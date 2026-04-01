নিরাপত্তা বাড়ল সিইও দফতরের, বসল সিসিটিভি ক্যামেরা, জারি 163 ধারা
বুধবার বিক্ষোভ দেখায় এসইউসিআই৷ তাদের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশনও দেয় সিইও দফতরের আধিকারিকদের কাছে৷
Published : April 1, 2026 at 6:25 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে৷ কিন্তু শেষ হয়নি ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া৷ এখনও বিচারাধীন কয়েক লক্ষ ভোটার৷ এই পরিস্থিতিতে সব নজর এখন কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরে৷ মঙ্গলবার সেখানে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেস৷ সেই বিক্ষোভের মাঝে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ঘিরে উত্তেজনাও ছড়ায়৷ বুধবার সিইও অফিসের বাইরে বেড়েছে নিরাপত্তা৷ বসেছে সিসিটিভি ক্যামেরা৷ বুধবারের ঘটনা নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলাও দায়ের করেছে কলকাতা পুলিশ৷ তারই মাঝে এসইউসিআই-এর বিক্ষোভের জেরে ফের ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল৷
সিইও অফিসের বাইরে বিক্ষোভের এই পরিস্থিতির সূচনা হয় সোমবার সন্ধ্য়ায়৷ ওইদিন সিইও অফিসে যান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি সেখানে অভিযোগ করেন, ভিনরাজ্যের ভোটারদের ফর্ম 6 পূরণ করিয়ে অবৈধভাবে বাংলার ভোটার করতে চাইছে বিজেপি৷ সেই ষড়যন্ত্রে নির্বাচন কমিশনও জড়িত৷ এর পরই মঙ্গলবার সকাল থেকে সিইও অফিসের সামনে ভিড় জমান তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা৷ তাঁরা দিনভর লাগাতার বিক্ষোভ দেখান৷
এদিকে ওইদিন সিইও দফতরে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ একাধিক বিজেপি নেতা৷ তাঁদের সঙ্গে প্রচুর বিজেপি কর্মী-সমর্থকও ছিলেন৷ ফলে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে কার্যত লড়াই লেগে যায়৷ স্লোগান, পালটা স্লোগানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷ রাতেও বিক্ষোভ দেখানো হয়৷ সেই ছবি নির্বাচন কমিশনের তরফে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়৷
এর পরই বিক্ষোভ নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে কলকাতা পুলিশ৷ হেয়ার স্ট্রিট থানায় বেশ কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি সিইও দফতরের আশপাশের এলাকায় জারি করা হয়েছে 163 ধারা৷ এই নিয়ে জারি করা হয়েছে একটি নির্দেশিকা৷ সেই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে যে 13 নম্বর স্ট্র্যান্ড রোডে অবস্থিত সিইও দফতরের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকায় আগে যে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা আংশিকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে।
নতুন নির্দেশ অনুযায়ী স্ট্র্যান্ড রোডের সম্পূর্ণ অংশ এবং ফুটপাত-সহ কয়লাঘাটা ক্রসিং থেকে কিরণশঙ্কর রায় রোড ক্রসিং পর্যন্ত এলাকা 163 ধারার (আইপিসি-তে যা 144 ধারা ছিল) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হল। সিইও দফতর চত্বরের সামনে আইনশৃঙ্খলা এবং সাধারণ মানুষের গতিবিধিতে যাতে কোনোরকম সমস্যা না হয়, তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে৷ এছাড়া শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ কন্ট্রোল রুম এবং লালবাজারের পদস্থকর্তারা বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছেন।
এছাড়া সিইও অফিসের সামনে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে৷ আরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে৷ সিইও দফতরের বাইরেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে৷ এদিকে মিলিনিয়াম পার্ক সংলগ্ন একটি জায়গায় ঠিক সিইও দফতরের বিপরীতে বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চের তরফে ছোট একটি মঞ্চ করা হয়েছে। তবে এখনও মঞ্চটি না খুললেও তৃণমূলের পোস্টার ফ্ল্যাগ প্ল্যাকার্ড খুলে নেওয়া হয়েছে।
তবে এদিনও বিক্ষোভ হয় সিইও অফিসের বাইরে৷ এদিন বিক্ষোভ দেখায় এসইউসিআই৷ তারা মিছিল করে আসে৷ মিছিল স্ট্র্যান্ডের উপরই আটকে দেওয়া হয়৷ পরে তাদের পাঁচজনের প্রতিনিধি দল ভিতরে যায়৷ সিইও দফতরে ডেপুটেশন জমা দেয়৷ ওই দলে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডল৷ তিনি জানান, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ ও নাগরিকদের হয়রানির প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনকে খোলা চিঠি দিলেন তাঁরা। এসআইআর-এর ফলে সাধারণ মানুষের হয়রানি হয়েছে এবং ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তাঁরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে এই খোলা চিঠি দিয়েছেন।
চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, সাধারণত এক বছর সময়সাপেক্ষ এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়াটি মাত্র তিন মাসে শেষ করার অযৌক্তিক তাড়া দেখিয়েছে কমিশন। কাজের চাপে বহু বুথ লেভেল অফিসার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং কেউ কেউ আত্মহত্যাও করেছেন। শোকজ নোটিশের আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অনেকের মৃত্যু হয়েছে।
প্রায় 60 লক্ষ মানুষের নাম বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডল থেকে শুরু করে প্রাক্তন বিচারপতি ও অধ্যাপকগণও রয়েছেন। কমিশন এই সমস্ত মানুষদের ট্রাইব্যুনালের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ।
তারা দাবি করে যে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে 2025 সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে। শুধুমাত্র মৃত এবং ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে এবং নতুন ফর্ম 6 নাম যুক্ত করে ভোট করতে হবে৷