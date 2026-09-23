ক্যারাটেতে ব্রাউন বেল্ট, গিটার-পিয়ানো-স্যাক্সোফোনেও পারদর্শী চুয়াত্তরের বৃদ্ধা

ক্যারাটেতে ব্রাউন বেল্ট, গিটার-পিয়ানো-স্যাক্সোফোনেও পারদর্শী চুয়াত্তরের বৃদ্ধা
Karateka skilled in playing guitar-piano-saxophone: 2010 সালে স্বামীকে হারানোর পর একাকিত্ব গ্রাস করেছিল জ্যোৎস্না সরকারকে । 2012-তেই ছেলেকেও হারান । শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : September 23, 2026 at 2:11 PM IST
পুরুলিয়া, 23 সেপ্টেম্বর: একেই বলে বুড়ো হাড়ে ভেলকি ! চুয়াত্তর বছরে একাধারে ক্যারাটেতে আপার ব্রাউন বেল্ট, অপরদিকে স্যাক্সোফোন, পিয়ানো ও গিটার বাজানোয় পারদর্শী ৷ পুরুলিয়ার জ্যোৎস্না সরকার । তাঁর কাছে বয়স শুধুই একটা সংখ্যা । স্বামী-সন্তানের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ একা ফের নতুন করে সবকিছু শুরু ক'রে, চুটিয়ে জীবনকে উপভোগ করছেন পুরুলিয়ার বৃদ্ধা ৷
অশক্ত শরীর হার মানাতে পারেনি তাঁর এগিয়ে চলার স্পিরিটকে ৷ কখনও গায়ে ক্যারাটের পোশাক, কখনও আবার কাঁধে স্যাক্সোফোন, আবার কখনও আঙুল খেলে বেড়াচ্ছে পিয়ানোয় । বয়সকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন পুরুলিয়ার জ্যোৎস্না সরকার । একদিকে মারকাটারি ক্যারাটেতে আপার ব্রাউন বেল্ট ৷ আবার তিনিই স্যাক্সোফোন ও পিয়ানো হাতে ভরিয়ে দেন স্নিগ্ধ সুরের মূর্ছনায় ৷ দুই ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী পথে সমান দক্ষতায় নিজের এক অন্য পরিচয় তৈরি করেছেন জ্যোৎস্না । তাঁর জীবনকাহিনি তাঁর নামের মতোই আলো ছড়িয়ে অনুপ্রেরণা জোগায় অনেককে ।
স্নায়ুর রোগে আক্রান্ত ছিলেন তাঁর স্বামী ৷ 2010 সালে তাঁকে হারানোর পর একসময় একাকিত্ব আর ভয় গ্রাস করেছিল জ্যোৎস্না সরকারকে । এর ঠিক দু'বছর পরেই ছেলেকেও হারান । তিনিও একই রোগে আক্রান্ত ছিলেন ৷ পরপর প্রিয়জনেদের হারিয়ে মানসিকভাবে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা । সেই একাকিত্বের গ্রাস থেকে মুক্তি পেতেই নিজেকে বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন ৷
2021 সালে পুরুলিয়ার অ্যাডভান্স ক্যারাটে অ্যাকাডেমিতে শুরু করেন প্রশিক্ষণ । বয়স তখন সত্তরের কোঠায় । তাতে কী ! ওই বয়সেই চলতে থাকে কঠোর অনুশীলন । ঘাম, পরিশ্রম আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে অর্জন করেন আপার ব্রাউন বেল্ট । শুধু প্রশিক্ষণ নেওয়াই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি 2023 সালে জাপানে অনুষ্ঠিত বিশ্বমানের প্রতিযোগিতাতেও অংশ নেন জ্যোৎস্না সরকার ।
তবে তাঁর প্রতিভার পরিধি ক্যারাটেতেই থেমে থাকেনি । শরীরচর্চার পাশাপাশি সুরের জগতেও শুরু হয় তাঁর অবাধ বিচরণ । শখের বশে শেখা স্যাক্সোফোন এখন তাঁর অন্যতম পরিচয় । জেলার অন্যতম স্যাক্সোফোন শিল্পী হিসেবেও তৈরি হয়েছে তাঁর আলাদা জায়গা । তিনি সমান পারদর্শী গিটার ও পিয়ানোতেও ৷ এছাড়া সাঁতারেও রয়েছে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ।
জ্যোৎস্না সরকার বলেন, "স্বামী ও ছেলেকে হারিয়ে বড্ড একা হয়ে পড়েছিলাম । মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে আমি ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করি । সারাদিন নিজেকে ব্যস্ত রাখতে কখনও পিয়ানো, কখনও স্যাক্সোফোনের মধ্যে ডুবে যাই । আমি মনে করি, বয়স কখনওই কোনও কিছুর বাধা হতে পারে না । এসবের মধ্যে দিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখি । এখন অনেকেই স্যাক্সোফোন বাজানোর জন্য ডাকেন । এছাড়া ক্যারাটেতেও যথেষ্ট সুনাম হয়েছে ।"
বৃদ্ধার ক্যারাটে ট্রেনার অভিজিৎ শীল বলেন, "এই বয়সেও জ্যোৎস্না সরকার যে মনের জোর দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয় । অল্প বয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে নিজের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি । ইতিমধ্যেই আপার ব্রাউন বেল্ট জয় করেছেন । খুব শীঘ্রই ব্ল্যাক বেল্টের জন্য তিনি অবতীর্ণ হবেন ।"
এলাকার বাসিন্দারাও এমন প্রতিভার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ৷ ডলি মুখোপাধ্যায় ও পিয়ালী ঝাঁ-রা জানাচ্ছেন, "জ্যোৎস্না সরকারের এই প্রতিভা প্রশংসনীয় । যথেষ্টই দক্ষতা রয়েছে তাঁর । এই বয়সে গিয়ে অনেকেই মনোবল ভেঙে ফেলেন । বয়সকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন তিনি । ওঁর স্পিরিটের কাছে আমরা কিছুই নই । তিনি অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা ।"
74 বছর বয়সে সমাজের কাছে জ্যোৎস্না সরকারের একটাই বার্তা - কিছু শুরু করার জন্য বয়স কখনও বাধা নয় । ইচ্ছেটা বেঁচে থাকলে নতুন স্বপ্ন দেখার, নতুন কিছু শেখার এবং নিজের পরিচয় নতুন করে গড়ে তোলার সময় কখনও ফুরোয় না । পুরুলিয়ার এই প্রবীণা তাই শুধু নিজের শখ পূরণ করছেন তা নয়, বয়সকে ঘিরে তৈরি হওয়া একাধিক ধারণাকেও প্রতিদিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছেন ।