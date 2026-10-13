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পুরুষদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে ভিন রাজ্যে আলোর ব্যবসা, অনেকের সংসারে হাসি ফোটাচ্ছেন সীমা

Chandannagar Female Light Artisan: স্বামীর থেকে কাজ শেখা ৷ তারপর নিজের চেষ্টায় আজ ব্যবসায়ী ৷ ইটিভি ভারতে 'অন্য দুর্গা'য় মহিলা আলোকশিল্পীর সাক্ষাতে পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷

Female Light Artisan in Polba Hooghly
পোলবার মহিলা আলোকশিল্পী পথ দেখাচ্ছেন অন্যদের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 13, 2026 at 4:26 PM IST

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পোলবা, 13 অক্টোবর: পুরুষদের পাশাপাশি চন্দননগরে মহিলারাও আলোকশিল্পের কাজে যুক্ত হয়েছেন । সংসার সামলে একাধিক মহিলা এই শিল্পের বিভিন্ন রকম কাজ করেন । তার মধ্যেই শিল্পী থেকে ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন সীমা রায় ।

দীর্ঘ 13 বছর আলোক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । পোলবায় বিভিন্ন ডিজাইনের আলো তৈরির বড় কারখানা করেছেন তিনি । বাংলা ছাড়িয়ে বিহার, ওড়িশা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে সাপ্লাই হচ্ছে তাঁর কারখনায় তৈরি আলো সারা বছর সেই আলোর চাহিদা থাকে । একাধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান করছেন তিনি । ব্যাঙ্ক ঋণের বোঝা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সীমা । দুই সন্তান ও সংসার সামলে তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্যা । অন্য দুর্গা হিসাবে মহিলা আলোকশিল্পী সীমাকে স্যালুট ইটিভি ভারতের ।

মহিলা আলোকশিল্পী থেকে ব্যবসায়ী, সীমার পথচলা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে (ইটিভি ভারত)

চন্দননগরের বিবির হাটে বাপের বাড়ি সীমার । বিহারে বাসিন্দা স্বামী বাবু ধন রায়ের সঙ্গে 2009 সালে তাঁর বিয়ে হয় । স্বামীর কাছ থেকেই লাইটের কাজ শেখা । 2013 সাল থেকে আলোক শিল্পী হিসাবে কাজ করছেন । পরের বছর নিজের ব্যবসা শুরু করেন । স্বামীকে পাশে নিয়ে নিজের উদ্যোগে পোলবা আমদাবাদে কারখানা তৈরি করেন । নিজের মাথা গোঁজার মতো বাড়ি নেই সীমার । বর্ষার বৃষ্টিতে বাড়ির সামনে জল জমে যায় । ত্রিপলের ছাউনিতে কোনও মতে বাস করছেন । আগামী দিনে ইচ্ছা তার আলোর ব্যবসাকে আরও বড় করা । এই ব্যবসায় স্বামীকেও পাশে পেয়েছেন তিনি ।

আলোকশিল্পী সীমার বক্তব্য

চন্দননগরের আলোকশিল্পী ও ব্যবসায়ী সীমা রায় বলেন, "মূলত আমরা লোহার স্ট্রাকচারের উপর এলইডি ও নিয়ন লাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিজাইন ফুটিয়ে তুলি । আলোর ডিজাইনার অসীম রায় ও অধীর দা'র কাছ থেকে বিভিন্ন রকম আঁকা আসি । সেই অনুযায়ী লোহার পাত দিয়ে ঝালাই করে রূপ দিয়ে থাকি । তারপর রং হয়ে এলইডি আলোর স্ট্রিপ লাগানো হয় ।"

Female Light Artisan in Polba Hooghly
সীমার হাত ধরে কাজ শিখছেন অর্চনা (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ওড়িশা, বিহার ও ঝাড়খণ্ড-সহ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের তৈরি লোহার স্ট্রাকচার ও এলইডি আলোর গেট পাঠানো হয় । চন্দননগরেও বিভিন্ন আলোক ব্যবসায়ীরা পাইকারি দামে আমাদের থেকে জিনিস কেনে । আমার কাছে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে 15 জন শ্রমিক সারাবছর কাজ করেন । অফ সিজন বলে কিছু নেই আমাদের ।"

Female Light Artisan in Polba Hooghly
এক মহিলার সৌজন্যে স্বনির্ভর হচ্ছেন অনেকে (ইটিভি ভারত)

সীমার কাজ শেখা শুরু

স্বামীর কাছেই কাজে হাতেখড়ি সীমার ৷ তাঁর কথায়, 2014 সাল থেকে ব্যবসা করছি । প্রথমে এলইডি আলোর চেন, বিভিন্ন ধরনের আলোর গাছ থেকে শুরু করে বর্তমানে লোহার স্ট্রাকচারের আলো জনপ্রিয়তা পেয়েছে । সেই চাহিদা কথা মাথায় রেখেই নিত্যনতুন কাজ করে চলেছি । প্রায় 10 থেকে 12 লক্ষ টাকার কাজ হয় । লোহার ঝালাই ছাড়া লাইটের সমস্ত কাজই আমার জানা । মহিলা হিসেবে অনেক প্রতিবন্ধকতা এলেও লড়াই করে যাচ্ছি । সংসার সামলে পুরো ব্যবসাটাই আমাকে দেখতে হয় । অবশ্য আমার স্বামী ছেলে-মেয়ে এবং আমার সঙ্গে থাকা কর্মীরাও প্রচণ্ডভাবে সহযোগিতা করেন আমাকে ।"

Female Light Artisan in Polba Hooghly
সীমার কারখানায় সারা বছর পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে 15 জন শ্রমিক কাজ করেন (ইটিভি ভারত)

নিজের সঙ্গে অনেকের সংসারে আশার আলো দেখাচ্ছেন সীমা

মহিলা শ্রমিক অর্চনা দোলুই বলেন, "সীমাদি আমাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন । কয়েকবছর আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করছি । সারাদিনে চার থেকে পাঁচটি আলোর স্ট্রিপ লাগাই । সংসার-সন্তান সামলে দিনে 350 টাকা রোজগার করতে পারি । কোনও অসুবিধা হয় না । অন্যান্য সহকর্মীরা আমাকে সাহায্য করেন ।"

Female Light Artisan in Polba Hooghly
অন্যদের পাশাপাশি নিজেও কাজ করেন সীমা (ইটিভি ভারত)

দু'বছর ধরে সীমার কারখানায় আলোর কাজ করছেন শ্রমিক সোমনাথ সাউ । তিনি বলেন, "এখান থেকেই আমার কাজ শেখা । বিয়ে থেকে বিভিন্ন ধরনের আলোর কাজ করি । দিদি ব্যবসা সামলায় । গাড়ি করে ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে আমাদের কাজ যায় । সারাদিনে 800 টাকা রোজগার করি । সারা বছর কাজ হয় এখানে ।

Female Light Artisan in Polba Hooghly
স্বামীর থেকে কাজ শেখার পর কারখানা খুলেছেন সীমা (ইটিভি ভারত)

পাইকারি আলোর ব্যবসায়ী দিব্যেন্দু বিশ্বাসের কথায়, "আমরা এখান থেকেই লোহার ফ্রেমের উপর নিয়ন লাইটের আলো নিয়ে যাই । আমাদের নিজস্ব ডিজাইন ও ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী এখানে কাজ করাই । বিভিন্ন ডিজাইনের আলোর স্ট্রাকচার-সহ মেকানিজমের আলো এখান থেকে কিনি । বছরে তিন মাস আমরা সীমাদির কাছ থেকেই জিনিস নিয়ে থাকি । আলোকশিল্পে মহিলার শিল্পীদের সেভাবে না দেখা গেলেও বর্তমানে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ।"

TAGGED:

চন্দননগরের আলোকশিল্পী সীমা রায়
FEMALE LIGHT ARTIST IN CHANDANNAGAR
অন্য দুর্গা
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