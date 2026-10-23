আফগানদের ভুয়ো জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র মালবাজার পুরসভার, ঝুঁকির মুখে জাতীয় নিরাপত্তা

আফগানদের ভুয়ো জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র মালবাজার পুরসভার, ঝুঁকির মুখে জাতীয় নিরাপত্তা
Fake birth and death certificate: জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং পুলিশের পাশাপাশি সিবিআইও স্বতন্ত্রভাবে এই বিষয়ে তদন্ত করছে । সন্তু চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 23, 2026 at 4:55 PM IST
মালবাজার (জলপাইগুড়ি), 23 অক্টোবর: আফগান নাগরিককে ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করার জন্য ভুয়ো জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র দিয়েছিল মালবাজার পুরসভা ৷ ওই এলাকায় এখনও পর্যন্ত 11 জন আফগান নাগরিকের ভুয়ো শংসাপত্র তৈরির খবর রয়েছে তদন্তকারীদের কাছে ৷ যদিও তাঁরা মনে করছে, এই সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি ৷ এই ঘটনা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড়সড় ঝুঁকির বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ কালিম্পং ও মালবাজার পুলিশের পাশাপাশি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে সিবিআই-ও ৷
মালবাজার পুরসভার সঙ্গে আবারও ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে আফগান নাগরিকের ভুয়ো জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র কাণ্ড । কালিম্পংয়ে গ্রেফতার হওয়া এক আফগান নাগরিকের ভারতীয় কাগজপত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভুয়ো শংসাপত্র তৈরি হয়েছে মালবাজার পুরসভাতেই । তদন্তে নেমে সেই সূত্র ধরে মালবাজারে পৌঁছায় কালিম্পং থানার পুলিশ । গ্রেফতার হন মালবাজার পুরসভার নিলম্বিত কর্মী প্রসেনজিৎ দত্ত এবং মেটিলি এলাকার এক সাইবার ক্যাফের মালিক আসলাম খান ।
সেই ঘটনার তদন্ত আরও খানিকটা এগোনোর পরই ভুয়ো শংসাপত্র প্রদান-কাণ্ডে যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান স্বপন সাহার । বর্তমানে তিনি পুর দুর্নীতি মামলায় জেলে রয়েছেন । এই কারণে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে শোন অ্যারেস্ট কপি দাখিল করে কালিম্পং পুলিশ । এই মামলায় তারা প্রাক্তন পুরপ্রধানকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় বলে সূত্রের খবর । জলপাইগুড়ি আদালত স্বপন সাহাকে কালিম্পং আদালতে তোলার জন্য ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে বলে জানা গিয়েছে ।
গত সেপ্টেম্বর মাসের 18 তারিখ কালিম্পংয়ে এক সন্দেহভাজন আফগান নাগরিক সৈয়দ বেলাল গ্রেফতার হন । জেরায় তাঁর ভুয়ো আধার কার্ড ও প্যান কার্ডের হদিশ মেলে । তদন্তের স্বার্থে মূল অভিযুক্ত সৈয়দ বেলালকে পুলিশ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল । ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সম্পাদক রাকেশ নন্দী বলেন, "এই ঘটনা প্রমাণ করে তৃণমূল পরিচালিত মালবাজার পুরসভা জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে ।" তাঁর অভিযোগ, "একসময় এই শহরে প্রচুর আফগান নাগরিকরা ঘোরাফেরা করতেন । গ্রেফতারের ঘটনার পর থেকেই তাঁদের আর দেখা যাচ্ছে না ।"
ঘটনার সূত্রপাত 2024 সালের শুরুর দিকে, যখন দিল্লি বিমানবন্দরে দুই সন্দেহভাজন আফগান নাগরিককে আটক করা হয় । পরবর্তীতে তাঁদের পাসপোর্ট-সহ অন্যান্য তথ্য যাচাই করে বেশকিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে । খবর যায় বিদেশমন্ত্রকে । এরপর তদন্তে নামে সিবিআই । 2024 সালের 23 অক্টোবর প্রথমবার এই ঘটনার তদন্তে উত্তরবঙ্গে হানা দেয় সিবিআইয়ের একটি তদন্তকারী দল । সেই সময়ে মাল, মেটিলি এবং ময়নাগুড়ি এলাকার বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । জলপাইগুড়ি চালশা ফাঁড়িতে সেই সময় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিক পুরকর্মী, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী এবং ক্যাফে মালিকদের ডাকা হয় ।
অসামঞ্জস্যের জায়গা মূলত ছিল, একইদিনে এক ব্যক্তির জন্ম এবং মৃত্যু সার্টিফিকেট ইস্যু করা । সেই সঙ্গে এমন বহু নথি তদন্তকারীদের হাতে আসে, যেই নথি এই পুরসভা বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে তৈরি হওয়ার কথাই নয় ! একাধিক বিদেশি আফগান নাগরিককে ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরির জন্য নকল জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগে, 2024-এর ডিসেম্বরে মালবাজার পুরসভার কর্মী প্রসেনজিৎ দত্ত গ্রেফতার হয়েছিলেন । পরে তিনি জামিনে মুক্ত হন ।
উল্লেখ্য, পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা নিজেই 2024 সালের ডিসেম্বরে প্রসেনজিৎ-এর বিরুদ্ধে মালবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন । গত 3 মাস ধরে স্বপন নিজেও নানা অভিযোগে জেলে রয়েছেন । পুলিশের সন্দেহ, প্রাক্তন পুরপ্রধান সরাসরি জড়িত রয়েছেন এই ঘটনায় । প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের যোগ না-থাকলে এত বড় চক্র নিচুতলার কর্মীরা চালাতে পারতেন না । এ বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শহরের বাসিন্দারাও । শহরের শিক্ষক শুভব্রত ঠাকুর জানান, "বিষয়টির সঙ্গে যেহেতু জাতীয় নিরাপত্তা জড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমরা এর নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাইছি । আমরাও এই নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছি ।"
জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং পুলিশ আলাদা আলাদা ভাবে এই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে গেলেও সিবিআইও স্বতন্ত্রভাবে এই বিষয়ে এখনও তদন্ত করছে । সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত 11 জন আফগান নাগরিকের ভুয়ো শংসাপত্র তৈরির সন্ধান রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে । তবে সেই সংখ্যা 50 বা তার বেশি বলেই ধারণা করছেন তদন্তকারীরা । ভুয়ো শংসাপত্র তৈরির ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের অঙ্কটাও বিশাল । জন্ম এবং মৃত্যুর সার্টিফিকেট মিলিয়ে প্যাকেজের দাম ছিল প্রায় এক লক্ষ টাকা । পুরসভা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি থেকে নিচুতলার কর্মীদেরকে দিয়ে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরি করবার পর, সেগুলি দিয়েই তৈরি করা হতো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং প্যান কার্ড । আর এই গোটা নেটওয়ার্ক চলতো মেটিলি এলাকার একটি সাইবার ক্যাফে থেকে ।
পুলিশ এবং সিবিআই দুই পক্ষ তদন্ত শুরু করলেও বর্তমানে তারা নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখেই এই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । মাল থানা যখন প্রথম এবিষয়ে তদন্ত শুরু করে, সেই সময় মাল থানার আইসি ছিলেন সুজিত লামা ৷ বর্তমানে তিনি কালিম্পং থানার আইসি হিসেবে কর্মরত, যেখানে নতুন করে ভুয়ো শংসাপত্রের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ !
মালবাজার পুরসভার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতিতে মামলা লড়া সুমন শিকদার বলেন, "এ বিষয়ে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছিলাম । তবে শুধুমাত্র নাগরিকদের শংসাপত্র দিয়ে বিদেশি নাগরিকদের সাহায্য করা নয়, চা-বাগানের জীবিত শ্রমিকদের মৃত্যুর শংসাপত্র বের করে নিয়ে তাঁদের পিএফ হাপিস করার ক্ষেত্রেও বড় দুর্নীতি করেছে তৎকালীন পুরসভা এবং তার কর্মীরা ৷"
সামগ্রিকভাবে পুলিশ এই ঘটনায় নিষিদ্ধ কোনও জঙ্গি সংগঠন বা জাতীয় ক্ষেত্রে ঝুঁকির কোনও সংযোগ রয়েছে কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখছে । মালবাজার মহকুমা পুলিশের আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার জানিয়েছেন, "বিষয়টি রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত । তদন্ত চলছে ।"