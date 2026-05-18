মহাসড়কের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের হাতে: যোগাযোগ-নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হবে চিকেনস নেক-এ !

মহাসড়কের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের হাতে: যোগাযোগ-নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হবে চিকেনস নেক-এ !
পাশাপাশি বারবার ধস ও যানজটে জর্জরিত হয় উত্তরবঙ্গের জাতীয় সড়কগুলি ৷ তারও এবার সুরাহা হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
Published : May 18, 2026 at 2:45 PM IST
শিলিগুড়ি, 18 মে: চিকেনস নেক অঞ্চলের মহাসড়কের নিয়ন্ত্রণ এবার কেন্দ্রের হাতে ৷ তৃণমূল আমলের দীর্ঘ জটিলতার অবসান ঘটিয়ে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক এনএইচআই ও এনএইচআইডিসিএল-কে হস্তান্তর করেছে রাজ্যের নবগঠিত বিজেপি সরকার ৷ এর ফলে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি করিডোর বা 'চিকেনস নেক' অঞ্চলের যোগাযোগ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, হস্তান্তরিত সাতটি সড়কের মধ্যে পাঁচটি সড়কই সরাসরি শিলিগুড়ি করিডোর বা 'চিকেনস নেক' অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে । মাত্র 20-22 কিলোমিটার চওড়া এই সংকীর্ণ ভূখণ্ডটি উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের একমাত্র স্থলসংযোগ । 2017 সালের ডোকলাম সংকটের পর থেকেই এই অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও চওড়া ও মজবুত করার তাগিদ দিচ্ছিলেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা ।
বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যে অভিযোগ বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে তুলে আসছিল, এই হস্তান্তরের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নজরদারিতে তা আরও সুরক্ষিত হবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে । সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই হস্তান্তরের ফলে দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা মহাসড়কগুলোর সম্প্রসারণ, শক্তিশালীকরণ এবং দ্রুত মেরামত কাজ গতি পাবে ।
বিশেষ করে নতুন NH-10 যে বর্ষাকালে ধস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হতো, যার ফলে সিকিমের সঙ্গে দেশের 'লাইফলাইন' বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত । অন্যদিকে, দার্জিলিং সংযোগকারী NH-110 দীর্ঘ বছর ধরে তীব্র ধস, রাস্তা বসে যাওয়া এবং যানজটের সমস্যায় জর্জরিত ছিল । এখন NHIDCL-এর অধীনে যাওয়ায় এই পার্বত্য অঞ্চলের যোগাযোগে স্থায়ী সমাধান আসবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
একত্রে এই সাতটি সড়ক সিকিম, ভুটান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করবে । একই সঙ্গে মালদা ও মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়ে বিহার-বঙ্গ করিডোরের উন্নতি ঘটবে এবং মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনা জেলা হয়ে ঘোজাডাঙ্গা আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যন্ত মূল সড়ক অবকাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে । এই পদক্ষেপটি ভারতের প্রতিরক্ষা লজিস্টিকস, আঞ্চলিক বাণিজ্য এবং পর্যটন শিল্পের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে ।
রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত সরকার অবশেষে এই সাতটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থা NHAI এবং NHIDCL-এর হাতে হস্তান্তরের প্রস্তাব অনুমোদন করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত । কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রী নীতিন গডকড়ি-জির পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বিগত প্রায় এক বছর ধরে রাজ্য সরকারের অনুমোদনের অভাবে এই ফাইলটি আটকে ছিল ।"
সাংসদ আরও যোগ করেন, "এই সড়কগুলোর আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের অভাবে আমাদের অঞ্চলের সড়ক পরিকাঠামোর উন্নয়ন সম্পূর্ণ থমকে গিয়েছিল । বিশেষ করে নতুন NH-10 এবং NH-110 (পুরাতন NH-55)-এর মতো পার্বত্য অঞ্চলের লাইফলাইনগুলো দীর্ঘদিন ধরে চরম বেহাল দশায় পড়েছিল । আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে, এই হস্তান্তরের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এখন কোনও আইনি বা প্রশাসনিক বাধা ছাড়াই এই মহাসড়কগুলোর দ্রুত সংস্কার, শক্তিশালীকরণ এবং আধুনিকীকরণের কাজ শুরু করতে পারবে । এটি উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক বিকাশ, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং পর্যটন শিল্পের জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ ।"
মূলত এতদিন রাজ্যের পূর্ত দফতরের অধীনে ছিল এই মহাসড়কগুলো ৷ এখন থেকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের নিয়ন্ত্রণে থাকবে সেগুলি । মুখ্যসচিবের দফতর থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রণালয়ের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বিগত প্রায় এক বছর ধরে এই প্রস্তাবটি রাজ্য সরকারের কাছে আটকে ছিল । আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের অভাবে এই সড়কগুলোর সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণের কাজ পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়েছিল । পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে এই দীর্ঘমেয়াদি ফাইলটি অনুমোদন করেছে, যার ফলে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো এখন কোনও বিলম্ব ছাড়াই উন্নয়ন কাজ শুরু করতে পারবে ।