার 2 কোটি টাকা, এক মহিলা-সহ গ্রেফতার 7
নিউটাউনের ফ্ল্যাটে বিপুল পরিমাণ টাকার হদিশ। এসিপি-সহ বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটে তল্লাশিতে মেলে 2 কোটি টাকা ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে মোট সাত জনকে।
Published : July 14, 2026 at 12:14 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: ফের শহর থেকে উদ্ধার বিশাল পরিমাণ টাকা ৷ নিউটাউনের একটি আবাসন থেকে সোমবার মাঝরাতে উদ্ধার হয় 2 কোটি টাকা ৷ তারপরই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় ৷ পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, নিউটাউনের একটি ফ্ল্যাটে বিপুল পরিমাণ টাকা মজুত রয়েছে ৷ তারপরই তল্লাশি অভিযানে নামেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ কর্তারা।
খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন নিউটাউনের এসিপি উৎসা শ্রীমানি এবং সংশ্লিষ্ট থানার একাধিক আধিকারিক। বিপুল পরিমাণ ওই অর্থ উদ্ধার করার লক্ষ্যেই এই সময়োচিত তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অভিযোগ ওঠে, সাইবার প্রতারণার টাকা রয়েছে ওই আবাসনে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, তারই তদন্তে পুলিশ নিউটাউনের ওই ফ্ল্যাটে পৌঁছয় ৷ তল্লাশিতে 2 কোটি টাকার হদিশ মেলে ও গ্রেফতার করা হয় মোট সাতজনকে ৷ পাশাপাশি, ফ্ল্যাটটিকে গতকাল রাতেই সিল করে দেওয়া হয়েছে ৷
গতকাল মধ্যরাতে, তদন্তকারী আধিকারিকদের একাধিক গাড়ি ওই আবাসনের সামনে এসে পৌঁছতে শুরু করে। ফ্ল্যাটের ভিতর তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি আশপাশের এলাকাতেও কড়া নজরদারি চালানো হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও সামগ্রী সংগ্রহ করেন ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আধিকারিকদের অনুমান, এই বিশাল অঙ্কের টাকা কোনও বেআইনি আর্থিক লেনদেন বা বড় কোনও চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে।
কোথা থেকে এই বিপুল অর্থ এই ফ্ল্যাটে নিয়ে আসা হল এবং এর নেপথ্যে কারা সক্রিয় রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ওই ফ্ল্যাটের মালিক এবং আবাসনের অন্যান্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, তদন্তকারী আধিকারিকদের তরফে। তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দারা। বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি, চারটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে এক মহিলা-সহ সাতজনকে ৷
এত টাকার উৎস কী এবং এর প্রকৃত তথ্য ও বা হিসাব ধৃতরা দিতে পারিনি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিউটাউনে তাঁরা কী করছিলেন, তারও উত্তর মেলেনি। রহস্য উদঘাটনে তাই ধৃতদের জেরা করছে পুলিশ।