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রাজ্যে শুরু ‘সেবা সেতু’ অভিযান, প্রথম দিনেই শিবিরে নাম লেখালেন 10 লাখেরও বেশি মানুষ

Seva Setu Abhiyan Camp: এই কর্মসূচি চলবে আগামী 4 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রথম দিনেই এই কর্মসূচিতে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ নাম নথিভুক্ত করেছেন।

Bengal Seva Setu Abhiyan Camp
রাজ্যে শুরু ‘সেবা সেতু’ অভিযানের প্রথম দিনেই মিলল ব্যাপক সাড়া (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2026 at 10:23 AM IST

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কলকাতা, 3 অক্টোবর: সরকারি পরিষেবা সরাসরি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আজ থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হল ‘সেবা সেতু’ অভিযান। 2 অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে আগামী 4 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রথম দিনেই এই কর্মসূচিতে অভাবনীয় সাড়া মিলেছে। শুক্রবার রাত আটটা পর্যন্ত পাওয়া সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে প্রথম দিনেই দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই কর্মসূচিতে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

প্রশাসন সূত্রে খবর, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে সাধারণ মানুষ কোনওরকম হয়রানি ছাড়াই পান, তা নিশ্চিত করতেই এই সিঙ্গল-উইন্ডো পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই বিষয়ে নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প কে মানুষের দরজায় পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।" মূলত এক ছাতার তলায় সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা প্রদান, তাৎক্ষণিক নামভুক্তি, নথিপত্র যাচাই এবং অভাব-অভিযোগ শোনার জন্যই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

Seva Setu Abhiyan Camp
রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে (ছবি: ইটিভি ভারত)

সরকারি পোর্টালের লাইভ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুক্রবার রাত আটটা পর্যন্ত গোটা রাজ্যে মোট 10 লক্ষ 68 হাজার 33 জন নাগরিক পরিষেবা পেতে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। এর মধ্যে পুরুষ আবেদনকারীর সংখ্যা 5 লক্ষ 47 হাজার 965 জন। অন্যদিকে, 5 লক্ষ 17 হাজার 546 জন মহিলা এবং 2 হাজার 522 জন অন্যান্য লিঙ্গের মানুষও প্রথম দিনের শিবিরে এসে নাম লিখিয়েছেন।

রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, তিন দিনে মোট 3 হাজার 251টি শিবিরের আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার, অভিযানের প্রথম দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মোট 1 হাজার 81টি শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাকি 2 হাজার 170টি শিবির আগামী দু'দিনে সম্পন্ন হবে।

Nabanna
রাজ্যজুড়ে শুরু হল ‘সেবা সেতু’ অভিযান (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)

প্রথম দিনের নিরিখে জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানে সবচেয়ে ভালো ফল করেছে পূর্ব বর্ধমান, মালদহ, কোচবিহার এবং ঝাড়গ্রাম। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানে 68টি সক্রিয় শিবিরে 8 হাজার 217 জন মানুষ এসেছেন। মালদহে 52টি শিবিরে 6 হাজার 479 জন, কোচবিহারে 43টি শিবিরে 4 হাজার 382 জন এবং ঝাড়গ্রামে 18টি শিবিরে 2 হাজার 337 জন নাগরিক অংশ নিয়েছেন।

প্রশাসন জানিয়েছে, সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে ধাপে ধাপে এই কাজ এগোচ্ছে। প্রথমে এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, এরপর নাগরিকদের নামভুক্তি চলছে। পাশাপাশি, কোনও অভিযোগ থাকলে তা শোনা হচ্ছে এবং যোগ্য উপভোক্তাদের দ্রুত অন-দ্য-স্পট বা তাৎক্ষণিক ভাবে পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। আগামী দু'দিনেও রাজ্যের সমস্ত জেলায় সাধারণ মানুষের ভিড় এভাবেই উপচে পড়বে বলে আশাবাদী প্রশাসন।

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TAGGED:

সেবা সেতু অভিযান
SEVA SETU ABHIYAN
সরকারি পরিষেবা
WEST BENGAL GOVERNMENT SERVICES
BENGAL SEVA SETU ABHIYAN CAMP

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