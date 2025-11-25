ETV Bharat / state

কলকাতার অনেক পুর-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই ওষুধ রাখার পরিকাঠামো, ব্যাহত হচ্ছে পরিষেবা

পরিকাঠামোর অভাবে ওষুধের অপ্রতুলতা সমস্যা তৈরি করছে৷ অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ নষ্ট হওয়ার অভিযোগও সামনে আসছে৷

KMC URBAN PRIMARY HEALTH UNIT
কলকাতার আরবান হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার (নিজস্ব ছবি)
Published : November 25, 2025 at 3:40 PM IST

কলকাতা, 25 নভেম্বর: ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশনের টাকায় কলকাতার সব ওয়ার্ডে তৈরি হয়েছে আরবান প্রাইমারি হেলথ ইউনিট। তবে এই সমস্ত আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই ওষুধ রাখার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটছে৷ ওষুধও নষ্ট হচ্ছে অনেক সময়৷ এর মূল কারণ অপর্যাপ্ত জায়গা বলেই দাবি কলকাতা পুরনিগমের৷

সম্প্রতি বিজেপি কাউন্সিলর মিনাদেবী পুরোহিত কলকাতা পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে প্রশ্ন তুলেছিলেন পুর-স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দেওয়া ওষুধের গুণমান ও ওষুধের যোগানের খামতি নিয়ে। তাঁর প্রশ্ন ছিল, মাসখানেকের উপর একাধিক ওষুধের যোগানের নেই তাঁর এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। পাশাপশি কিছু ওষুধও নিম্নমানের। সেই কারণে সাধারণ নাগরিকরা স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

KMC
কলকাতা পুরনিগম (ফাইল ছবি)

উত্তরে কলকাতা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র তথা মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ গুণগত মানের বিষয়টি মানতে রাজি না-হলেও যোগানের খামতি মেনে নেন। তিনি জানিয়েছিলেন, ওষুধের যোগানের খামতির বিষয়ে ওয়ার্ডের মেডিক্যাল অফিসার বোরো হেলথ এক্সিকিউটিভকে জানাননি। তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল।

তবে কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, খারাপ ওষুধ নিয়ে বেশ কিছু সময় অভিযোগ আসে। ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু পরিকাঠামোর দিকে একটি বারও নজর দেওয়া হয়নি। লাখ লাখ টাকার ওষুধ আরবান হেলথ প্রাইমারি ইউনিটে আসে৷ কিন্তু সব জায়গায় সেই ওষুধ নিয়ম মাফিক রাখার পরিকাঠামোই নেই।

গাইড লাইন অনুসারে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি নূন্যতম 100 বর্গফুটের মেডিসিন স্টোর ও একটি ডিসপেনসারি বা ফার্মেসি থাকতে হবে। এই ধরনের পরিকাঠামো শহরের হাতে গোটা 40-45টি পুর-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছে। যেমন - 40, 82, 11, 115 নম্বর ওয়ার্ডে ভালো পরিকাঠামো। 20-25টি-তে পরিকাঠামো অর্ধেক আছে। আর বাকি হেলথ ইউনিটের নিয়ম মাফিক ওষুধ সংরক্ষণ কোনও পরিকাঠামো নেই।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই তীব্র গরম। সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ওষুধ নষ্ট হয় যেতে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র নেই। সঠিক ভাবে রাখার অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই ওষুধ খারাপ হয়।

কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিক জানান, কলকাতায় সব থেকে বড় সমস্যা হল জায়গার অভাব। তাই সব আরবান প্রাইমারি হেলথ ইউনিটে ওষুধ রাখার আলাদা স্টোর নেই। সব জায়গায় এসিও নেই। জায়গার অভাবে সঠিক ভাবে ওষুধ সংরক্ষণ করা যায় না৷ তাই কিছু সময় ওষুধ খারাপ হয়। কিন্তু আমাদের নিয়মিত নজরদারি থাকে। আমরা সরকার নির্ধারিত কোম্পানিগুলো থেকে ওষুধ নিয়ে থাকি। তাই খারাপ ওষুধ বা কোনও ওষুধ সমস্যা হলে মুহূর্তে সেই ব্যাচের সব ওষুধ ফেরত করে নতুন আনাই। পরিকাঠামোগত একটা অভাব আছে।

