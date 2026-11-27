ছাত্রীদের ছবি-ভিডিয়ো তুলছেন নিরাপত্তারক্ষীরা ! নির্দেশ কার, উপাচার্যের জবাব চেয়ে SRFTI-তে বিক্ষোভ
SRFTI controversy : নিরাপত্তারক্ষীরা কার নির্দেশে ছাত্রীদের ছবি ও ভিডিয়ো তুলছেন, সেই প্রশ্ন তুলে উপাচার্যের জবাবদিহির দাবি জানালেন আন্দোলনকারীরা।
Published : November 27, 2026 at 8:26 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর : ফের উত্তপ্ত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (SRFTI) ক্যাম্পাস। মোবাইল ফোনে আন্দোলনরত ছাত্রীদের ছবি ও ভিডিয়ো তোলার অভিযোগ ঘিরে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে প্রতিষ্ঠানে।
নিরাপত্তারক্ষীরা কার নির্দেশে ছাত্রীদের ছবি ও ভিডিয়ো তুলছেন, সেই প্রশ্ন তুলে উপাচার্যের জবাবদিহির দাবি জানালেন আন্দোলনকারীরা। শুক্রবার সকাল থেকে প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন মহিলা পড়ুয়াদের সংগঠনের সদস্যরা।
আন্দোলনকারী ছাত্রী অনামিকার অভিযোগ, গত দেড় থেকে দু’মাস ধরে নিরাপত্তারক্ষীরা নিজেদের মোবাইল ফোনে ছাত্রীদের ছবি ও ভিডিয়ো তুলছেন। তাঁর দাবি, এই ধরনের আচরণ শুধু ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ নয়, বরং যৌন হেনস্তারও শামিল।
অনামিকার আরও অভিযোগ, নিরাপত্তারক্ষীদের এক আধিকারিক তাঁদের জানিয়েছেন, ‘উপর থেকে’ এই ছবি ও ভিডিয়ো তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আন্দোলনকারীদের দাবি, ওই ‘উপর’ বলতে প্রতিষ্ঠানের উপাচার্যকেই বোঝানো হয়েছে। তাঁদের কাছে নিরাপত্তারক্ষীদের ছবি ও ভিডিয়ো তোলার প্রমাণ রয়েছে বলেও দাবি করেছেন অনামিকা।
আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে উপাচার্য ছবি তোলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রশ্ন, সিসিটিভি ক্যামেরায় কোনও ছবি তোলার দৃশ্য ধরা না পড়লেও নিরাপত্তারক্ষীদের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে রেকর্ডিংয়ের অভিযোগ কী ভাবে অস্বীকার করা যায়?
এমনকি নিরাপত্তারক্ষীরা ছাত্রীদের শৌচাগার পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। কোনও নিরাপত্তারক্ষী কেন এক ছাত্রীকে শৌচাগার পর্যন্ত অনুসরণ করবেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন আন্দোলনকারীরা।
এদিনের বিক্ষোভ থেকে নিরাপত্তা বিভাগের ভূমিকা নিয়েও সরব হন পড়ুয়ারা। তাঁদের প্রশ্ন, ঘটনার সময় উপস্থিত ছ’জন নিরাপত্তারক্ষীকে কেন বরখাস্ত করা হল ? নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হলেও নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান প্রবীর মুন্সির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট করা হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের।
যাঁদের বিরুদ্ধে হেনস্তা ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে, সেই সঙ্গে যাঁরা এই ধরনের কাজের নির্দেশ দিয়েছেন বা তাতে মদত জুগিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।
পড়ুয়াদের বক্তব্য, শুধুমাত্র নিচুতলার কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে প্রশাসনের দায় শেষ হতে পারে না। নিরাপত্তারক্ষীদের ছবি ও ভিডিয়ো তোলার নির্দেশ কে দিয়েছিলেন, কারা সেই নির্দেশ কার্যকর করেছেন এবং প্রশাসনের কোন স্তরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা প্রকাশ্যে আনতে হবে।
এই বিষয়ে উপাচার্যকে সরাসরি সামনে এসে জবাব দিতে হবে বলে দাবি তাঁদের। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আন্দোলনরত ছাত্রীরা।
ছাত্রীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে এদিন কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে চায়নি কর্তৃপক্ষ ৷