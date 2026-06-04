হাদি-হত্যা নিয়ে মন্তব্য: সাইবার থানায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ দায়ের মমতার বিরুদ্ধে

হাদি-হত্যা নিয়ে মন্তব্য: সাইবার থানায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ দায়ের মমতার বিরুদ্ধে
অভিযোগকারী আইনজীবীর অভিযোগ, সম্প্রতি কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে বিক্ষোভের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন সব মন্তব্য করেছেন, যা ভারতের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছে ।
Published : June 4, 2026 at 1:43 PM IST
শিলিগুড়ি, 4 জুন: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি । দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর অবমাননা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সংকট তৈরির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি সাইবার থানায় একটি গুরুতর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের আইনজীবী রিংকু চট্টোপাধ্যায় সিং-এর দায়ের করা অভিযোগপত্রটি রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ।
অভিযোগকারী আইনজীবী রিংকু চট্টোপাধ্যায় সিং-এর অভিযোগ, সম্প্রতি কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে বিক্ষোভের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন সব মন্তব্য করেছেন, যা ভারতের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছে । বিশেষ করে দেশের নির্বাচন কমিশন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে তাঁর তোলা ধারাবাহিক প্রশ্ন জনমানসে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অনাস্থা তৈরির এক পরিকল্পিত অপপ্রয়াস বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে ।
তাঁর মতে, সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়টি হল, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশকে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য । গত 2 জুন রানি রাসমণি স্মারকের এক রাজনৈতিক সভা থেকে তিনি অভিযোগ করেন যে, বাংলাদেশের রাজনীতিক ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে ভারত সরকার এবং খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জড়িত আছেন ।
আইনজীবী রিংকু চট্টোপাধ্যায় সিং বলেন, "কোনও দেশের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী দেশের মাটিতে হওয়া হত্যাকাণ্ডে সরাসরি যোগসাজশের এই অভিযোগ আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার শামিল । এই বক্তব্যের ফলে দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে চরম শত্রুতা, অবিশ্বাস এবং অস্থিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে । এছাড়া, অভিযোগপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর এই ধরনের প্ররোচনামূলক মন্তব্য প্রতিবেশী বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে চরম সংকটের মুখে ঠেলে দিতে পারে, যা জাতীয় স্বার্থ ও জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুতর হুমকিস্বরূপ ।"
অভিযোগকারী আইনজীবী জানিয়েছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবিধানিক শপথের দ্বারা আবদ্ধ, কিন্তু তাঁর এই আচরণ দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী । তিনি অভিযোগ করেছেন যে, এই মন্তব্যগুলো সাম্প্রদায়িক হিংসা, ঘৃণা এবং জনবিক্ষোভ ছড়ানোর জন্য উসকানি হিসেবে কাজ করছে । এর প্রেক্ষিতে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর 152, 153, 153এ, 191, 192, 196, 351, 352, 353 ধারায় মামলা দায়েরের আবেদন জানানো হয়েছে ।
বুধবার শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । আগামী আট জুন হাইকোর্ট খুললেই মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেফতারি দাবি জানিয়ে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন রিঙ্কু চট্টোপাধ্যায় সিং বলে জানিয়েছে । তিনি অবিলম্বে ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছেন । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে এখন তীব্র চাপানউতোর চলছে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ কী করা হয়, সেটাই দেখার ৷