ফের মেট্রোর ব্লু লাইনে ঝাঁপ, ব্যাহত পরিষেবা
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন পর্যন্ত এবং ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত আংশিক পরিষেবা চালু ছিল ।
Published : May 18, 2026 at 5:58 PM IST
কলকাতা, 18 মে: ফের মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ ৷ যার ফলে সোমবার বিকেলে ব্যাহত হল শহরের মেট্রো পরিষেবা । ঘটনাটি ঘটেছে ব্লু লাইনের রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনে ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে স্টেশন চত্বরে । তবে যিনি ঝাঁপ দিয়ে জীবন শেষ করার চেষ্টা করেছেন তিনি মহিলা না পুরুষ এখনও কিছুই জানা যায়নি । কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের তরফে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ।
কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে জানিয়েছে, সোমবার বিকেল 4টে 10 মিনিটে নর্থ সাউথ করিডোরের রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনের ডাউন লাইনে একজন চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে চরম পদক্ষেপ করার চেষ্টা করেন । এই ঘটনার জেরে ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম) মেট্রো চলাচল আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে যায় । চলে উদ্ধারকাজ । মেট্রো রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে দ্রুত পৌঁছে যান মেট্রো কর্মীরা এবং উদ্ধারকাজ শুরু করা হয় । লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধারের চেষ্টা চালান আরপিএফ এবং মেট্রো কর্মীরা । তার জন্য পরিষেবা ব্যাহত হয় ৷ যিনি ঝাঁপ দিয়েছেন তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে ।
সেই সময়ে মেট্রোর ব্লু লাইনে আংশিক পরিষেবা চালানো হয় । শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত এবং অন্যদিকে ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া হয় । স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় বিপাকে পড়েন যাত্রীরা । কারণ রাস্তায় এখন তীব্র গরম, তাই গন্তব্যে পৌঁছতে এখন যাত্রীদের প্রথম পছন্দ হল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মেট্রোরেল । তাই পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় নাকাল হতে হয় যাত্রীদের । যদিও মেট্রোরেলের দাবি, বিকেল 5টা 15 মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে ৷
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।