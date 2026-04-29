বয়স শুধু সংখ্যা ! হুইলচেয়ার আর লাঠি ভরসা, তবু বুথমুখী ছিয়ানব্বইয়ের বৃদ্ধ-পঁচাশির প্রবীণ

বয়স শুধু সংখ্যা ! হুইলচেয়ার আর লাঠি ভরসা, তবু বুথমুখী ছিয়ানব্বইয়ের বৃদ্ধ-পঁচাশির প্রবীণ
Published : April 29, 2026 at 2:42 PM IST
কাকদ্বীপ/কলকাতা, 29 এপ্রিল: গণতন্ত্রের উৎসবে অংশ নেওয়ার টান বলে কথা ! তা না মানে বয়সের বাধা, না মানে শারীরিক অসুস্থতা । দক্ষিণ 24 পরগণার কাকদ্বীপ থেকে কলকাতার খিদিরপুর দুই প্রান্তে একই ছবি । 85 বছরের নির্মল বিশ্বাস আর 96 বছরের মীরা দেবনাথ দেখালেন, ইচ্ছা থাকলে বাধা কিছুই নয় ।
কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নির্মল বিশ্বাসের শরীর আজ আর সায় দেয় না । হাঁটাচলা প্রায় বন্ধ, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে শরীর । তবুও ভোটের সকালে ছেলেকে নিয়ে হুইলচেয়ারে চেপে হাজির 265 নম্বর বুথে । লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের ভিড়, তবু কারও মুখে বিরক্তি নেই ! বরং এগিয়ে এলেন সকলে । নির্বাচনকর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অন্য ভোটাররাও সাহায্য করলেন প্রবীণকে ।
ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় নির্মলবাবুর মুখে যে তৃপ্তির হাসি, তা যেন এক অন্য বার্তা বহন করছিল- গণতন্ত্র কেবল নিয়ম নয়, তা মানুষের বিশ্বাস আর অংশগ্রহণের শক্ত ভিত । বুথে উপস্থিত অনেকেই বললেন, "যেখানে একজন 85 বছরের মানুষ এত কষ্ট করে ভোট দিতে আসেন, সেখানে সুস্থ মানুষের অজুহাত মানায় না ।"
পরিবারের কথায়, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ নির্মলবাবু । কিন্তু ভোটের দিন এলেই যেন নতুন উদ্যম । তাঁর ছেলে জানালেন, "সকাল থেকেই বলছিলেন, আমাকে বুথে নিয়ে চলো। শরীর ভালো না থাকলেও ভোট দেবেনই ।"
একই ছবি কলকাতার খিদিরপুরের পোর্ট এলাকার 76 নম্বর বুথেও । 96 বছরের মীরা দেবনাথও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হাজির বুথে । স্বাধীনতার পর থেকে নিয়ম করে ভোট দিয়ে আসছেন তিনি । এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি । হাসিমুখে বললেন, "আমাকে আগে ভোট দিতে দিয়েছে । খুব ভালো লাগছে, ভোট দিয়ে খুশি ।"
কমিশনের তরফে 85 বছরের বেশি বয়সীদের জন্য বাড়িতে বসেই ভোটদানের ব্যবস্থা থাকলেও, মীরা বা নির্মল কেউ সেই পথ বেছে নেননি । তাঁদের কাছে বুথে গিয়ে ভোট দেওয়াই যেন উৎসবের আসল স্বাদ !
প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের জন্য ছিল বিশেষ ব্যবস্থা-হুইলচেয়ার, আলাদা লাইন, সহায়ক কর্মী । আর সেই ব্যবস্থার মধ্যেই আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন নির্মল-মীরারা ।
দিনের শেষে তাঁরা যেন শুধুই ভোটার নন গণতন্ত্রের জীবন্ত প্রতীক। তাঁদের বার্তা স্পষ্ট, ভোট মানে দায়িত্ব, আর সেই দায়িত্ব পালনে বয়স কোনও বাধা নয় ।
আরও পড়ুন: