সাইবার প্রতারণা চক্রে 4 বাংলাদেশি-সহ গ্রেফতার সাত

বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে সাইবার প্রতারণা চালাত ধৃতরা। ধৃতদের কাছ থেকে ATM কার্ড-সহ ল্যাপটপ, সিমকার্ড, ফোন ও লক্ষাধিক টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷

CYBER FRAUD
4 বাংলাদেশি-সহ গ্রেফতার সাত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 7, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read
বহরমপুর, 7 নভেম্বর: বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে চালাত জালিয়াতি চক্র ৷ সাইবার জালিয়াতি চক্রে 4 বাংলাদেশি-সহ সাতজনকে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। ধৃতদের বড়ঞা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ শুক্রবারই ধৃতদের আদালতে তুলে পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে ৷

এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, "ধৃতদের মধ্যে চার জন বাংলাদেশি। বাকিরা ভারতীয়। চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে সাইবার প্রতারণা চালাত ধৃতরা। ঘটনায় চার বাংলাদেশি-সহ 7 জন গ্রেফতার করে মুর্শিদাবাদের সাইবার ক্রাইমে থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে 121টি এটিএম কার্ড, 2টি ল্যাপটপ, 46টি সিমকার্ড, 13টি মোবাইল ফোন। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় 2 লক্ষ টাকা।

বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার মুনাইকান্দরা গ্রামে অভিযান চালায় মুর্শিদাবাদের সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। তিন বাসিন্দা সোনারুল শেখ, ফিরোজ শেখ ও মহম্মদ আরিফের বাড়ি বড়ঞা থানা এলাকায়। বাংলাদেশি চার অনুপ্রবেশকারীরা মিনহাজ শেখ, সিপত শেখ, শান শেখ ও রবি শেখ। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা।

রাসপ্রীত সিং বলেন, "বাংলাদেশিরা কবে, কীভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল, কাদের কাদের ফ্রড করেছিল খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।" জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা মূলত একটি গ্যাং তৈরি করে অর্থিক প্রতারণা করত। এটিএম কাউন্টার থেকে লুটপাট চালিয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
মুর্শিদাবাদ জেলায় গত দুই মাসে সাইবার জালিয়াতিকাণ্ডে প্রায় দেড় কোটি উদ্ধার করেছে সাইবার ক্রাইম শাখা। সেই টাকা উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ যাচাই করে ফেরতও দেওয়া হয়েছে ।

তবে এতদিন সাইবার ক্রাইম চক্রে কোনও বাংলাদেশির সংযোগ মেলেনি। এবার এই চক্রে ধরা পড়ল চার বাংলাদেশি। সাইবার জালিয়াতি চক্রে বাংলাদেশি যোগ মেলায় পুলিশের কপালে ভাঁজ পড়েছে। চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পুলিশের অনুমান বহু বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ করে ভারতে রয়েছে । এর আগে জামতারা (বিহারের) গ্যাং সাইবার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এবার সাইবার প্রতারণায় বাংলাদেশি যোগ মেলায় পুলিশের উদ্বেগ বাড়তে শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, যত দিন গড়াচ্ছে, ততই নতুন নতুন কৌশল বের করছে অনলাইন প্রতারণা চক্রের দুষ্কৃতীরা ৷ ভিডিয়ো কিংবা অডিয়ো ক্লোন করে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে তারা ৷ এই প্রতারণায় তাদের অন্যতম হাতিয়ার সোশাল মিডিয়া ৷ বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় চাকরি, ডিস্ট্রিবিউটরশিপ, বাড়ি কিংবা গাড়ি বিক্রি, এমনকী মোটরবাইক বিক্রি থাকার কথা পোস্ট করা হচ্ছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ এভাবেই তারা মানুষকে বোকা বানাচ্ছে ৷

