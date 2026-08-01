ETV Bharat / state

জনগণনার শুরু দিনেই স্ব-গণনা মুখ্যমন্ত্রীর, কলকাতা কর্পোরেশনেও ডিজিটাল সেনসাস

জনগণনা শুরুর দিনেই স্ব-গণনায় অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কর্মীদের দেখে স্ব-গণনা কলকাতা কর্পোরেশনের ৷

16th Census begins in Bengal
কলকাতা কর্পোরেশনেও ডিজিটাল সেনসাস (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 10:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 1 অগস্ট: শনিবার থেকে শুরু হল দেশের 16তম জনগণনা অর্থাৎ আদমশুমারি। আজ সেচ দফতরে ডিজিটাল স্ব-গণনায় অংশ নেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে কলকাতা কর্পোরেশন সদর দফতরে উচ্চ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জঞ্জাল সাফাই বিভাগের কর্মীদের স্ব-গণনা ডিজিটাল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

এদিন সেচ দফতরে স্ব-গণনায় অংশ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, এই প্রক্রিয়াতে নির্ভয় অংশ নিন ৷ কোনও ব্যক্তিগত তথ্য অপব্যবহার হবে না। তথ্য সম্পূর্ণ গোপন থাকবে। শুধু রাজ্যের ও দেশের পরিসংখ্যান, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের রূপরেখা তৈরিতে ব্যবহার হবে।

তিনি সাধারণ নাগরিকদের প্রতি আবেদন করেন জনগণনায় নিযুক্ত কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য। এদিন কলকাতা কর্পোরেশনে পরিকল্পনা মাফিক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মীদের শিবির করে ডিজিটাল স্ব-গণনায় অংশ গ্রহণ করানো হয়। যাঁরা টেকশ্যাভি নন, তাঁদের শিবিরে থাকা সেন্সাস কর্তারা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। আর যাঁদের স্মার্ট ফোন আছে, যাঁরা গুগল সার্চ ব্যবহার করেন তাঁদের একদম ওয়েবসাইট খুলিয়ে বুঝিয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করানো হয়। এদিন 100 বেশি কেএমসি-র কর্মী স্ব-গণনায় অংশ নেন। প্রথম দিনেই জঞ্জাল সাফাই বিভাগের বড় অংশের কর্মীদের এই প্রক্রিয়ায় স্ব-গণনা হয় ৷

এই বিষয়ে জনগণনা আধিকারিক তথা কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক জানান, আমরা আজ একটি বিভাগের কর্মীদের এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলাম। তাঁরা এই প্রক্রিয়াতে অংশ নিয়ে খুব খুশি। অনেকেই স্মার্ট ফোনের ব্যবহার ভালো জানেন ৷ তাঁরা নিজেদের স্ব-গণনা করার পাশাপশি সহকর্মী অনেককেই এই স্ব-গণনা করিয়ে দিচ্ছেন। এটাই আমরা চাইছিলাম। ফলে অনেকটাই কাজ আমরা এগিয়ে থাকতে পারব। আগামী দু-একদিনের মধ্যেই শিবির করে বস্তি ও কলোনি এলাকায় এই কাজ হবে। বস্তিবাসী মানুষজনের জনগণনা করা হবে ডিজিটালি। পাশাপশি বহুতল গুলোতেও ক্যাম্প হবে। সেখানেও আবেদন করব সকলেই যাতে অংশ নেন ও তাঁরা নিজেদের পরিচিতদের ডিজিটাল স্ব-গণনা প্রক্রিয়ায় যেন সাহায্য করেন।

Explainer: রাজ্যে শুরু হল ডিজিটাল জনগণনা ! কীভাবে করবেন ফর্ম পূরণ ?

TAGGED:

CHIEF MINISTER SUVENDU ADHIKARI
কলকাতা কর্পোরেশনেও ডিজিটাল সেনসাস
SELF ENUMERATION EXERCISE
16TH CENSUS BEGINS IN BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.