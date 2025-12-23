হাঁসখালি গণধর্ষণ-খুন: তৃণমূল নেতার 5 বছরের জেল, তাঁর পুত্র-সহ 3 জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড
হাঁসখালিতে নাবালিকা গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা হল ৷ সোমবার 9 জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল রানাঘাট মহাকুমা আদালত ৷
Published : December 23, 2025 at 2:28 PM IST
রানাঘাট, 23 ডিসেম্বর: হাঁসখালিতে নাবালিকা গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তৃণমূল নেতার ছেলে-সহ তিনজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের সাজা দিল আদালত । অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা সমরেন্দ্র গয়ালির পাঁচ বছরের জেল হয়েছে ৷ সোমবার অর্থাৎ 22 ডিসেম্বর 9 জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল ৷ তারপর মঙ্গলবার সকলের সাজা ঘোষণা করল রানাঘাট মহকুমা আদালত ।
এই মামলায় মূল দোষী ব্রজ গয়ালি, রঞ্জিত মল্লিক, প্রভাকর পোদ্দারকে 376 (ডিএ) গণধর্ষণ মামলায় আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত । এছাড়াও 6 পকসো অ্যাক্টে 20 বছর, 506 ধারায় 7 বছর, 201 ধারায় 3 বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে তাদের ৷ এরই সঙ্গে আরও বিভিন্ন ধারায় জরিমানাও করা হয়েছে দোষী তিনজনকে ৷
এছাড়া বাকি তিন দোষী সমরেন্দ্র গয়ালি, দীপ্ত গয়ালি এবং পীযূষ ভক্তকে 506 ধারায় পাঁচ বছর ও 201 ধারায় তিন বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে ৷ সুরজিৎ রায় ও আকাশ বারুইয়ের বয়স কম হওয়ার কারণে তাদের নিজস্ব বেলবন্ডে (50 হাজার) এক বছরের জন্য ছাড়া হয়েছে । এই এক বছরে তাদের আচার-আচরণ ভালো থাকলে তারা মুক্তি পাবে ৷ না-হলে এই রায় আবার বাতিল হতে পারে ৷ আরেক দোষী অংশুমান বাগচীকে 201 ধারায় তিন বছর ও 102(বি) ধারায় তিন বছর সাজা দেওয়া হয়েছে ৷
মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের রায় ঘোষণার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আসামিপক্ষের আইনজীবী রাজা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই মামলার সঠিক তদন্ত করেনি সিবিআই । রাজ্য পুলিশ 28 জনের সাক্ষী প্রদানের মধ্যে দিয়ে নিষ্পত্তি করে এই মামলার । আজকের আদালতের রায়ে সঠিক বিচার পেলেন না আসামিপক্ষরা । সঠিক বিচার পাওয়ার জন্য আগামিদিনে কলকাতা হাইকোর্টে যাব আমরা ।"
প্রসঙ্গত, 2022 সালের 4 এপ্রিল নদিয়ার হাঁসখালি থানা এলাকায় নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ ওঠে ৷ মেয়েটির পরিবার অভিযোগ করে, তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে জন্মদিনের পার্টির নামে 14 বছরের কিশোরীকে ডেকে মদ খাইয়ে গণধর্ষণ করা হয় । প্রবল রক্তক্ষরণের জেরে পরে তার মৃত্যু হয় ৷ কিন্তু মৃত্যুর পর কোনও চিকিৎসকের শংসাপত্র ছাড়াই তড়িঘড়ি গ্রামের এক শ্মশানে নাবালিকাকে দাহ করতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ ।
ঘটনার চারদিন পর কিশোরীর মা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । সেসময় হাঁসখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সমরেন্দ্র গয়ালির ছেলে ব্রজ-সহ বেশ কয়েকজনের নামে অভিযোগ করা হয় ৷ প্রথমে রাজ্য পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে ৷ পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে 14 এপ্রিল মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় । সিবিআই 85 দিনের মধ্যে 209 পৃষ্ঠার চার্জশিট জমা দেয় আদালতে । দীর্ঘ তদন্ত বিচার প্রক্রিয়ার শেষে তিন বছর আট মাস নয় দিন পর 22 ডিসেম্বর 9 জনকে দোষী সাব্যস্ত করে রানাঘাট মহাকুমা আদালত । মঙ্গলবার দোষীদের সাজা ঘোষণা করলেন বিচারক ৷