গলাকাটা নগ্ন ঝলসানো দেহ উদ্ধার, ব্যাপক চাঞ্চল্য ভদ্রেশ্বরে
বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার পাশে ড্রামের মধ্যে বস্তা বাঁধা কিছু পড়ে থাকতে দেখেন । তাঁরাই খবর দেন শ্বেতপুর পুলিশ ফাঁড়িতে ৷
Published : March 25, 2026 at 7:44 PM IST
ভদ্রেশ্বর, 25 মার্চ : নীল ড্রামে বাঁধা গলা কাটা এক যুবকের দেহ উদ্ধার ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ভদ্রেশ্বর থানা এলাকার শ্বেতপুরের কাছে দিল্লি রোডের ধারে ৷ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (1 টা 48 মিনিট) ওই ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানা যায়নি ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমাণ, অন্য কোথাও খুন করে ওই ব্যক্তিকে শ্বেতপুরের কাছে ফেলে দেওয়া হয়েছে ৷
বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার পাশে ড্রামের মধ্যে বস্তা বাঁধা কিছু পড়ে থাকতে দেখেন । তাঁরাই খবর দেন শ্বেতপুর পুলিশ ফাঁড়িতে ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তা খুলে দেখে তার ভিতরে রয়েছে এক ব্যক্তির গলাকাটা দেহ ৷ হাত ও শরীরের বেশ কিছু অংশ পুড়ে ঝলসে গিয়েছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে ৷ তারা দেহ উদ্ধার করে হুগলির ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠায় ৷
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে ফোনে জানিয়েছেন, এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে । প্রাথমিক অনুমান অন্য জায়গা থেকে খুন করে এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে । কমিশনারেটের গোয়েন্দা আধিকারিকরা তদন্ত শুরু করেছেন । ময়না তদন্তের পর বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে ।
যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দেহ ফেলে দিয়ে গেলেও তা কারোর চোখে পড়েনি ৷ তবে তাঁদের অনুমাণ মৃত ওই যুবক স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা নন ৷ তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাস্তায় নাকা চেকিং চলছে ৷ তাহলে সেই সব এলাকায় পুলিশের নজর এড়িয়ে কী ভাবে মৃতদেহ নিয়ে আসা হল ?
চন্দননগর পৌর নিগমের 28 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দিল্লি রোডের পাশে যে দেহ উদ্ধার হয়েছে সেই যুবক স্থানীয় এলাকার নন ৷ বাইরে থেকে খুন করে দেহ ফেলা হয়েছে শ্বেতপুরের ক্যামিকেল ফ্যাক্টারির কাছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
2025 সালের ঘটনা-
একইভাবে 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আহিরিটোলা ঘাটের কাছে নীল ট্রলি ব্যগের ভিতর এক মহিলার টুকরো টুকরো দেহ উদ্ধার হয় ৷ ঘটনায় দুই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ সম্পর্কে তাঁরা মা ও মেয়ে ৷
কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয় জানানো হয়েছিল, ফাল্গুনী ঘোষ এবং আরতী ঘোষ নামে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ তাঁরা সুস্মিতা ঘোষ নামে এক মহিলাকে খুন করেন । যিনি সম্পর্কে ফাল্গুনী ঘোষের পিসি শাশুড়ি ৷