'পথশ্রী' ও 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের ই-টেন্ডারের জন্য পৃথক পোর্টাল

কাজের গতি আনতে ও প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা এড়াতেই পৃথক পোর্টালের ভাবনা ৷ যে পোর্টাল ব্যবহারের অনুমতি পাবে সরকারের নির্বাচিত কয়েকটি দফতর ৷

SEPARATE PORTAL FOR PATHASHREE
নবান্ন ৷ (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 8:11 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে এবং প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা এড়াতে তৎপর রাজ্যের অর্থ দফতর ৷ গ্রামীণ বাংলা ও শহরাঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যের দু’টি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প— 'পথশ্রী' এবং 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'-এর কাজে আরও গতি আনতে সম্পূর্ণ পৃথক ও নতুন ই-টেন্ডার পোর্টাল চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত কেন ? নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, পুরনো পোর্টালে কাজের অত্যাধিক চাপের ফলে সার্ভার ডাউন হয়ে যায় ৷ ফলে কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছিল ৷ যা পরোক্ষভাবে উন্নয়নের কাজে বাধা সৃষ্টি করছিল বলে অর্থ দফতর সূত্রে খবর ৷ সেই সমস্যা কাটাতে ও চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে এই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ৷

এতদিন রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতরের টেন্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ wbtenders.gov.in নামক পোর্টালের মাধ্যমে হত ৷ কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে 'পথশ্রী' ও 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের পরিধি ও কাজের সংখ্যা অনেকটা বেড়েছে ৷ ফলে একটি মাত্র পোর্টালে সেই চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছিল ৷

অর্থ দফতরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, হাজার-হাজার টেন্ডার আপলোড করার সময় সিস্টেম স্লো হয়ে যাচ্ছে ৷ এই যান্ত্রিক গোলযোগ যাতে কাজে কোনও প্রভাব না-ফেলে, সেই কারণে www.tenders.wb.gov.in নামে একটি নতুন ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে ৷ অর্থ দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "নতুন এই পোর্টালটি পুরনো ব্যবস্থারই একটি প্রতিরূপ বা রেপ্লিকা ৷ শুধুমাত্র এই দু’টি বিশেষ প্রকল্পের জন্যই ব্যবহার করা হবে ৷ ফলে মূল পোর্টালে চাপ কমবে এবং দু’টি পোর্টালই সমান্তরালভাবে দ্রুত গতিতে কাজ করতে পারবে ৷"

রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের পিছনে রয়েছে এক বিশাল আর্থিক বরাদ্দ ৷ নবান্ন সূত্রে খবর, বর্তমানে রাজ্য সরকার যতগুলি প্রকল্প রূপায়ণ করছে, তার মধ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যক কাজ হচ্ছে এই দু’টি প্রকল্পে ৷ ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় মানুষের ছোটখাটো সমস্যা যেমন, জল, নিকাশি বা মেরামতির মতো প্রায় সাড়ে 9 লক্ষ স্কিম হাতে নেওয়া হয়েছে ৷ যার মোট আর্থিক খরচ প্রায় আট হাজার কোটি টাকা ৷ অন্যদিকে, রাস্তা তৈরি করতে 'পথশ্রী' প্রকল্পে গ্রামীণ ও শহুরে রাস্তা মিলিয়ে প্রায় 16,600 কোটি টাকার কাজ চলছে ৷ এত বিপুল অঙ্কের টেন্ডার প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেই পৃথক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে ৷

পথশ্রী প্রকল্পের এবারের লক্ষ্যমাত্রা অন্যান্য বারের তুলনায় অনেকটাই বেশি এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। কারণ, এবারই প্রথম এই প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহরাঞ্চলেও রাস্তা তৈরির ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পথশ্রী (গ্রামীণ)-এর অধীনে প্রায় 9 হাজারি নতুন রাস্তা তৈরি করা হবে ৷ যা সব মিলিয়ে প্রায় 15,011 কিলোমিটার দীর্ঘ পথ কভার করবে ৷

অন্যদিকে, শহরাঞ্চলের জরাজীর্ণ রাস্তাগুলির ভোল বদলাতে পথশ্রী (আরবান)-এর আওতায় 11,365টি নতুন রাস্তা তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷ শহরের বুকে তৈরি হতে চলা এই রাস্তাগুলির মোট দৈর্ঘ্য হবে প্রায় 5,019 কিলোমিটার ৷ গ্রাম ও শহর মিলিয়ে এই বিপুল পরিমাণ রাস্তা তৈরির কাজ যাতে আমলাতান্ত্রিক বা যান্ত্রিক কারণে আটকে না-থাকে, তা নিশ্চিত করতেই অর্থ দফতর তৎপর হয়েছে ৷

তবে, এই নতুন পোর্টালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়েছে ৷ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং কাজের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট কিছু দফতর ও কর্তৃপক্ষকে কেবলমাত্র এই নতুন পোর্টালে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ গ্রামীণ এলাকার কাজের জন্য জেলাশাসকের দফতর, বিডিও অফিস, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এই নতুন পোর্টাল ব্যবহার করে টেন্ডার ডাকতে পারবে ৷

একইভাবে শহরাঞ্চলে কাজের জন্য কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (KMDA), কলকাতা পুরনিগম (KMC), অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, বিভিন্ন পুরসভা এবং মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট তাদের এলাকার কাজের জন্য এই পোর্টালে অনবোর্ড হতে পারবে ৷ এই তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলি ছাড়া বাকিরা তাদের নিয়মিত কাজের জন্য পুরনো পোর্টালই ব্যবহার করবে ৷ চলতি অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার আগেই যাতে সমস্ত অনুমোদিত প্রকল্পের কাজ শেষ করা যায়, সেদিকে কড়া নজর রাখছে নবান্ন ৷

