মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বললেই মারতে হবে চাকু ! দশমের ছাত্র-খুনে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য়

মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বললেই মারতে হবে চাকু ! দশমের ছাত্র-খুনে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য়
জলপাইগুড়িতে দশম শ্রেণির এক ছাত্র খুন হয়েছে ৷ মূল অভিযুক্ত নিহতের এক তুতো বোনের প্রেমিক ৷ ঘটনার পুননির্মাণ করল পুলিশ ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন...
Published : August 20, 2026 at 8:29 PM IST
জলপাইগুড়ি, 20 অগস্ট: প্রেমের কাঁটা প্রেমিকার দাদা ৷ সেই কাঁটা সরাতে প্রেমিকার দাদাকে খুনের অভিযোগ ওঠে এক সবজি বিক্রেতা যুবকের বিরুদ্ধে ৷ অভিযুক্ত প্রেমিক-সহ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যরা ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে ৷ বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনার পুননির্মাণ করতে গিয়ে পুলিশের সামনে চলে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত জেরায় জানিয়েছে যে অন্ধকারে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জেলে খুন করতে হবে প্রেমিকার দাদাকে এবং সেই ঘটনা তাঁর সামনে ঘটাতে হবে, এমনই নির্দেশ বাকিদের দিয়েছিল সে ৷ যদিও সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি ৷ পরে নিজেই প্রেমিকার দাদাকে খুন করে অভিযুক্ত প্রেমিক ৷
মহাদেব রায় খুনের পুনর্নিমাণ
বুধবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে দশম শ্রেণির ছাত্র মহাদেব রায় খুনের পুননির্মাণ করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ৷ এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত রোহিত হোসেনকে (20) নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি শহরের কামারপাড়ায় । সেখানে একটি দোকান থেকে রোহিত খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র (চাকু) কিনেছিলেন ৷ সেই বিষয়ে দোকানের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ রোহিতকে সামনে রেখেই হয় জিজ্ঞাসাবাদ ৷ এর পর সেই দোকান থেকে রোহিত-সহ অন্যান্যদের নিয়ে যাওয়া হয় রাজবাড়ি পার্কে । ওই পার্কে বসেই খুনের ছক কষে রোহিত ৷ বাকিরাও সেখানেই ছিল ৷
মহাদেবকে পার্টি করার অছিলায় ডেকে আনা হয় ৷ তার পর দুই সহপাঠী (তাদের বয়স 16 থেকে 17 বছরের মধ্যে) মদ্য়পান করায় ৷ সেই মদ রোহিতই কিনে দিয়েছিল ৷ তাই রাজবাড়ি পার্ক থেকে ডেঙ্গুয়াঝোরে রোহিতের বাড়িতে যায় পুলিশ, সেখান থেকে চলে যায় পাহাড়পুরে ৷ ওই এলাকার একটি দোকান থেকেই মদ কিনেছিলেন রোহিত ৷ সেই দোকানেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে ৷ রোহিতের দাবির সত্যাসত্য খোঁজ করে ৷
পুলিশ জানতে পেরেছে, রোহিত 620 টাকা দিয়ে ওই দোকান থেকে মদ কিনেছিল ৷ তার পর সেই বোতল তুলে দেন মহাদেবের দুই বন্ধুর হাতে ৷ তারা ওই বোতল নিয়ে চলে যায় তিস্তা সেতু সংলগ্ন রেল সেতুর কাছে ৷ সেখানে বসেই মদ্যপান করে ৷ বুধবার সন্ধ্যায় সেখানেও যায় পুলিশ ৷ তার পর প্রত্য়েক অভিযুক্তের কাছ থেকে খুঁটিনাটি সব তথ্য় জেনে নেন তদন্তকারীরা ৷
অভিযুক্তদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে চায়, মদ্যপানের সময় কে কোথায় বসেছিল ? রোহিত এসে কোথায় বসেছিল ? কীভাবে খুন করা হয় মহাদেবকে ? অভিযুক্তরা অভিনয় করেও দেখায় কীভাবে খুন করা হয়েছিল ৷ পুরোটাই পুলিশ ক্যামেরাবন্দি করে রাখে ৷ এছাড়া, খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র কোথায় ফেলা হয়েছিল, সেটাও দেখে পুলিশ ৷ তার পর সেটিকে উদ্ধারও করা হয় ৷ পুনর্নির্মাণের সময় ঘটনাস্থল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হয়েছিল ৷
কীভাবে খুন করা হয় মহাদেব রায়কে ?
রোহিত হোসেন পুলিশকে জানিয়েছে, সে মহাদেবের দুই সহপাঠিকে বলেছিল যে প্রথম নেশাগ্রস্ত করতে হবে ৷ মহাদেব যখন নেশায় বেসামাল হবে, সেই সময় তাঁকে ডাকতে হবে ৷ তাঁর আরেক নাবালক সঙ্গী (বয়স 16 বছর) খুন করবে ৷ খুনের সময় জ্বালিয়ে রাখতে হবে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট ৷ কারণ, রোহিত মহাদেবকে খুন হতে দেখতে চেয়েছিল ৷
ঘটনার সন্ধ্যায় পাহাড়পুর মোড়ে 27 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অপেক্ষা করতে থাকেন রোহিত ও তাঁর সঙ্গী নাবালক ৷ কিন্তু পুরোটা পরিকল্পনামাফিক এগোয়নি ৷ মহাদেবের দুই সহপাঠির কাছ থেকে ফোন না পেয়ে নিজেই ফোন করেন রোহিত ৷ তার পর নাবালক সঙ্গীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে অভিযুক্ত ৷ সেই সময় নেশায় বেসামাল ছিল মহাদেব ৷ জ্বালানো হয় মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট ৷ চাকু নিয়ে মহাদেবের গলায় চালাতে যায় রোহিতের নাবালক সঙ্গী ৷ কিন্তু এই কাজ করতে সে ব্যর্থ হয় ৷
পুলিশের দাবি, সেই সময় রোহিত নিজেই মহাদেবের গলায় চাকু দিয়ে আঘাত করে ৷ সেই সময় বাকি তিনজন মহাদেবকে মাথা ও পা ধরে রাখে ৷ সেই সময় মহাদেবকে খুন করে রোহিত ৷ তার পর দেহ ফেলে রেখে পাশের জমিতে জমে থাকা জলে হাত-পা ধুয়ে চলে যায় ৷
মহাদেবকে কেন খুন ?
পুলিশের দাবি, মহাদেবের এক তুতো বোনের সঙ্গে রোহিতের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় ৷ সেই নিয়ে আপত্তি তোলে মহাদেব ৷ তার পর মেয়েটি সম্পর্ক থেকে সরে আসে ৷ সেই আক্রোশ থেকেই মহাদেবকে খুনের পরিকল্পনা করে রোহিত ৷ মহাদেবের দুই সহপাঠি, যাদের নিয়ে মাঝেমধ্যে মশকরা করত সে, তাদের উস্কানি দিয়েই পরিকল্পনায় যুক্ত করে নেয় রোহিত ৷
জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস এমপি বলেন, ‘‘প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়েই খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন রোহিত হোসেন । আমরা রোহিতের সঙ্গে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছি ।’’
কী বলছে সাধারণ মানুষ ?
স্থানীয় বাসিন্দা পার্থ মজুমদার বলেন, ‘‘লাভ জেহাদের জন্যই এই খুন । যারা মহাদেবকে খুন করল, তাদের শাস্তি চাই আমরা ।’’ অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ ব্যাপারী বলেন, ‘‘আমরা তো ভাবতেই পারিনি এমন ভাবে খুন হবে । এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেটাই আমরা চাই ।’’