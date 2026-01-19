হাসপাতালে ভর্তি সৌগত রায়

হাসপাতালে ভর্তি সৌগত রায়
রক্তচাপ নেমে গিয়েছে দমদম লোকসভার সাংসদের ৷ রবিবার রাত থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় ৷
Published : January 19, 2026 at 1:02 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: হাসপাতালে ভর্তি প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় ৷ রবিবার রাতে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে । মিন্টো পার্কের কাছে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি ৷ সূত্রের খবর, দমদম লোকসভার সাংসদের রক্তচাপ নেমে গিয়েছে । ডায়রিয়ার সংক্রমণে ভুগছেন তিনি ৷ বর্তমানে তাঁর বয়স হয়েছে 78 বছর ৷ রবিবার রাতেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় ৷ দেরি না-করে চিকিৎসকের পরামর্শে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করান ৷
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ওই হাসপাতালেই ভর্তি করানো হয়েছিল তৃণমূল সাংসদকে ৷ সেই সময় তিনি বাড়িতে পড়ে গিয়েছিলেন ৷ তার ফলে তাঁর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল এবং অসংলগ্ন হয়ে পড়েছিল ৷ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন তিনি ৷ বুকে ব্যাথা ও শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যাও দেখা গিয়েছিল ৷ এছাড়াও ডিমেনশিয়ার সমস্যাতে-ও ভুগছিলেন সৌগত ৷ তখন বেশ কিছুদিন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়েছিল ৷
এছাড়াও, তার কিছুদিন আগে আড়িয়াদহে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সৌগম রায় ৷ সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রথতলার কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৷ সেখানে আইসিইউ-তে ভর্তি করানো হয়েছিল সাংসদ গৌগতকে ৷ বুকে ব্যাথার সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাঁকে। পরবর্তী সময়ে তাঁর হৃদযন্ত্রে পেসমেকার বসে ৷ সেই সময় তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন দমদমের বিধায়ক ব্রাত্য বসু এবং বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
