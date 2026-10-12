বেঙ্গল সাফারিতে তিন মাসে সাত বিরল প্রাণীর মৃত্যু ! সংরক্ষণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

বেঙ্গল সাফারিতে তিন মাসে সাত বিরল প্রাণীর মৃত্যু ! সংরক্ষণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন
Bengal Safari Park: পরিবেশপ্রেমীদের দাবি, মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত হোক । পার্কের পরিকাঠামো ও প্রাণীদের পরিচর্যার ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখা হোক। শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন।
Published : October 12, 2026 at 3:45 PM IST
শিলিগুড়ি, 12 অক্টোবর: বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র । অথচ সেখানেই পর পর মৃত্যু হচ্ছে বিরল বন্যপ্রাণীদের । শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে চলতি বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, তিন মাসে সাতটি প্রাণীর মৃত্যু ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পার্কের চিকিৎসা ব্যবস্থা, নজরদারি এবং সামগ্রিক পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে ।
সিংহ থেকে স্যাঙ্গাই হরিণ, চশমা বাঁদর থেকে হিমালয়ান শকুন- মৃতদের তালিকায় রয়েছে একাধিক বিরল প্রজাতির প্রাণী । ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমী ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে যুক্ত ব্যক্তিরা । তাঁদের দাবি, ধারাবাহিক মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং পার্কের পরিকাঠামো ও প্রাণীদের পরিচর্যার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হোক ।
পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, 1 জুলাই থেকে 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোট সাতটি বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে । এই সময়ে জন্ম হয়েছে মাত্র একটি কৃষ্ণসার হরিণের ছানার । তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যার তুলনা একা পার্কের সংরক্ষণ ব্যবস্থার সাফল্য বা ব্যর্থতার চূড়ান্ত মাপকাঠি নয় । মৃত্যুর কারণ, প্রাণীদের শারীরিক অবস্থা, চিকিৎসার নথি এবং সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই প্রকৃত ছবি স্পষ্ট হতে পারে । পার্ক সূত্রে দাবি, মৃত প্রতিটি প্রাণীর ময়নাতদন্ত করা হয়েছে ।
মৃত্যুর তালিকাটি উদ্বেগ বাড়ানোর মতোই । গত 16 জুলাই একটি স্ত্রী কৃষ্ণসার হরিণের মৃত্যু হয় । তার দু'দিন পর, 18 জুলাই একই দিনে মারা যায় একটি পুরুষ সিংহ এবং একটি স্ত্রী চশমা বাঁদর । 22 জুলাই মৃত্যু হয় একটি পুরুষ বন্য কুকুরের । 27 জুলাই প্রাণ হারায় একটি পুরুষ আর্গাস ফিজ্যান্ট পাখি । আগস্টেও থামেনি মৃত্যুর ঘটনা । 6 আগস্ট মারা যায় একটি পুরুষ হিমালয়ান শকুন। এর পর 15 অগস্ট মৃত্যু হয় অত্যন্ত বিরল স্যাঙ্গাই হরিণের একটি স্ত্রী সদস্যের । অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর মৃত্যু হওয়ায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে ।
বিশেষত সিংহ, চশমা বাঁদর এবং স্যাঙ্গাই হরিণের মতো প্রাণীর মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রজাতির সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তবে একই সময়ে একাধিক প্রজাতির প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে বলেই সব ক'টি ঘটনার কারণ এক, এমন সিদ্ধান্তেও পৌঁছনো যায় না । বয়স, পূর্ববর্তী অসুস্থতা, সংক্রমণ, খাদ্যাভ্যাস, আবাসস্থলের পরিবেশ এবং সময়ে চিকিৎসা না পাওয়ার মতো একাধিক বিষয় মৃত্যুর কারণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । তাই প্রতিটি ঘটনার ময়নাতদন্তের ফল এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্যে আসা জরুরি বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা ।
উদ্বেগের আর একটি কারণ রয়েছে । চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন, বছরের প্রথম ছ'মাসেই বেঙ্গল সাফারি পার্কে 20টি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে । তার পর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরও সাতটি প্রাণীর মৃত্যু হওয়ায় পার্কের ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে ।
'সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল প্রোটেকশন'-এর সম্পাদক কৌস্তভ চৌধুরী এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তাঁর বক্তব্য, বেঙ্গল সাফারি পার্কে বন্যপ্রাণীর ধারাবাহিক মৃত্যু অত্যন্ত আশঙ্কাজনক । সিংহ, স্যাঙ্গাই হরিণ কিংবা চশমা বাঁদরের মতো প্রাণীর মৃত্যু পার্কের স্বাস্থ্য পরিষেবা, নজরদারি এবং পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে । বছরের প্রথম ছ'মাসে 20টি প্রাণীর মৃত্যুর পর কর্তৃপক্ষের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল । ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি পার্কের চিকিৎসা পরিকাঠামো দ্রুত পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছেন কৌস্তভ ।
একই দাবি তুলেছেন 'ঐরাবত' সংস্থার সম্পাদক অভিযান সাহা । তাঁর বক্তব্য, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা পার্কেই যদি একের পর এক প্রাণীর মৃত্যু ঘটে, তবে গোটা ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । বিশেষ করে বিপন্ন ও সুরক্ষিত প্রজাতির প্রাণীদের ক্ষেত্রে কোনও রকম ঘাটতি বরদাস্ত করা যায় না । তাঁর দাবি, ধারাবাহিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক । তদন্তে যদি কোনও গাফিলতি সামনে আসে, তবে দায়ীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ।
তবে মৃত্যুর ঘটনাগুলির কারণ সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা সামনে আসেনি । ময়নাতদন্ত করা হয়ে থাকলেও তার ফলাফল কী, কোন প্রাণীর মৃত্যু অসুস্থতা, সংক্রমণ বা অন্য কোনও কারণে হয়েছে কি না, চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও ঘাটতি ছিল কি না- সেই সব প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি । একই সঙ্গে প্রাণীদের খাদ্যতালিকা, আবাসস্থলের পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, অসুস্থ প্রাণীকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার কার্যকারিতা খতিয়ে দেখার দাবি উঠছে ।
এই পরিস্থিতিতে বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । বিষয়টি নিয়ে পার্কের ডিরেক্টর ই বিজয় কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি । ফলে একের পর এক প্রাণীর মৃত্যুর কারণ এবং তা রুখতে কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ করছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
বেঙ্গল সাফারি পার্ক শুধু পর্যটনের আকর্ষণ নয়, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও জনসচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রেও তার গুরুত্ব রয়েছে । সেই প্রতিষ্ঠানে পর পর প্রাণীর মৃত্যু হলে স্বাভাবিক ভাবেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির দাবি উঠবে । পশুপ্রেমীদের মতে, এখন সবচেয়ে জরুরি, প্রতিটি মৃত্যুর কারণ নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশ করা, চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যবস্থায় কোনও ঘাটতি থাকলে তা সংশোধন করা এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ করা ।