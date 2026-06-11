দিদিকে ঠিক করতে হবে অভিষেক, না আমি: কল্যাণ
শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব মামলা ছাড়লেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ অভিষেকের জন্যই দলের সর্বনাশ হয়েছে, দাবি সাংসদের ৷
Published : June 11, 2026 at 2:32 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: বিধানসভায় সই জাল মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে রক্ষাকবচ পেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর এই মামলা-সহ বাকি সব মামলা ছাড়লেন প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূল সাংসদের স্পষ্ট বার্তা, "আমি দিদির সঙ্গে আছি ৷ তৃণমূলের সব মামলা লড়ব ৷ কিন্তু অভিষেকের কোনও মামলা লড়ব না ৷"
বিধানসভায় বিধায়কদের রেজোলিউশন বুক জমা দেওয়ার ঘটনায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সই জালের অভিযোগ উঠেছে ৷ এই ঘটনার তদন্ত করছে সিআইডি ৷ প্রথম থেকে অভিষেকের এই মামলাটি লড়ছেন দলেরই প্রবীণ আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁদের অধীনে আইনজীবীরা ৷
এদিকে গতকাল রাত 12.30টা নাগাদ অভিষেকের তরফে কল্যাণের ছেলে শীর্ষণ্যকে মেসেজ করে জানানো হয়, সই জাল মামলায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলকে লড়তে হবে না ৷ বৃহস্পতিবার সকালে হাইকোর্টে অভিষেকের তরফে আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্যকে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি আদালতে সওয়াল করেন ৷ এই নিয়োগ ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে ৷
প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, অভিষেক তাঁর মতো অভিজ্ঞ আইনজীবীকে অসম্মান করেছেন ৷ এমনকী তৃণমূলের এই শীর্ষ নেতার ঔদ্ধত্যের জন্যই দল এমন চরম সঙ্কটে ৷ 4 মে ফল ঘোষণার এক মাসের মাথায় বিধানসভাতে ভাঙন ধরেছে ৷ বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 64টি জন বিধায়ক অভিষেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং পৃথক তৃণমূল গড়েছেন ৷ লোকসভার অন্দরেও ভাঙন ধরেছে ৷
দলের এই পরিস্থিতির জন্য অভিষেককে দায়ী করে আইনজীবী কল্যাণ বলেন, "দিদি যদি মনে করে যে অভিষেককে ছাড়া চলবে না, তাহলে আমায় চলে যেতে হবে ৷ অভিষেককে ওঁর পদ থেকে সরাতে হবে ৷ একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে থাকবে ৷ ও নিজেকে বস বলে মনে করে ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিদির রক্তের সম্পর্ক ৷ কিন্তু আমরাও দলের জন্য 40 বছর খেটেছি ৷ আমায় ডাস্টবিনের মতো ব্যবহার করলে চলবে না ৷"
তাঁকে অসম্মান করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কল্যাণ বলেন, "আমি 45 বছর ধরে প্র্যাকটিস করছি ৷ এত ঔদ্ধত্য ৷ একজন প্রবীণ আইনজীবীর সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানে না ৷ সময় থেকে শিক্ষা পেল না ৷ আমি তো ক্যামাক স্ট্রিটের কর্মী নই ৷ ওকে বুঝতে হবে, ওর জন্য দলের সর্বনাশ হয়েছে ৷ ওর অ্য়াটিটিউড, ওর অ্যারোগেন্স ৷" প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ নিজেকে রাজ্যের এক নম্বর সফ্ট পলিটিশিয়ান বলে দাবি করেন ৷
এদিন শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "কেউ আইনজীবী পরিবর্তন করতেই পারেন ৷ কিন্তু এই মামলার সমস্ত কাজ আমরা করেছি ৷ এখন হঠাৎ আইনজীবী পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ আসলে অভিষেক কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না ৷" পাশাপাশি তিনি এও বলেন, "আমি কারও কর্মচারী নই ৷ তৃণমূল কংগ্রেস মানে তো শুধু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নয় ৷" তবে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের মামলা তিনি যেমন করতেন, তেমনই করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি ৷