আচমকা মেট্রোর সামনে ঝাঁপ, ব্যস্ত সময়ে কলকাতায় ফের ব্যাহত পরিষেবা

আচমকা মেট্রোর সামনে ঝাঁপ, ব্যস্ত সময়ে কলকাতায় ফের ব্যাহত পরিষেবা
মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা ৷ রবিবার ব্লু লাইনে বিকেল সোয়া চারটে নাগাদ এক যুবক মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন ৷
Published : February 22, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: আবারও মেট্রোয় ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ৷ রবিবার বিকেল 4টে 20 মিনিট নাগাদ ব্লু লাইনের টালিগঞ্জ স্টেশনের সামনে এক যুবক আচমকা মেট্রোর সামনে লাফ দেন ৷ ওই যুবকের বয়স 25 থেকে 30 বছরের মধ্যে ৷ তিনি ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তেই ডাউন লাইনের মেট্রো পরিষেবা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় ৷
জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে ব্লু লাইনের টালিগঞ্জ স্টেশনে যখন ট্রেনটি ঢুকছিল তখনই ওই যাত্রী ভয়ানক কাণ্ড ঘটান ৷ ডাউন লাইনে ওই যুবক লাফ দিতেই চারিদিকে হইচই পড়ে যায় ৷ ট্রেন চলাচল তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ যাত্রীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ওই যুবকের শারীরিক পরিস্থিতি এখন কেমন, তা জানা যায়নি। রেলের কর্মকর্তাদের তরফে জানা যায়, আধঘণ্টা বন্ধ থাকে মেট্রো পরিষেবা ৷ 4টে 50 মিনিট নাগাদ দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম রুটে স্বাভাবিক হয় মেট্রো চলাচল ৷
কলকাতা শহরের অন্যতম গণ পরিবহণ এই মেট্রো রেল ৷ রবিবার হলেও, বহু মানুষ মেট্রোতে সফর করেন ৷ এই পরিস্থিতিতে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হয়রানির শিকার হতে হয় সাধারণ যাত্রীদের ৷ বিশেষত, টালিগঞ্জ স্টেশনের সঙ্গে কলকাতা ও শহরতলীর একাধিক এলাকার সংযোগ রয়েছে ৷
উল্লেখ্য, গত 8 তারিখ মেট্রোয় এমন ঘটনা রুখতে এক বড় পদক্ষেপ করেছে রেল ৷ জীবন শেষ করার চেষ্টা বেড়ে যেতে এফএম চ্যানেলের সাহায্য নিয়ে কলকাতা মেট্রো একটি অডিয়ো বার্তা চালু করেছে ৷ যা উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের বেশ কয়েকটি স্টেশনে চালানো হচ্ছে ৷ এই বার্তায় স্টেশনে আগত সকলকে জীবনের গুরুত্ব বুঝিয়ে চরম পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত করা হচ্ছে।
107 এফএম রেইনবো-তে সম্প্রচারিত ভয়েস নোটে বলা হচ্ছে, "নিজের জীবন নেওয়া কেবল একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, এটি একটি বিপজ্জনক সামাজিক রোগ যা সংশ্লিষ্ট পরিবারের উপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ ও দুর্ভোগ, কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । অনুগ্রহ করে কোনও চরম, হঠকারী বা তাড়াহুড়ো করে কোনও পদক্ষেপ করবেন না । আপনি যদি কোনও গুরুতর মানসিক সংকটের সম্মুখীন হন, তবে অবিলম্বে আমাদের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যাঁরা 24 ঘণ্টা (24x7) আপনার থেকে মাত্র একটি ফোন কলের দূরত্বে রয়েছেন । এই হেল্পলাইনগুলি নানা পোস্টার, ব্যানারে লেখা রয়েছে । প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন অংশে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডেও নম্বর রয়েছে ।"
'আত্মহত্যা' কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।
