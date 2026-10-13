পুরুষদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে ভিন রাজ্যে আলোর ব্যবসা, অনেকের সংসারে হাসি ফোটাচ্ছেন সীমা

পুরুষদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে ভিন রাজ্যে আলোর ব্যবসা, অনেকের সংসারে হাসি ফোটাচ্ছেন সীমা
Chandannagar Female Light Artisan: স্বামীর থেকে কাজ শেখা ৷ তারপর নিজের চেষ্টায় আজ ব্যবসায়ী ৷ ইটিভি ভারতে 'অন্য দুর্গা'য় মহিলা আলোকশিল্পীর সাক্ষাতে পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : October 13, 2026 at 4:26 PM IST
পোলবা, 13 অক্টোবর: পুরুষদের পাশাপাশি চন্দননগরে মহিলারাও আলোকশিল্পের কাজে যুক্ত হয়েছেন । সংসার সামলে একাধিক মহিলা এই শিল্পের বিভিন্ন রকম কাজ করেন । তার মধ্যেই শিল্পী থেকে ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন সীমা রায় ।
দীর্ঘ 13 বছর আলোক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । পোলবায় বিভিন্ন ডিজাইনের আলো তৈরির বড় কারখানা করেছেন তিনি । বাংলা ছাড়িয়ে বিহার, ওড়িশা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে সাপ্লাই হচ্ছে তাঁর কারখনায় তৈরি আলো সারা বছর সেই আলোর চাহিদা থাকে । একাধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান করছেন তিনি । ব্যাঙ্ক ঋণের বোঝা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সীমা । দুই সন্তান ও সংসার সামলে তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্যা । অন্য দুর্গা হিসাবে মহিলা আলোকশিল্পী সীমাকে স্যালুট ইটিভি ভারতের ।
চন্দননগরের বিবির হাটে বাপের বাড়ি সীমার । বিহারে বাসিন্দা স্বামী বাবু ধন রায়ের সঙ্গে 2009 সালে তাঁর বিয়ে হয় । স্বামীর কাছ থেকেই লাইটের কাজ শেখা । 2013 সাল থেকে আলোক শিল্পী হিসাবে কাজ করছেন । পরের বছর নিজের ব্যবসা শুরু করেন । স্বামীকে পাশে নিয়ে নিজের উদ্যোগে পোলবা আমদাবাদে কারখানা তৈরি করেন । নিজের মাথা গোঁজার মতো বাড়ি নেই সীমার । বর্ষার বৃষ্টিতে বাড়ির সামনে জল জমে যায় । ত্রিপলের ছাউনিতে কোনও মতে বাস করছেন । আগামী দিনে ইচ্ছা তার আলোর ব্যবসাকে আরও বড় করা । এই ব্যবসায় স্বামীকেও পাশে পেয়েছেন তিনি ।
আলোকশিল্পী সীমার বক্তব্য
চন্দননগরের আলোকশিল্পী ও ব্যবসায়ী সীমা রায় বলেন, "মূলত আমরা লোহার স্ট্রাকচারের উপর এলইডি ও নিয়ন লাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিজাইন ফুটিয়ে তুলি । আলোর ডিজাইনার অসীম রায় ও অধীর দা'র কাছ থেকে বিভিন্ন রকম আঁকা আসি । সেই অনুযায়ী লোহার পাত দিয়ে ঝালাই করে রূপ দিয়ে থাকি । তারপর রং হয়ে এলইডি আলোর স্ট্রিপ লাগানো হয় ।"
তিনি আরও বলেন, "বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ওড়িশা, বিহার ও ঝাড়খণ্ড-সহ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের তৈরি লোহার স্ট্রাকচার ও এলইডি আলোর গেট পাঠানো হয় । চন্দননগরেও বিভিন্ন আলোক ব্যবসায়ীরা পাইকারি দামে আমাদের থেকে জিনিস কেনে । আমার কাছে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে 15 জন শ্রমিক সারাবছর কাজ করেন । অফ সিজন বলে কিছু নেই আমাদের ।"
সীমার কাজ শেখা শুরু
স্বামীর কাছেই কাজে হাতেখড়ি সীমার ৷ তাঁর কথায়, 2014 সাল থেকে ব্যবসা করছি । প্রথমে এলইডি আলোর চেন, বিভিন্ন ধরনের আলোর গাছ থেকে শুরু করে বর্তমানে লোহার স্ট্রাকচারের আলো জনপ্রিয়তা পেয়েছে । সেই চাহিদা কথা মাথায় রেখেই নিত্যনতুন কাজ করে চলেছি । প্রায় 10 থেকে 12 লক্ষ টাকার কাজ হয় । লোহার ঝালাই ছাড়া লাইটের সমস্ত কাজই আমার জানা । মহিলা হিসেবে অনেক প্রতিবন্ধকতা এলেও লড়াই করে যাচ্ছি । সংসার সামলে পুরো ব্যবসাটাই আমাকে দেখতে হয় । অবশ্য আমার স্বামী ছেলে-মেয়ে এবং আমার সঙ্গে থাকা কর্মীরাও প্রচণ্ডভাবে সহযোগিতা করেন আমাকে ।"
নিজের সঙ্গে অনেকের সংসারে আশার আলো দেখাচ্ছেন সীমা
মহিলা শ্রমিক অর্চনা দোলুই বলেন, "সীমাদি আমাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন । কয়েকবছর আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করছি । সারাদিনে চার থেকে পাঁচটি আলোর স্ট্রিপ লাগাই । সংসার-সন্তান সামলে দিনে 350 টাকা রোজগার করতে পারি । কোনও অসুবিধা হয় না । অন্যান্য সহকর্মীরা আমাকে সাহায্য করেন ।"
দু'বছর ধরে সীমার কারখানায় আলোর কাজ করছেন শ্রমিক সোমনাথ সাউ । তিনি বলেন, "এখান থেকেই আমার কাজ শেখা । বিয়ে থেকে বিভিন্ন ধরনের আলোর কাজ করি । দিদি ব্যবসা সামলায় । গাড়ি করে ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে আমাদের কাজ যায় । সারাদিনে 800 টাকা রোজগার করি । সারা বছর কাজ হয় এখানে ।
পাইকারি আলোর ব্যবসায়ী দিব্যেন্দু বিশ্বাসের কথায়, "আমরা এখান থেকেই লোহার ফ্রেমের উপর নিয়ন লাইটের আলো নিয়ে যাই । আমাদের নিজস্ব ডিজাইন ও ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী এখানে কাজ করাই । বিভিন্ন ডিজাইনের আলোর স্ট্রাকচার-সহ মেকানিজমের আলো এখান থেকে কিনি । বছরে তিন মাস আমরা সীমাদির কাছ থেকেই জিনিস নিয়ে থাকি । আলোকশিল্পে মহিলার শিল্পীদের সেভাবে না দেখা গেলেও বর্তমানে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ।"