দমদমে মেট্রোর সামনে ফের ঝাঁপ, ব্যস্ত সময়ে হয়রানি যাত্রীদের

দমদমে মেট্রোর সামনে ফের ঝাঁপ, ব্যস্ত সময়ে হয়রানি যাত্রীদের
দমদম থেকে গিরিশ পার্কের মধ্যে ঘণ্টাখানেক পরিষেবা বন্ধ থাকে ৷ এই সময়ে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে গিরিশপার্ক পর্যন্ত চলে মেট্রো ৷
Published : November 25, 2025 at 12:52 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: আবারও মেট্রোয় ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ৷ দমদম স্টেশনে ডাউন লাইনে এই ঘটনাটি ঘটে ৷ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ শহিদ ক্ষুদিরামগামী মেট্রো দমদম স্টেশনে ঢোকার মুখে একজন আচমকা ঝাঁপ দেন ৷ যার জেরে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখতে হয় পরিষেবা ৷ ব্যস্ত সময়ে নাজেহাল হতে হয় অফিস যাত্রীদের ৷ পরিষেবা স্বাভাবিক হয় দুপুর 12টা 27 মিনিটে ৷
উল্লেখ্য, গত ছ’দিনে এই নিয়ে মোট তিনটি এমন ঘটনা ঘটল ৷ প্রতিটি ক্ষেত্রে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে ৷ এ দিনে বেলা সাড়ে 11টা নাগাদ দমদম স্টেশনে ডাউন লাইনে ঝাঁপ দেন এক যাত্রী ৷ তার জেরে দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্কের মধ্যে মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকে ৷ সেই সময় শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে গিরিশ পার্কের মধ্যে ট্রেন চালানো হয় ৷
এ দিন ঘটনা ঘটার পরপরই কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় ৷ কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রতিটি স্টেশনে ঘোষণা শুরু করে দেয় কর্তৃপক্ষ ৷ ঘোষণার মাধ্যমে যাত্রীদের জানানো হয়, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চলছে ৷ ফলে যাত্রীরাও সেই মতোই মেট্রোয় ওঠানামা করেন ৷ তবে, দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা পরিষেবা বন্ধ থাকায় হয়রানির শিকার হন একাংশ যাত্রী ৷
বিশেষত, অফিস টাইমে এই ঘটনা ঘটায় বেশি সংখ্যক যাত্রী ভোগান্তির শিকার হন ৷ এমনকি অধিকাংশ স্টেশনে মেট্রো বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ৷ যার জেরে সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা ৷ মেট্রোগুলিতে ভিড়ও বেশি হয় ৷
উল্লেখ্য, গত 20 নভেম্বর নেতাজি স্টেশনে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ঘটে ৷ যার জেরে প্রায় ঘণ্টাখানেক ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো চালানো হয় ৷ সেই ঘটনার দু’দিনের মধ্যে অর্থাৎ, 22 নভেম্বর একইভাবে এমজি রোড বা মহত্মা গান্ধি রোড স্টেশনে এক যাত্রী মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন ৷ আর এবার দমদমের মতো সদাব্যস্ত মেট্রো স্টেশনে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ঘটল ৷
এই ঘটনাগুলি বারবার কলকাতা মেট্রোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে ৷ দিল্লি বিস্ফোরণের পর কলকাতা মেট্রোর অধিকাংশ স্টেশনে যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করছে আরপিএফ-এর সশস্ত্রবাহিনী ৷ তবে মেট্রোয় জীবন শেষ করার প্রচেষ্টা আটকানো যাচ্ছে না ৷ এই নিয়ে অসন্তোষ ধরা পড়েছে যাত্রীদের মধ্যে ৷
(আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয় ৷ যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।)